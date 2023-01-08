皮肤瘙痒会让人非常不舒服。这是人们去看皮肤病专科医生（皮肤科医生）的最常见原因之一。
皮肤瘙痒会让人们忍不住去挠。挠痒可以暂时止痒，但可能会损伤皮肤，有时会导致更痒（痒-抓循环）或感染（称为继发性感染）。随着时间的推移，皮肤会变厚和形成鳞屑（称为苔藓样变）。
瘙痒的原因
瘙痒的原因有
皮肤疾病
其他器官疾病（系统疾病）
神经系统疾病
心理障碍
药物、治疗性药物和化学物质
在许多皮肤和全身性过敏疾病中，瘙痒是由组胺引起的。组胺是体内储存在肥大细胞中的一种化学物质。肥大细胞是免疫系统的一部分，而组胺参与过敏反应。当肥大细胞受到各种过敏原（引起过敏反应的物质）的刺激时，会释放组胺。当组胺被释放到血液中时，会导致许多症状，包括瘙痒和炎症。体内还有许多其他化学物质在瘙痒中起到重要作用，如蛋白酶和细胞因子。
皮肤疾病
系统性（全身）疾病
神经系统疾病
感觉神经受到刺激，例如，当神经受压时，可导致由该神经支配的身体部位出现局部瘙痒。相比之下，某些累及神经系统的疾病可能会导致广泛性（全身性）瘙痒，因为瘙痒神经元（一种神经细胞）太过活跃或受到其他神经元的抑制较少。例如，在多发性硬化中，由于免疫系统攻击包覆神经纤维的脂肪组织（髓磷脂）这一自身免疫过程，神经传导会受损。这一过程使瘙痒神经元受到的抑制减少，因此更加活跃。神经系统疾病引起的瘙痒称为神经病性瘙痒。
心理障碍
某些有精神疾病的人会发痒，但可能找不到任何身体原因。这种瘙痒称为心因性瘙痒。
药物、治疗性药物和化学物质
药物（包括治疗性药物）和化学物质在被误食或被涂在皮肤上时可能引起瘙痒。通常，瘙痒是过敏反应引起的。
一些药物，如吗啡和拍摄某些 X 片时使用的一些不透射线造影剂，也可能引起瘙痒，但不会引起过敏反应。
瘙痒的评估
不是所有的瘙痒发作都需要医生即刻进行评价。下面的信息可以帮助人们决定是否需要医生的评估，并帮助他们知道在评估过程中需获取什么信息。引起瘙痒的大多数疾病并不严重。
警示体征
何时就医
体重减轻、疲劳或盗汗的人应该尽快就医。
有任何其他警示体征或严重瘙痒的人应立即就医。
医生会怎么做
医生会询问很多问题，并查看皮肤。通常，就医人员需要脱下衣服，以便可以检查整个皮肤表面。
如果在检查皮肤后没有发现明显的原因，医生可能会进行全面的体检，以便检查系统性原因。可能必须进行测试来诊断某些系统性原因，有时会诊断皮肤病。
如果瘙痒分布广泛并在使用某种药物或治疗性药物后不久开始，则该药物或治疗性药物可能是造成瘙痒的原因。如果瘙痒（通常伴随皮疹）限定在与某种物质接触的部位，尤其是如果已知该物质会造成接触性皮炎，则该物质可能是病因。然而，广泛的瘙痒过敏原因可能难以识别，因为受影响的人通常会食用不同的食物，并且在瘙痒发作之前已经接触过许多可能导致过敏反应的物质。同样，对于服用了多种药物的人而言，确定是哪个药物导致过敏反应可能也很困难。有时，在发生过敏反应之前，此人已经使用导致该反应的药物或治疗性药物数月甚至数年。
