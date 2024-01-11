皮肤科医师只需通过观察就能诊断许多皮肤疾病。全套皮肤检查包括头皮、甲和粘膜检查。有时，医生会使用手持式透镜或皮肤镜（包括放大镜和内置光源）来更好地查看所关注的部位。

需要观察的体征包括皮损的大小、形状、颜色、位置以及是否具有或者不具有其他的症状和体征。为了检查皮肤问题的分布，医生通常会要求病人脱去全部衣服，即使患者观察到皮肤异常的范围很小。

如果仅仅看皮肤并不能让医生做出诊断，那么可进行许多检查来查看皮肤疾病。

（另见皮肤的结构和功能。）

活检 有时，必须进行活检，即取一小块皮肤在显微镜下观察。 对于这种简单手术，医生通常会使用局部麻醉剂来麻痹小面积皮肤，使用小刀（手术刀）、剪刀、剃须刀片（称为刮取活检）或圆刀（称为钻取活检）来取一片皮肤。皮肤块大小取决于所怀疑的异常增生物类型、位置以及要进行的检查的类型。 有时，医生可通过切除整个肿瘤连同周围小范围的正常皮肤来诊治小肿瘤（也称为切除活检）。肿瘤样本送到实验室在显微镜下检查。 钻取活检 图片

刮出 如果怀疑是真菌感染或疥疮，医生可能会进行刮屑。在这个检查中，医生会从皮肤上刮下一些组织（如鳞屑），并在显微镜下观察。有时会在上面涂抹特殊的化学制品或染色剂。

培养 如果怀疑感染，会将样本（如皮屑）送到实验室，放在培养基（一种能让微生物生长的物质）中。如果样本内有细菌、真菌、寄生虫或病毒，通常能在培养基中生长，并能够被鉴别出来。

伍德氏灯（黑光） 伍德氏灯经常用于检查某些可疑的皮肤感染。检查时医生在暗室里使用紫外线灯（就是通常所说的黑光）照射病人的皮肤。紫外线灯会使真菌或者细菌发出各种颜色的荧光。这种灯还能凸显皮肤色素（黑色素），使色素异常（如白癜风）更加清晰可见。 在伍德氏灯下看到的白癜风 隐藏详情 在伍德氏灯下白癜风更易观察（右）。 © Springer Science+Business Media

天疱疮检测 Tzanck 检查可帮助医生诊断病毒引发的某些疾病，如单纯疱疹和带状疱疹。当这些病处于活动性时，可能产生小水疱。 在天疱疮检测过程中，医生会用锋利的刀片取下水疱顶部，然后用手术刀刮下水疱来获得脓液。在涂抹特殊的着色剂后，用显微镜检查样本。

玻片压诊法 进行玻片压诊法，医生就能观察按压皮肤时的颜色变化。 在检测过程中，医生在受损部位按压显微镜载片，查看是否变白（变得没那么红）或颜色有无变化。某些类型的损伤会变得没那么红，而另一些则不会。在进行这种检查时，某些皮肤病变（如结节病导致的病变）会呈黄褐色。