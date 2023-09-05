副银屑病是一组皮肤疾病，表现为皮肤上有小块红色或鳞屑性斑片。

副银屑病不是银屑病的一种类型。之所以如此命名，是因为它会在皮肤上形成鳞屑斑（斑块），看起来与银屑病相似。这两种疾病之间的区别在于，副银屑病的斑块比最典型的银屑病更薄。

副银屑病有两种类型：

小斑块型

大斑块型

小斑块型副银屑病通常是非癌性的（良性）。但在极罕见的情况下，小斑块型副银屑病会变成皮肤 T 细胞淋巴瘤 (CTCL)，CTCL 是一种由特定类型的称为淋巴细胞的白细胞所引起的皮肤癌。

在发生大斑块型副银屑病的人中，有 10% 每 10 年发生一次 CTCL。

副银屑病的症状 斑块通常不会引起任何症状。它们通常看起来像薄的、鳞屑性、暗淡的、粉红色斑片，斑块的外观可能稍微皱褶或变薄。 在小斑块型中，斑块直径小于 2 英寸（5 厘米）。在大斑块型中，斑块的直径大于 2 英寸（5 厘米）。 有时，在脊髓发出的特定神经所支配的皮肤部位，尤其是背部和腹部两侧，可见小细胞副银屑病斑块。这些斑块被称为指状斑块，因为它们看起来像手指（指状），大小超过 2 英寸（5 厘米）。这些斑块很少变成 CTCL。 副银屑病的示例 大斑块型副银屑病（躯干） 大斑块型副银屑病患者的躯干出现暗淡、粉红色、薄而略带鳞屑的斑块。 图片由 E. Laurie Tolman（医学博士）提供。 大斑块型副银屑病（臀部） 大斑块型副银屑病患者的臀部出现粉红色、薄而略带鳞屑的斑块。 图片由 E. Laurie Tolman（医学博士）提供。 小斑块性副银屑病 这张图显示小斑块性副银屑病。 图片由 Susan Lindsley 通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 大斑块型副银屑病（躯干） 大斑块型副银屑病患者的躯干出现暗淡、粉红色、薄而略带鳞屑的斑块。 图片由 E. Laurie Tolman（医学博士）提供。 大斑块型副银屑病（臀部） 大斑块型副银屑病患者的臀部出现粉红色、薄而略带鳞屑的斑块。 图片由 E. Laurie Tolman（医学博士）提供。 小斑块性副银屑病 这张图显示小斑块性副银屑病。 图片由 Susan Lindsley 通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。

副银屑病的诊断 医师的评估

有时进行皮肤活检 医生会根据鳞屑和斑块的外观以及所出现的身体部位来诊断副银屑病。 有时，医生会取一块皮肤组织样本在显微镜下检查（活检），以排除其他疾病。

副银屑病的治疗 包括光疗、皮质类固醇或两者 小斑块型副银屑病可能不需要治疗，但可能使用皮肤保湿剂（润肤剂）、焦油制剂或外用于皮肤的皮质类固醇、光疗（暴露在紫外线下）或联合治疗。 大斑块型副银屑病的治疗有：光疗（窄谱紫外线 B [NBUVB]）或应用于皮肤的皮质类固醇。