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毛发红糠疹是一种罕见的慢性皮肤病，会导致皮肤（包括手掌和脚掌）增厚和发黄，引起红色凸起肿块。肿块可能会合在一起形成橙红色鳞屑性斑片（斑块），而中间皮肤部位正常。
毛发红糠疹的原因不明。
这种病的两种最常见的类型是
典型幼年型
典型成人型
典型幼年型的毛发红糠疹是遗传性的，从童年就开始了。典型成人型毛发红糠疹似乎不是遗传性的，从成年开始。
毛发红糠疹（鳞屑性斑块）
图片
图像由医学博士 Thomas Habif 提供。
其他非典型形式在两个年龄组中均存在。日光、人体免疫缺损病毒 (HIV) 感染或其他感染、轻微创伤或自身免疫性疾病可能会引发突然发作。
毛发红糠疹的症状
毛发红糠疹的症状包括粉红色、红色或橙红色鳞屑状斑片，而这些斑片可在身体的任何部位发生，并且通常会发痒。皮肤会变厚、变黄。
毛发红糠疹
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毛发红糠疹可导致手掌和脚掌增厚和发黄。
图像由医学博士 Thomas Habif 提供。
毛发红糠疹的诊断
毛发红糠疹的治疗
涂抹在皮肤上的药物（外用）、口服药物或注射药物
光疗
毛发红糠疹的治疗非常困难。这种疾病的症状可能会减轻，但疾病本身几乎无法治愈。这种疾病的典型形式可在 3 年内慢慢消退，而非典型形式则会持续更长时间。
为了减少鳞屑，医生可能会给予皮肤保湿剂（润肤剂）或让患者在敷料下涂抹乳酸，避免皮肤接触空气（封包），之后在皮肤上涂抹皮质类固醇。
当皮肤外用治疗无效时，可选择口服阿维 A 酸或甲氨蝶呤。
依那西普、乌司奴单抗和司库奇尤单抗是通过注射给药的生物制剂。如果外用或口服治疗后皮肤没有改善，也可以使用这些药物。
也可以使用光疗（暴露于紫外线）、维生素 A 以及诸如环孢素、吗替麦考酚酯、硫唑嘌呤和口服皮质类固醇等削弱免疫系统的药物。