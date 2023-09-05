身体环癣是一种面部、躯干、手臂及四肢皮肤癣菌（真菌）感染。
体癣的症状包括皮肤出现粉红色至红色圆形斑片，有时瘙痒。
医生检查受累部位，有时在显微镜下观察皮肤刮屑来诊断。
治疗包括直接涂抹于受累部位或有时口服的抗真菌药物。
（另见皮肤真菌感染概述。）
体癣是一种皮肤癣菌病。体癣通常是由真菌毛癣菌或小孢子菌所致。
体癣可见于皮肤任何地方，并且可以迅速扩散到身体的其他部位或与患者有身体接触的其他人。
感染通常会导致粉红色至红色环状斑片，边缘凸起有鳞屑，中心没有。有时，皮疹会发痒。
这张照片显示的是体癣典型的有鳞屑的红色斑块。由于感染引起炎症，因此斑块中心看起来不像浅色皮肤那么清晰。
图片由 Karen McKoy（医学博士）惠赠。
由于感染引起炎症，斑块的中心是黑色的（称为中心色素沉着过度）。
© Springer Science+Business Media
这张照片显示身体癣的粉红色至红色圆形斑块。斑块边缘隆起，有一些鳞屑，斑块底部中央有些清亮。
图像由医学博士 Thomas Habif 提供。
这张照片中看到的两处斑块都是由体癣引起。右侧斑块中可以看到鳞屑边缘。
© Springer Science+Business Media
这张照片中看到的身体癣圆形斑点具有隆起边界和几乎清洁的中心。
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这张照片显示的是体癣典型的有鳞屑的红色斑块。由于感染引起炎症，因此斑块中心看起来不像浅色皮肤那么清晰。
图片由 Karen McKoy（医学博士）惠赠。
由于感染引起炎症，斑块的中心是黑色的（称为中心色素沉着过度）。
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这张照片显示身体癣的粉红色至红色圆形斑块。斑块边缘隆起，有一些鳞屑，斑块底部中央有些清亮。
图像由医学博士 Thomas Habif 提供。
这张照片中看到的两处斑块都是由体癣引起。右侧斑块中可以看到鳞屑边缘。
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这张照片中看到的身体癣圆形斑点具有隆起边界和几乎清洁的中心。
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身体癣的诊断
医生的检查
有时会检查皮肤刮屑
医生根据皮肤检查诊断体癣。
有时，医生通过在显微镜下分析皮肤刮屑来确诊。
身体癣的治疗
皮肤外用或口服抗真菌药物
体癣通过直接在受累部位使用咪唑、环吡酮、萘替芬或特比萘芬乳膏、洗液或凝胶（外用）治疗，每日两次，持续至斑块完全消退后 7-10 天，通常需要大约 2-3 周。如果太早停药，可能无法根除感染，斑块会复发。抗真菌药物可能需要几天才能减轻症状。（另见表一些皮肤外用抗真菌药物（外用药）。）
对于感染真菌红色毛癣菌的人以及患有使人虚弱的病的人，感染可能会难以治疗且相对泛发。对于这类人，最有效的治疗是抗真菌药物，如伊曲康唑或特比萘芬，口服 2-3 周。