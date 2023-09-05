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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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毛发红糠疹

作者：Shinjita Das, MD MPH, Massachusetts General Hospital
已审核/已修订 9月 2023
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毛发红糠疹是一种罕见的慢性皮肤病，会导致皮肤（包括手掌和脚掌）增厚和发黄，引起红色凸起肿块。肿块可能会合在一起形成橙红色鳞屑性斑片（斑块），而中间皮肤部位正常。

毛发红糠疹的原因不明。

这种病的两种最常见的类型是

  • 典型幼年型

  • 典型成人型

典型幼年型的毛发红糠疹是遗传性的，从童年就开始了。典型成人型毛发红糠疹似乎不是遗传性的，从成年开始。

其他非典型形式在两个年龄组中均存在。日光、人体免疫缺损病毒 (HIV) 感染或其他感染、轻微创伤或自身免疫性疾病可能会引发突然发作。

毛发红糠疹的症状

毛发红糠疹的症状包括粉红色、红色或橙红色鳞屑状斑片，而这些斑片可在身体的任何部位发生，并且通常会发痒。皮肤会变厚、变黄。

毛发红糠疹
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毛发红糠疹可导致手掌和脚掌增厚和发黄。
图像由医学博士 Thomas Habif 提供。

毛发红糠疹的诊断

  • 医师的评估

  • 皮肤活检

医生会根据鳞屑斑块的外观以及所出现的身体部位来诊断毛发红糠疹。

有时，医生会取一块皮肤组织样本在显微镜下检查（活检），以排除其他疾病（如儿童脂溢性皮炎银屑病）。

毛发红糠疹的治疗

  • 涂抹在皮肤上的药物（外用）、口服药物或注射药物

  • 光疗

毛发红糠疹的治疗非常困难。这种疾病的症状可能会减轻，但疾病本身几乎无法治愈。这种疾病的典型形式可在 3 年内慢慢消退，而非典型形式则会持续更长时间。

为了减少鳞屑，医生可能会给予皮肤保湿剂（润肤剂）或让患者在敷料下涂抹乳酸，避免皮肤接触空气（封包），之后在皮肤上涂抹皮质类固醇

当皮肤外用治疗无效时，可选择口服阿维 A 酸或甲氨蝶呤。

依那西普、乌司奴单抗和司库奇尤单抗是通过注射给药的生物制剂。如果外用或口服治疗后皮肤没有改善，也可以使用这些药物。

也可以使用光疗（暴露于紫外线）、维生素 A 以及诸如环孢素、吗替麦考酚酯、硫唑嘌呤和口服皮质类固醇等削弱免疫系统的药物。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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