心肺复苏

预防再次发作

心室颤动需要紧急治疗。心肺复苏 (CPR) 必须尽快实施。随之在除颤仪可用时立即进行除颤（通过胸壁施行电击）。然后可给予药物纠正异常心律（见表治疗心律失常使用的一些药物），这有助于维持正常心律。

如果心脏病发作后几小时内出现心室颤动，并且患者未休克、也未发生心力衰竭，那么立即实施除颤可使 95% 的患者恢复正常心律，预后良好。休克和心力衰竭提示心室损伤严重。如果心室严重损伤，那么即使立即实施心脏电复律也只有 30% 的成功率，复苏成功的患者中有 70% 最终由于不能恢复正常的心搏功能而死亡。

发生心室颤动后成功心肺复苏并存活下来的人以后再次发生心室颤动的几率很高。如果心室颤动是由可逆性疾病引起，应治疗这种疾病。否则，大多数患者需通过手术安置植入式心脏复律除颤器 (ICD)，以便心室颤动复发时进行电击治疗。ICD 持续监测心率和心律，自动探测心室颤动，并可发放电击以将心律失常转复至正常节律。这种病人通常也可给予预防复发的药物。