与药物的相互作用

绿茶 与药物的相互作用

绿茶中的维生素 K 可能会降低华法林的抗凝作用，从而增加血液凝结的风险。

绿茶可以降低血中纳多洛尔（一种 β 受体阻滞剂）水平，以及有助于降低胆固醇水平的药物（阿托伐他汀和瑞舒伐他汀）。

如果绿茶摄入突然停止，血液中的锂水平可能会升高，并可能发生锂不良作用。

绿茶也可减少铁和叶酸的吸收。