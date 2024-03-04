辅酶 Q10 (CoQ10)

辅酶Q10因其抗氧化作用和在能量代谢中的作用而被认为是有用物质。抗氧化剂可保护细胞免受自由基损害，自由基是正常细胞活动产生的高化学活性副产物。

支持者声称辅酶Q10（CoQ10）可改善皮肤状态、运动表现、生育能力、脑和肺健康以及偏头痛。具体而言，据称它对患有以下疾病的人群有益

辅酶Q10还能有助于保护心脏免于特定化疗药物的毒性作用（如链霉素及道诺霉素）。支持者还声称辅酶Q10可减轻因使用他汀类药物引起的肌肉症状。