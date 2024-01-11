皮肤科医师只需通过观察就能诊断许多皮肤疾病。全套皮肤检查包括头皮、甲和粘膜检查。有时，医生会使用手持式透镜或皮肤镜（包括放大镜和内置光源）来更好地查看所关注的部位。
需要观察的体征包括皮损的大小、形状、颜色、位置以及是否具有或者不具有其他的症状和体征。为了检查皮肤问题的分布，医生通常会要求病人脱去全部衣服，即使患者观察到皮肤异常的范围很小。
如果仅仅看皮肤并不能让医生做出诊断，那么可进行许多检查来查看皮肤疾病。
（另见皮肤的结构和功能。）
活检
有时，必须进行活检，即取一小块皮肤在显微镜下观察。
对于这种简单手术，医生通常会使用局部麻醉剂来麻痹小面积皮肤，使用小刀（手术刀）、剪刀、剃须刀片（称为刮取活检）或圆刀（称为钻取活检）来取一片皮肤。皮肤块大小取决于所怀疑的异常增生物类型、位置以及要进行的检查的类型。
有时，医生可通过切除整个肿瘤连同周围小范围的正常皮肤来诊治小肿瘤（也称为切除活检）。肿瘤样本送到实验室在显微镜下检查。
刮出
培养
如果怀疑感染，会将样本（如皮屑）送到实验室，放在培养基（一种能让微生物生长的物质）中。如果样本内有细菌、真菌、寄生虫或病毒，通常能在培养基中生长，并能够被鉴别出来。
伍德氏灯（黑光）
伍德氏灯经常用于检查某些可疑的皮肤感染。检查时医生在暗室里使用紫外线灯（就是通常所说的黑光）照射病人的皮肤。紫外线灯会使真菌或者细菌发出各种颜色的荧光。这种灯还能凸显皮肤色素（黑色素），使色素异常（如白癜风）更加清晰可见。
天疱疮检测
玻片压诊法
进行玻片压诊法，医生就能观察按压皮肤时的颜色变化。
在检测过程中，医生在受损部位按压显微镜载片，查看是否变白（变得没那么红）或颜色有无变化。某些类型的损伤会变得没那么红，而另一些则不会。在进行这种检查时，某些皮肤病变（如结节病导致的病变）会呈黄褐色。
皮肤试验
皮肤试验包括“使用”试验、斑贴试验、点刺（针刺）试验和皮内试验。如果医生怀疑过敏反应是皮疹的主因，可进行这种试验。
使用试验中，将可疑物质涂抹在远离原来出现皮疹的地方（通常为前臂），当家里的香水、香波或其他物质是主因时，这种方法很有用。
在斑贴试验中，将许多怀疑引起过敏的小样本（过敏原）用胶带置于皮肤上（一般是在后背上方）。48小时后将贴有过敏原的胶带从后背上揭下来，观察皮肤的反应；96小时后再次评估皮肤的反应。一般来说，皮肤对可疑过敏原发生反应需要几天的时间。如果皮肤出现特征性的瘙痒皮疹，则表明皮肤可能对这种物质过敏。在浅肤色的人中，皮疹通常呈红色。在深肤色的人中，皮疹颜色与周围皮肤颜色的对比可能不太明显，因此更为隐匿。但是要注意，有时皮肤的反应可能是可疑物质对皮肤的物理刺激引起来的，并不是真正的过敏反应。
在点刺试验中，将一滴可疑物质提取物放在皮肤上。将一滴过敏原溶液滴在皮肤上，然后用针头刺破皮肤，使少量过敏原溶液进入皮肤。30 分钟后，皮肤可能会发红（或有其他颜色变化）或（和）出现风团。（另见皮肤测试。）
在皮内试验中，会在皮下注射少量物质。然后观察这个部位有无红肿（或其他颜色变化），如有则说明存在过敏反应。（另见皮肤测试。）
虽然罕见，但点刺和皮内测试可能导致严重过敏反应，称为过敏性反应，这种反应可能危及生命。因此，这类试验应当仅由受过训练的医务人员来操作。