瘙痒的一些原因和特征
病因
临床特征*
检查
皮肤原因
特应性皮炎（有时称为湿疹）
干燥、发红、有时增厚和脱屑，往往出现在肘部的褶皱或膝盖后面
通常会询问过敏或皮疹家族史
医生的检查
对应于导致反应的物质的形状或位置发红以及有时出现水疱（例如由染发剂引起时会沿着发际线出现，由手表导致时会出现在腕部，或由毒葛引起时会出现在裸露的皮肤上）
医生的检查
干燥、瘙痒、鳞屑性皮肤，通常位于腿部，干热时加重，会在冬季、洗热水澡后或长时间接触水后出现或恶化
医生的检查
环形皮疹，伴有凸起且有鳞屑的边缘
成年人通常会出现在脚部或生殖器区
儿童通常会出现在头皮或身体
有时会使用显微镜检查皮肤鳞片
风团（荨麻疹）
红色凸起肿物，边界尖锐，中心通常苍白色
风团会在数小时（通常不到 24 小时）内消失，但会继续出现新的风团，有时会持续数天到数月
通常只进行医生检查
突然出现一个或几个通常较小的红色凸起状凸块
医生的检查
虱侵染（虱病）
划伤、受刺激皮肤的区域，有时很小的咬伤
卵（虱卵），有时虱子
通常出现在头皮、腋下和阴部区域或在腰间或睫毛
医生的检查
已经增厚的反复划伤的皮肤区域
红色、有鳞、升起、粗糙并与周围皮肤分离的区域
医生的检查
具有银色鳞屑的升高的红色斑块
通常出现在肘或膝盖的外暴露表面上或头皮或躯干上
医生的检查
坑洞，是较小的红色或暗色的肿块，旁边是细小、呈波浪状的少许鳞屑短线
通常出现在手指或脚趾之间的指底间隙，沿着皮带（腰部）线，肘部的内表面上，膝盖后面，乳头周围（女性），或生殖器附近（男性）
有时在显微镜下检查皮肤鳞片或碎片
系统性原因（仅除了皮肤之外，还影响多个身体部位的条件）
具有皮肤和内部影响的过敏反应
广泛的瘙痒
通常是凸起的红色皮疹，有时是荨麻疹
查看原因时避免的事情
有时进行皮肤试验
有时瘙痒会是癌症的首发症状
霍奇金淋巴瘤，伴有瘙痒的灼烧感，尤其是在腿部
蕈样肉芽肿，各种凸起或扁平的皮肤斑块或皮肤发红
真性红细胞增多症，洗澡后瘙痒但无皮疹
全血细胞计数
胸部 X 线检查
淋巴结活检（针对霍奇金淋巴瘤）、皮肤活检（针对蕈样肉芽肿）或骨髓活检（针对真性红细胞增多症）
广泛的瘙痒和无皮疹
有时在透析期间恶化
肾功能检查
尿频、口渴、体重减轻
瘙痒一般只在出现其他症状后发生
进行血液和尿液检查来检查含糖量（葡萄糖）和糖化血红蛋白（指示一段时间的血糖水平）
药物和治疗性药物，如阿司匹林、巴比妥类药物、可卡因、一些阿片类药物、青霉素以及一些抗真菌和化疗药物
有时没有皮疹
医生的检查
胆囊或肝脏疾病
胆囊或肝脏疾病的其他症状，如黄疸、疲倦、油性大便、腹痛
通常通过验血来测量肝酶，并进行腹部超声检查
反复发作的剧烈瘙痒
多发性硬化症的其他症状，如麻木刺痛和无力，视力丧失，眩晕和笨拙
脑、脊髓或两者的磁共振成像 (MRI)
有时脊椎抽液
有时拍摄脑电图或肌电图
妊娠
通常广泛瘙痒，无皮疹，有时会在妊娠后期出现（称为妊娠胆汁淤积症）
有时源自轻度肝脏问题
有时进行血液测试以检测肝脏疾病
心理因素（心因性瘙痒）
