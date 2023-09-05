毛发红糠疹是一种罕见的慢性皮肤病，会导致皮肤（包括手掌和脚掌）增厚和发黄，引起红色凸起肿块。肿块可能会合在一起形成橙红色鳞屑性斑片（斑块），而中间皮肤部位正常。

毛发红糠疹的原因不明。

这种病的两种最常见的类型是

典型幼年型

典型成人型

典型幼年型的毛发红糠疹是遗传性的，从童年就开始了。典型成人型毛发红糠疹似乎不是遗传性的，从成年开始。

毛发红糠疹（鳞屑性斑块） 图片 图像由医学博士 Thomas Habif 提供。

其他非典型形式在两个年龄组中均存在。日光、人体免疫缺损病毒 (HIV) 感染或其他感染、轻微创伤或自身免疫性疾病可能会引发突然发作。

毛发红糠疹的症状 毛发红糠疹的症状包括粉红色、红色或橙红色鳞屑状斑片，而这些斑片可在身体的任何部位发生，并且通常会发痒。皮肤会变厚、变黄。 毛发红糠疹 隐藏详情 毛发红糠疹可导致手掌和脚掌增厚和发黄。 图像由医学博士 Thomas Habif 提供。

毛发红糠疹的诊断 医师的评估

皮肤活检 医生会根据鳞屑斑块的外观以及所出现的身体部位来诊断毛发红糠疹。 有时，医生会取一块皮肤组织样本在显微镜下检查（活检），以排除其他疾病（如儿童脂溢性皮炎和银屑病）。