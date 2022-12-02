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蒸汽是指吸入由电池供电设备产生的蒸汽（挥发性液体）。蒸汽可包含尼古丁、四氢大麻酚（THC）和大麻素（CBD）油以及其他物质、调味剂和添加剂。虽然液体成分通过加热而挥发，但不燃烧；因此外观上明显的“烟雾”其实是水蒸气。
成分
蒸汽并发症
蒸汽的潜在并发症包括
非吸烟者使用尼古丁，导致尼古丁成瘾
严重肺损伤
一个顾虑是非吸烟者，尤其吸入尼古丁青少年出现成瘾。
蒸汽中的某些物质似乎会导致严重的肺损伤，有时甚至死亡。美国疾病控制与预防中心（CDC）、FDA和其他临床和公共卫生合作伙伴正在调查电子烟产品使用相关的全国范围的肺损伤爆发。(参见 CDC: 与使用电子烟或蒸汽产品相关的肺损伤爆发。)
含THC的蒸汽产品和含维生素E乙酸酯的蒸汽产品与蒸汽相关的严重肺损伤病例有关。CDC和FDA建议人们不要使用含THC的电子烟或蒸汽产品，尤其是来自朋友、家人、面对面或在线经销商等非正式来源的产品。维生素 E 醋酸酯不应添加到任何电子烟或蒸汽产品中。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国疾病控制与预防中心（CDC）：与使用电子烟或电子雾化产品相关的肺损伤爆发：医疗保健提供者和卫生部门从监测电子烟或雾化产品使用相关肺损伤 (EVALI) 中获得的资源。
美国国家药物滥用研究所 (NIDA)：对药物使用及其后果的科学研究提供支持的联邦机构，可提供关于电子烟产品使用的特定信息。