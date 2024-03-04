有三项研究表明，单纯的CBD药物可以减少患有2种罕见癫痫的成人和儿童的癫痫发作。在这些研究中，患者在继续使用其他抗癫痫药物的同时，接受大麻二酚产品治疗 14 周。CBD治疗可减少癫痫发作次数，并降低发作频率和严重程度。

针对CBD声明的其他健康益处而开展的人体研究皆为小规模研究且/或质量较差。