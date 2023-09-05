皮肤外用或口服抗真菌药物

体癣通过直接在受累部位使用咪唑、环吡酮、萘替芬或特比萘芬乳膏、洗液或凝胶（外用）治疗，每日两次，持续至斑块完全消退后 7-10 天，通常需要大约 2-3 周。如果太早停药，可能无法根除感染，斑块会复发。抗真菌药物可能需要几天才能减轻症状。（另见表一些皮肤外用抗真菌药物（外用药）。）

对于感染真菌红色毛癣菌的人以及患有使人虚弱的病的人，感染可能会难以治疗且相对泛发。对于这类人，最有效的治疗是抗真菌药物，如伊曲康唑或特比萘芬，口服 2-3 周。