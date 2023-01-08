皮肤瘙痒会让人非常不舒服。这是人们去看皮肤病专科医生（皮肤科医生）的最常见原因之一。

皮肤瘙痒会让人们忍不住去挠。挠痒可以暂时止痒，但可能会损伤皮肤，有时会导致更痒（痒-抓循环）或感染（称为继发性感染）。随着时间的推移，皮肤会变厚和形成鳞屑（称为苔藓样变）。

瘙痒的原因 瘙痒的原因有 皮肤疾病

其他器官疾病（系统疾病）

神经系统疾病

心理障碍

药物、治疗性药物和化学物质 在许多皮肤和全身性过敏疾病中，瘙痒是由组胺引起的。组胺是体内储存在肥大细胞中的一种化学物质。肥大细胞是免疫系统的一部分，而组胺参与过敏反应。当肥大细胞受到各种过敏原（引起过敏反应的物质）的刺激时，会释放组胺。当组胺被释放到血液中时，会导致许多症状，包括瘙痒和炎症。体内还有许多其他化学物质在瘙痒中起到重要作用，如蛋白酶和细胞因子。 皮肤疾病 瘙痒的最常见原因是皮肤疾病： 皮肤干燥（见干皮病和鱼鳞病）

特应性皮炎（有时称为湿疹）

过敏性接触性皮炎（一种直接接触特定物质引起的过敏性皮疹）

风团（可能是各种皮肤或全身疾病或药物和化学物质引起的）

皮肤真菌感染

皮肤寄生虫感染（如疥疮）

昆虫叮咬 系统性（全身）疾病 多种系统性疾病会导致瘙痒，但皮肤上没有任何可见变化（如皮疹）。系统性疾病是除皮肤病以外不那么常见的瘙痒原因。 一些更常见的系统性瘙痒原因是 慢性肾病

糖尿病

肝脏或胆囊疾病，尤其是导致黄疸时

甲状腺机能亢进（甲状腺过度活跃）

甲状腺机能减退‬（甲状腺活动不足） 不太常见的系统性原因包括白血病和淋巴瘤（血癌）。 神经系统疾病 感觉神经受到刺激，例如，当神经受压时，可导致由该神经支配的身体部位出现局部瘙痒。相比之下，某些累及神经系统的疾病可能会导致广泛性（全身性）瘙痒，因为瘙痒神经元（一种神经细胞）太过活跃或受到其他神经元的抑制较少。例如，在多发性硬化中，由于免疫系统攻击包覆神经纤维的脂肪组织（髓磷脂）这一自身免疫过程，神经传导会受损。这一过程使瘙痒神经元受到的抑制减少，因此更加活跃。神经系统疾病引起的瘙痒称为神经病性瘙痒。 心理障碍 某些有精神疾病的人会发痒，但可能找不到任何身体原因。这种瘙痒称为心因性瘙痒。 药物、治疗性药物和化学物质 药物（包括治疗性药物）和化学物质在被误食或被涂在皮肤上时可能引起瘙痒。通常，瘙痒是过敏反应引起的。 一些药物，如吗啡和拍摄某些 X 片时使用的一些不透射线造影剂，也可能引起瘙痒，但不会引起过敏反应。

瘙痒的评估 不是所有的瘙痒发作都需要医生即刻进行评价。下面的信息可以帮助人们决定是否需要医生的评估，并帮助他们知道在评估过程中需获取什么信息。引起瘙痒的大多数疾病并不严重。 警示体征 下列情况可能表明原因可能很严重： 体重减轻、疲劳或盗汗可能提示严重感染或肿瘤。

