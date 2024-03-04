辅酶 Q10 (CoQ10)

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辅酶Q10（泛醌）是机体自然产生的一种酶。细胞利用它产生和管理能量。它还具有抗氧化作用。自由基是正常细胞产生的具有很高的化学活性的产物。
辅酶 Q10 水平在老年人和患有心脏病、癌症、帕金森病、糖尿病、人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染（即，艾滋病）以及肌肉营养不良等慢性疾病的人群中似乎较低。然而，是否因为它含量低导致了这些障碍目前还不可而知。
辅酶Q10除了在体内自然合成外，还存在于肉类、鱼类和植物油等食物中。
合成的辅酶Q10可作为膳食补充剂。
（另请参见膳食补充剂概述。）
CoQ10 声称的益处
CoQ10 的益处证据
CoQ10 的副作用
副作用不常见，但有些人会出现以下副作用
消化系统症状，如腹痛、恶心、烧心、腹泻和呕吐
中枢神经系统症状，如头晕、光敏感、易怒和头痛
皮肤瘙痒
皮疹
食欲不振（不常见）
疲劳
流感样症状
CoQ10 与药物的相互作用
辅酶Q10补充剂可能与某些降压药（降低血压的药物）和化疗药物发生相互作用。
辅酶Q10可能会降低华法林的疗效，从而增加使用抗凝药华法林的患者发生血栓的风险。
CoQ10 的使用建议
辅酶Q10有助于保护心脏免受特定化疗药物（如多柔比星和柔红霉素）的毒性作用，并可能使患有心脏病的人受益。
辅酶Q10似乎较为安全。
使用华法林的患者在使用辅酶Q10之前应咨询医生。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国国家卫生研究院国家补充与整合健康中心：辅酶Q10