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辅酶 Q10 (CoQ10)

作者：Laura Shane-McWhorter, PharmD, University of Utah College of Pharmacy
已审核/已修订 3月 2024
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辅酶Q10（泛醌）是机体自然产生的一种酶。细胞利用它产生和管理能量。它还具有抗氧化作用。自由基是正常细胞产生的具有很高的化学活性的产物。

辅酶 Q10 水平在老年人和患有心脏病、癌症、帕金森病、糖尿病、人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染（即，艾滋病）以及肌肉营养不良等慢性疾病的人群中似乎较低。然而，是否因为它含量低导致了这些障碍目前还不可而知。

  • 辅酶Q10除了在体内自然合成外，还存在于肉类、鱼类和植物油等食物中。

  • 合成的辅酶Q10可作为膳食补充剂。

（另请参见膳食补充剂概述。）

CoQ10 声称的益处

辅酶Q10因其抗氧化作用和在能量代谢中的作用而被认为是有用物质。抗氧化剂可保护细胞免受自由基损害，自由基是正常细胞活动产生的高化学活性副产物。

支持者声称辅酶Q10（CoQ10）可改善皮肤状态、运动表现、生育能力、脑和肺健康以及偏头痛。具体而言，据称它对患有以下疾病的人群有益

辅酶Q10还能有助于保护心脏免于特定化疗药物的毒性作用（如链霉素及道诺霉素）。支持者还声称辅酶Q10可减轻因使用他汀类药物引起的肌肉症状。

CoQ10 的益处证据

由于某些疾病患者的辅酶Q10水平较低，因此科学家研究了辅酶Q10补充剂是否有益健康。这些研究没有给出确切结论。尽管一些初步研究表明辅酶Q10可能具有保护作用，但仍需要更多检验。

  • 一则2014年进行的对7项研究的回顾得出结论，没有证据支持或反对CoQ10对心力衰竭的益处；相比之下，一项2017年进行的对14项试验的分析表明，与接受安慰剂治疗的人相比，辅酶Q10使用者的运动能力更强，寿命更长。

  • 辅酶Q10似乎可有助于保护心脏免受癌症化疗药物（如多柔比星和柔红霉素）的毒性作用。

  • 辅酶Q10也已被研究用作缓解肌肉问题（包括他汀类药物相关的肌肉问题）、无力、抽筋和酸痛的药物，但其效果尚不清楚。

CoQ10 的副作用

副作用不常见，但有些人会出现以下副作用

  • 消化系统症状，如腹痛、恶心、烧心、腹泻和呕吐

  • 中枢神经系统症状，如头晕、光敏感、易怒和头痛

  • 皮肤瘙痒

  • 皮疹

  • 食欲不振（不常见）

  • 疲劳

  • 流感样症状

CoQ10 与药物的相互作用

辅酶Q10补充剂可能与某些降压药（降低血压的药物）和化疗药物发生相互作用。

辅酶Q10可能会降低华法林的疗效，从而增加使用抗凝药华法林的患者发生血栓的风险。

CoQ10 的使用建议

辅酶Q10有助于保护心脏免受特定化疗药物（如多柔比星和柔红霉素）的毒性作用，并可能使患有心脏病的人受益。

辅酶Q10似乎较为安全。

使用华法林的患者在使用辅酶Q10之前应咨询医生。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。

  1. 美国国家卫生研究院国家补充与整合健康中心：辅酶Q10

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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