无力、麻木或刺痛可能提示神经系统疾病。

腹痛或皮肤和眼睛变黄（黄疸）可能提示胆囊或肝脏疾病。

过度口渴、异常尿频和体重减轻可能提示糖尿病。 何时就医 体重减轻、疲劳或盗汗的人应该尽快就医。 有任何其他警示体征或严重瘙痒的人应立即就医。 医生会怎么做 医生会询问很多问题，并查看皮肤。通常，就医人员需要脱下衣服，以便可以检查整个皮肤表面。 如果在检查皮肤后没有发现明显的原因，医生可能会进行全面的体检，以便检查系统性原因。可能必须进行测试来诊断某些系统性原因，有时会诊断皮肤病。 如果瘙痒分布广泛并在使用某种药物或治疗性药物后不久开始，则该药物或治疗性药物可能是造成瘙痒的原因。如果瘙痒（通常伴随皮疹）限定在与某种物质接触的部位，尤其是如果已知该物质会造成接触性皮炎，则该物质可能是病因。然而，广泛的瘙痒过敏原因可能难以识别，因为受影响的人通常会食用不同的食物，并且在瘙痒发作之前已经接触过许多可能导致过敏反应的物质。同样，对于服用了多种药物的人而言，确定是哪个药物导致过敏反应可能也很困难。有时，在发生过敏反应之前，此人已经使用导致该反应的药物或治疗性药物数月甚至数年。 表格 瘙痒的一些原因和特征 表格 检查 大多数瘙痒原因可以在不进行测试的情况下确诊。如果无法根据外观和患者病史明确皮肤异常的诊断，可能需要取皮肤样本（活检）进行分析。 如果瘙痒原因似乎是一种过敏性反应，但引起过敏反应的物质不明显，皮肤测试可能是必要的。在皮肤试验中，通过贴片将导致接触性过敏反应的物质贴于皮肤上（称为“斑贴试验”）。 如果原因似乎不是过敏反应或皮肤病，则根据患者的其他症状进行测试。例如，可以针对胆囊或肝脏疾病、慢性肾脏疾病、甲状腺疾病、糖尿病或癌症进行测试。

瘙痒的治疗 皮肤护理

局部治疗

系统性治疗 瘙痒治疗的一个最重要的方面是解决病因。此外，其他措施也有助于缓解瘙痒。 皮肤护理 如果瘙痒是由皮肤干燥引起的，则调整基础皮肤护理通常就非常有效。干燥通常是由于过度洗澡和清洗引起的。皮肤护理调整应包括减少洗澡或清洗次数，使用微温水代替热水，少用肥皂。 应避免过度摩擦干燥的皮肤，洗澡或清洗后应用保湿霜。 此外，潮湿的干燥空气（例如冬季）以及不穿羊毛衣服也可能有帮助。 局部治疗 外用治疗性药物是涂抹在皮肤上的物质，如乳膏和洗剂。大多数外用治疗性药物是为了解决瘙痒的根本原因，例如，对于因特应性皮炎或接触性皮炎引起皮肤发炎的人，医生可能会给予皮质类固醇乳膏。 皮质类固醇乳膏、洗剂和软膏只能在皮肤发炎时使用，例如当患者有皮疹时。发生以下情况时，通常不应使用 皮肤感染时。

存在侵染时。

原因是系统性的。 也可以给予不能解决特定病因的外用止痒治疗，包括含有薄荷脑、樟脑、普莫卡因或辣椒素的洗剂或乳膏。不建议使用含有抗组胺药物苯海拉明或麻醉剂苯佐卡因的乳膏和洗剂。 在医生诊室或家中暴露于紫外线下（光疗）通常有助于减轻皮肤瘙痒。当其他治疗不成功时，通常也有助于缓解瘙痒，而不会出现皮疹（由各种疾病引起）。 系统性治疗 系统性治疗性药物通常是口服或通过注射给予的治疗性药物。如果瘙痒面积广泛，或局部治疗无效，使用系统性治疗。 最常使用的是抗组胺药，特别是羟嗪。一些抗组胺药，如赛庚啶、苯海拉明和羟嗪，会引起嗜睡。它们有助于缓解瘙痒，睡前服用时有助于睡眠。帮助患者入睡很重要，因为严重的瘙痒会影响睡眠，从而极大导致健康状况变差。这些治疗性药物会引起嗜睡，因此通常不在白天使用。此外，老年人还应谨慎选用，因为老年人跌倒的风险更高。西替利嗪和氯雷他定引起较少嗜睡，但在老年人中很少具有这个效果。非索非那定会导致较少嗜睡，但有时会导致头痛。多虑平会让人昏昏欲睡，并且有效，因此如果瘙痒严重，可以在睡前服用。 消胆胺可用于治疗某些胆囊或肝脏疾病引起的瘙痒。然而，考来烯胺具有令人不愉快的味道，会导致便秘，并能降低其他治疗性药物的吸收。 加巴喷丁是一种抗癫痫药物，可以帮助减轻神经病理性瘙痒和慢性肾病引起的瘙痒，但会导致嗜睡。