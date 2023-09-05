皮肤癣菌病（环癣、癣）概述

皮肤癣菌病是皮肤和甲的真菌感染，因多种不同的真菌引起，按照在身体上发生的位置分类。皮肤癣菌感染也被称为环癣或癣。

皮肤癣菌病的症状包括皮疹、鳞屑和瘙痒。

医生通常会检查受累部位，并在显微镜下观察皮肤或甲样本，或有时进行培养。

直接涂抹于受累部位或口服的抗真菌药物通常可治愈感染。

（另见皮肤真菌感染概述。）

皮肤癣菌感染有时被称为环癣或癣。尽管名称如此，但环癣感染与蠕虫无关。之所以这样命名，是因为感染会引起皮肤上出现环形斑块。

你知道吗……

皮肤癣菌是霉菌（一种真菌），需要角蛋白作为营养物质。角蛋白是构成人皮肤外层的结构物质。它还是毛发和甲的主要结构物质。为了存活，皮肤癣菌必须寄生在皮肤、毛发或甲（甲感染称为甲癣或甲真菌病）上。

感染会发生在皮肤任何部位，包括

一个身体部位的皮肤癣菌感染会导致其他未被感染的身体部位出现皮疹（见皮肤癣菌反应）。

人体皮肤癣菌感染是真菌表皮癣菌属、小孢子菌属和毛癣菌属引起的。这些生物可能永久寄生在人体内，但从不引起感染。当引起感染（导致环癣或癣）时，往往是因为受累部位的血液供给不足，或是因为患者的免疫系统受到抑制（例如糖尿病、癌症或HIV 感染导致）。不同于念珠菌病，这些真菌感染无法感染内部器官或血液。

皮肤癣菌病的症状 皮肤癣菌感染的症状根据感染部位有所不同。 很多时候，很少或没有炎症，环形斑块部位出现轻度瘙痒，边缘脱屑且稍稍凸起。这些斑片会断断续续地反复出现。 有时，炎症更加严重，会突然出现大小不一的含有脓液的斑点（通常在足部），或头皮上出现发炎的肿胀斑片，有时会有脓液渗出（脓癣）。

皮肤癣菌病的诊断 医生检查皮肤

检查刮屑

有时培养刮屑 医生常根据外观来鉴定癣感染。 为了确诊癣，医生取皮肤刮屑在显微镜下观察。医生只在患者有头皮或甲感染的情况下，才对刮屑进行培养（一种在实验室培养生物以进行鉴定的过程）。鉴定真菌类型有助于医生选择最佳治疗。