不同愈合阶段出现的线性皮肤划痕和/或结痂，以及心理疾病（如抑郁或焦虑）
测试，以根据患者的症状排除瘙痒的其他原因
甲状腺疾病
甲状腺功能亢进（甲状腺过度活跃）：难以忍受高温、多汗、体重减轻、眼睛肿胀，颤抖（震颤），躁动和甲状腺肿大（甲状腺肿）
甲状腺功能减退（甲状腺不够活跃）：难以耐受寒冷、体重增加、皮肤和头发干燥以及抑郁
血液检查评估甲状腺功能
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
检查
瘙痒的治疗
皮肤护理
局部治疗
系统性治疗
瘙痒治疗的一个最重要的方面是解决病因。此外，其他措施也有助于缓解瘙痒。
皮肤护理
如果瘙痒是由皮肤干燥引起的，则调整基础皮肤护理通常就非常有效。干燥通常是由于过度洗澡和清洗引起的。皮肤护理调整应包括减少洗澡或清洗次数，使用微温水代替热水，少用肥皂。
应避免过度摩擦干燥的皮肤，洗澡或清洗后应用保湿霜。
此外，潮湿的干燥空气（例如冬季）以及不穿羊毛衣服也可能有帮助。
局部治疗
外用治疗性药物是涂抹在皮肤上的物质，如乳膏和洗剂。大多数外用治疗性药物是为了解决瘙痒的根本原因，例如，对于因特应性皮炎或接触性皮炎引起皮肤发炎的人，医生可能会给予皮质类固醇乳膏。
皮质类固醇乳膏、洗剂和软膏只能在皮肤发炎时使用，例如当患者有皮疹时。发生以下情况时，通常不应使用
皮肤感染时。
存在侵染时。
原因是系统性的。
也可以给予不能解决特定病因的外用止痒治疗，包括含有薄荷脑、樟脑、普莫卡因或辣椒素的洗剂或乳膏。不建议使用含有抗组胺药物苯海拉明或麻醉剂苯佐卡因的乳膏和洗剂。
在医生诊室或家中暴露于紫外线下（光疗）通常有助于减轻皮肤瘙痒。当其他治疗不成功时，通常也有助于缓解瘙痒，而不会出现皮疹（由各种疾病引起）。
系统性治疗
系统性治疗性药物通常是口服或通过注射给予的治疗性药物。如果瘙痒面积广泛，或局部治疗无效，使用系统性治疗。
最常使用的是抗组胺药，特别是羟嗪。一些抗组胺药，如赛庚啶、苯海拉明和羟嗪，会引起嗜睡。它们有助于缓解瘙痒，睡前服用时有助于睡眠。帮助患者入睡很重要，因为严重的瘙痒会影响睡眠，从而极大导致健康状况变差。这些治疗性药物会引起嗜睡，因此通常不在白天使用。此外，老年人还应谨慎选用，因为老年人跌倒的风险更高。西替利嗪和氯雷他定引起较少嗜睡，但在老年人中很少具有这个效果。非索非那定会导致较少嗜睡，但有时会导致头痛。多虑平会让人昏昏欲睡，并且有效，因此如果瘙痒严重，可以在睡前服用。
消胆胺可用于治疗某些胆囊或肝脏疾病引起的瘙痒。然而，考来烯胺具有令人不愉快的味道，会导致便秘，并能降低其他治疗性药物的吸收。
加巴喷丁是一种抗癫痫药物，可以帮助减轻神经病理性瘙痒和慢性肾病引起的瘙痒，但会导致嗜睡。
关键点
瘙痒可能有各种不同的病因，每种病因的瘙痒需要不同的治疗。
如果患者没有皮疹或皮肤异常，原因可能是系统性疾病、神经问题，或者药物或治疗性药物的反应。
如果是皮肤干燥引起，则采取有助于缓解瘙痒的皮肤护理措施（如限制洗澡次数，给皮肤保湿和加湿空气）。
瘙痒通常可以通过局部或系统性治疗得到缓解。