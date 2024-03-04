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作为传统茶叶，绿茶来自于同种植物的干叶。然而，传统茶叶是经发酵酿制而成，而绿茶叶是经蒸熟而成，没有经过发酵。绿茶可经酿制而饮用，也可以片剂或胶囊形式服下。绿茶包含咖啡因，但很多提取物不含咖啡因。它的类黄酮、多酚和儿茶素含量很高。这些物质是抗氧化剂，通常被认为可以保护细胞免受氧、突变和癌症的损害。
（另请参见膳食补充剂概述。）
绿茶声称的益处
绿茶的益处证据
很少有强有力的科学证据支持绿茶的益处。 但是，外用绿茶（直接涂抹在疣部位）可能有助于治疗生殖器疣。研究还表明，有少量使用者的体重显著降低。
绿茶的副作用
副作用与咖啡因的作用（包括剂量）相关。它们包括失眠、焦虑、心跳加快（心动过速）和轻度震颤。孕妇应避免摄入过量咖啡因，因为存在导致流产的风险。罕见病例报告记录了肝毒性。空腹喝生茶可能会增加肝损伤的风险，尽管这尚未得到充分研究。
绿茶与药物的相互作用
绿茶中的维生素 K 可能会降低华法林的抗凝作用，从而增加血液凝结的风险。
绿茶可以降低血中纳多洛尔（一种 β 受体阻滞剂）水平，以及有助于降低胆固醇水平的药物（阿托伐他汀和瑞舒伐他汀）。
如果绿茶摄入突然停止，血液中的锂水平可能会升高，并可能发生锂不良作用。
绿茶也可减少铁和叶酸的吸收。
绿茶的使用建议
绿茶通常被认为是安全的，尽管健康益处（如有）可能很小。任何人都应避免大量饮酒，尤其是怀孕时，并应避免在空腹状态下喝绿茶。
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美国国家卫生研究院国家补充与整合健康中心：绿茶