蒸汽的潜在并发症包括

非吸烟者使用尼古丁，导致尼古丁成瘾

严重肺损伤

一个顾虑是非吸烟者，尤其吸入尼古丁青少年出现成瘾。

蒸汽中的某些物质似乎会导致严重的肺损伤，有时甚至死亡。美国疾病控制与预防中心（CDC）、FDA和其他临床和公共卫生合作伙伴正在调查电子烟产品使用相关的全国范围的肺损伤爆发。(参见 CDC: 与使用电子烟或蒸汽产品相关的肺损伤爆发。)

含THC的蒸汽产品和含维生素E乙酸酯的蒸汽产品与蒸汽相关的严重肺损伤病例有关。CDC和FDA建议人们不要使用含THC的电子烟或蒸汽产品，尤其是来自朋友、家人、面对面或在线经销商等非正式来源的产品。维生素 E 醋酸酯不应添加到任何电子烟或蒸汽产品中。