倡导者认为南非醉茄是一种适应原。这一草药医学术语表示，该物质被认为可帮助身体应对精神和身体压力，并恢复正常的情感和身体功能。

2020年和2021年，一些人开始使用南非醉茄来减轻新冠肺炎的有害影响，尽管并没有证据支持这一用法。

南非醉茄所声称的其他益处还包括