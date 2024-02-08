冠状动脉疾病 (CAD) 概述

经皮冠状动脉介入治疗或称 PCI（也叫做经皮冠状动脉腔内成形术 [PTCA]）适用于有急性冠脉综合征 (ACS) 的患者，或者有些在接受药物治疗后仍未使心绞痛充分受控的患者。

在 PCI 中，医生将穿刺针插入手腕的一条动脉（桡动脉）或大腿的主要动脉（股动脉）内。然后一根长的导丝通过穿刺针被送入动脉，向上通过主动脉进入狭窄的冠状动脉。一个末梢带有球囊的导管通过指引导丝被送到狭窄的冠状动脉。导管被定位以使球囊在狭窄处。接着，球囊被扩张并持续几秒。扩张的球囊使动脉伸展并挤压导致动脉狭窄的粥样斑块，从而使血管腔变宽。球囊扩张和抽吸可以被重复几次。

血管成形术支架 图片

什么是血管成形术 视频

为保持冠状动脉无狭窄，医生通常在动脉植入金属材质的管状物或人造网状物（支架）。在大多数情况下，医生会使用药物涂层支架（称作药物洗脱支架）。支架上的药物缓慢释放以阻止冠状动脉再次狭窄，冠状动脉再狭窄是无药物涂层支架（称为金属裸支架）的常见问题。尽管药物洗脱支架对于防止再狭窄十分有效，但使用药物洗脱支架患者出现支架内血栓形成的风险要高于金属裸支架者。为了降低形成这类血栓的风险，患者需在支架植入后的至少 3 至 12 个月联合使用阿司匹林和另一种抗血小板药物（阻止血小板聚集形成血栓的药物）。通常医生在植入支架前开始给予抗血小板药物。如果动脉再次阻塞，无论是由血栓引起还是其他原因，医生都可能会再次进行 PCI 治疗。

对许多患者而言，PCI 优于冠状动脉旁路移植术 (CABG)，因为 PCI 的侵入性小、恢复时间短。然而，冠状动脉受累的面积可能由于病变的位置、长度、钙化程度或其他条件而不适合 PCI。此外，有若干处狭窄或有其他病症的患者在 CABG 后的生存时间可能比 PCI 术后患者更长。因此，医生需考虑上述因素以决定患者是否适合 PCI 治疗。

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