南非醉茄是一类长在亚洲和非洲的绿色小灌木。
它的植物名是Withania somnifera，也称为印度人参和冬樱桃。其中的活性化学成分被称为醉茄内酯。
灌木的根和浆果被用于阿育吠陀医学（印度传统医学系统）。
南非醉茄有胶囊和粉剂两种剂型，可以混合到软质食物（如酸奶或燕麦）中。
根、根粉末和标准化醉茄内酯提取物可按各种剂量使用。（与处方药不同，很少有关于补充剂（包括南非醉茄）最佳剂量的证据，或证据之间常相互矛盾。）
一些用于改善睡眠或治疗压力的膳食补充剂含有南非醉茄，以及其他成分。
（另请参见膳食补充剂概述。）
南非醉茄声称的益处
南非醉茄的益处证据
任何单一化合物，包括南非醉茄都不太可能提供如此广泛的健康益处。没有足够的证据证明南非醉茄可减轻压力、改善睡眠或可有效治疗任何疾病
南非醉茄在复方补充剂中表现出缓解骨关节炎症状的潜力，但尚不清楚其获益是否由南非醉茄或其他成分或联合治疗带来。
有一项研究报告称，服用南非醉茄的人在肌肉力量、仰卧推举力、深蹲和恢复评分方面有明显改善。
还需要进行更大规模的人体研究才能确认南非醉茄的益处。
南非醉茄的副作用
南非醉茄的副作用可能包括腹泻、头痛、镇静或恶心。可能会出现肝脏问题。
南非醉茄可能会增加睾酮水平。
不应在怀孕或哺乳期间使用南非醉茄。
南非醉茄与药物的相互作用
南非醉茄可能会降低血糖水平，因此与抗高血糖（降糖）药物一起使用不安全（降糖过多）。
由于南非醉茄具有降血压的潜在作用，因此对使用治疗高血压药物的人来说可能不安全。
南非醉茄似乎会使免疫系统更加活跃，因此也会干扰抑制免疫系统的药物。这类药物有环孢素、麦考酚酯、他克莫司、泼尼松和皮质类固醇等。
南非醉茄可能会使人困倦或嗜睡。因此，镇静剂-催眠药（用于帮助睡眠）与南非醉茄联合使用可能会使人过度困倦。这类镇静剂有唑吡坦、艾司佐匹克隆、氯硝西泮、喹硫平和劳拉西泮等。
南非醉茄可能会增加甲状腺激素水平，因此对于同时使用甲状腺激素和南非醉茄的患者，医生会安排血检以仔细监测甲状腺功能。
南非醉茄的使用建议
尚未在高质量人体研究中证实南非醉茄对健康的有益作用。
不建议使用南非醉茄，因为经证实的获益没有多于可能的不良副作用。
南非醉茄对大多数人来说可能是安全的；但是，
孕妇、胃溃疡患者和肝病患者应避免服用南非醉茄。
哺乳期妇女和服用某些药物（包括抑制免疫系统的药物、降血糖药物、降血压药物和某些镇静剂）的患者在服用南非醉茄之前应咨询医生。
使用甲状腺激素的患者在服用南非醉茄前也应该与医生讨论，因为血液中的甲状腺激素水平可能会因此受到影响。