大麻二酚（CBD）是一种被称为“野生大麻”的植物中的化学物质。
该植物含有80多种被称为大麻素的化学物质，也称为大麻或麻。
大麻中的两种关键成分是四氢大麻酚（THC）和CBD。
THC是大麻的毒性成分，也可能是其健康益处的来源。
与 THC 不同，CBD 不会导致中毒。
科学家认为大麻素可保护大麻植物免受昆虫、细菌、真菌和环境压力物质的侵害。
CBD似乎可以防止大脑中有助于控制疼痛、情绪和精神功能的化学物质的分解。
CBD有软凝胶、片剂、胶囊、油、口香糖、液体提取物和蒸汽液体（用于可填装电子烟）。
其中一些产品仅含有CBD，而其他产品则含有与其他成分结合的CBD。
许多含有CBD的产品的标签对产品中的CBD含量表述并不准确，同一产品中的CBD浓度有时会有所不同。例如，一项研究发现，只有31%的CBD产品标签属实；而43%的CBD含量高于标签指示量，26%的CBD含量低于标签指示量。此外，在21%的产品中发现了THC（或大麻）。
（另请参见膳食补充剂概述。）
大麻二酚声称的益处
一般认为CBD的唯一用途是治疗某些癫痫疾病。然而，有些人使用CBD治疗许多其他健康问题，包括：
双相情感障碍
疼痛
焦虑
克罗恩病
糖尿病
睡眠问题
多发性硬化症
戒断海洛因、吗啡和其他阿片类药物
大麻二酚的益处证据
有三项研究表明，单纯的CBD药物可以减少患有2种罕见癫痫的成人和儿童的癫痫发作。在这些研究中，患者在继续使用其他抗癫痫药物的同时，接受大麻二酚产品治疗 14 周。CBD治疗可减少癫痫发作次数，并降低发作频率和严重程度。
针对CBD声明的其他健康益处而开展的人体研究皆为小规模研究且/或质量较差。
大麻二酚的副作用
CBD口服或舌下喷雾可能是安全的。但CBD可能有副作用，如口干、低血压、腹泻、食欲下降、情绪变化、头晕和嗜睡。
CBD可损伤肝脏，特别是不在医学监督下使用。
某些CBD产品的污染物可能会伤害胎儿或婴儿，因此CBD对怀孕或哺乳期女性可能不安全。
使用CBD的肝病患者可能需要使用比健康人更低的剂量。
大剂量CBD可使帕金森病患者的震颤和其他不良活动恶化。
在动物研究中，CBD减缓精子生长和发育，并缩小睾丸，因此可能会影响雄性生育能力。
一些CBD产品被溶剂污染，包括一些可引起癌症的产品，以及杀虫剂、重金属、细菌和真菌。其中一些污染物可能对胎儿有害。
在犹他州出售的合成产品曾引起一些急性中毒病例。
大麻二酚与药物的相互作用
大麻二酚可加速或减缓某些药物在体内的分解，从而降低或增加这些药物在体内的水平。
可能增加血液中大麻二酚水平的药物有：
用于治疗癫痫的各种药物（包括布立西坦、卡马西平、氯巴占和托吡酯）
依维莫司和他克莫司等用于防止器官移植后排斥的药物
美沙酮（用于治疗阿片类药物成瘾）
其他药物，包括阿米替林（一种三环类抗抑郁药，有时用于治疗慢性疼痛）、华法林（一种血液稀释剂）、奥美拉唑（一种称为质子泵抑制剂的药物，用于减少胃酸产生 [可能发生腹泻]）、尼古丁、锂（情绪稳定剂）和氯胺酮（一种偶尔用于治疗抑郁症的麻醉剂）
大麻二酚可能以其他方式与其他药物相互作用，例如
镇静剂，如苯二氮卓类、苯巴比妥和吗啡，以及酒精：CBD可引起嗜睡和困倦，因此同时使用CBD和镇静剂可能会使人过度嗜睡。
苯妥英和利福平：可降低CBD水平。
左旋甲状腺素、华法林和一些抗癫痫药：大麻二酚可能会增加这些药物的血液水平，从而加强和增加其作用。
丙戊酸：丙戊酸和CBD都可能导致肝损伤，因此CBD和丙戊酸联合治疗可能会增加肝损伤的几率。
大麻二酚的使用建议
纯大麻二酚产品只能通过处方购买，用于减少因两种罕见癫痫而使用其他抗癫痫药物的成人和儿童的癫痫发作次数及严重程度和发作频率。
尚未在高质量人体研究中证实CBD的其他作用。
CBD可能有副作用，如口干、低血压、腹泻、食欲下降、情绪变化、头晕和嗜睡。不过，严重的副作用很少见，CBD对大多数人来说可能是安全的。
孕妇、哺乳期妇女、肝病患者、帕金森病患者和希望生育的男性不应使用CBD。
在使用可引起嗜睡的其他药物或饮酒时使用CBD会导致极度嗜睡，这可能很危险。
使用药物（包括镇静剂、抗癫痫药、某些抗抑郁药、丙戊酸和防止移植器官排斥的药物）的患者在使用大麻二酚之前应咨询医生。
有关CBD的法规较为复杂，且不易理解。如果患者选择使用CBD，他们应该从医用药房购买产品，并索要“真品证书”。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国国家卫生研究院国家补充与整合健康中心：大麻制品（大麻）和大麻素：您需要知道的事情