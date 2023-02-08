人乳头状瘤病毒(HPV)感染

人乳头瘤病毒 (HPV) 可能通过性传播并导致细胞变化，这可能形成生殖器疣，宫颈、阴道、外阴、肛门或咽喉癌前病变，或宫颈癌、阴道癌、外阴癌、肛门癌或咽喉癌。

不同类型的人乳头瘤病毒 (HPV) 感染身体不同部位，并可能导致疣或宫颈、阴道、外阴、肛门或咽喉癌前病变，或宫颈癌、阴道癌、外阴癌、肛门癌或咽喉癌。

生殖器疣是可见的皮肤病变，有时会引起灼痛；生殖器或肛门癌前病变或癌变可能导致出血或肿块或无症状。

医生会根据其外观来鉴定疣。

宫颈癌通过巴氏试验或 HPV 检测进行筛查，有些高危人群接受肛门癌筛查。

通常用冷冻（冷冻疗法）或药物治疗生殖器疣。

疫苗可以防止大多数类型的可导致生殖器疣或癌症的 HPV 感染。

（也请参见性传播感染概述。）

HPV 是最常见的性传播感染 (STI)。HPV 非常常见，大约 80% 的尚未接种疫苗的性活跃者在一生中某个时间点都会感染此病毒。在美国，每年大约有1400万例新发HPV感染病例。在 HPV 疫苗上市前，每年大约有 340,000 到 360,000 人寻求由 HPV 引起的生殖器疣的治疗。随着越来越多的人接种 HPV 疫苗，HPV 感染者的百分比一直在下降。

大多数感染在1至2年内治愈，但仍有一些持续。某些类型 HPV 的持续感染会增加患某些类型癌症的风险。

目前已知的HPV亚型已超过100种。某些类型会导致常见的皮肤疣。其他类型是性传播感染，可导致不同的生殖器或肛门感染：

生殖器或肛门疣： 是由某些类型的HPV，尤其是6型和11型造成的。6型和11型不太可能导致癌症。这些疣很容易看到，通常会被疣患者或医疗保健人员注意到。

癌前病变（上皮内肿瘤）或癌症： 其他类型的 HPV，尤其是 16 型和 18 型可感染肛门-生殖器区域，但不会导致很容易看见的疣。它们可以感染并导致细胞变化，然后发展为癌前病变或癌变。在肛门-生殖器区域，这些变化最常见于宫颈、外阴或肛门，较少见于尿道或阴茎。许多喉癌也由 HPV 引起。导致癌前病变或癌变的不明显的疣，通常不会引起任何症状。免疫系统受损（免疫抑制，例如人类免疫缺陷病毒 [HIV] 感染）的人患 HPV 相关癌症的风险增高。

影响生殖器和直肠区域的 HPV 类型通常在阴道或肛门性交中传播，但也可能通过其他类型的性接触传播。HPV也可通过口交传播，导致口腔感染并增加咽喉癌的发生风险。

你知道吗……

HPV 感染的症状 在女性中，外阴、阴道和/或腹股沟部位皮肤上可发生生殖器疣。男性患者中，最常见的感染区域是阴茎，尤其是包皮下（如果没有进行包皮环切术）。在所有人中，生殖器疣可能在肛门周围和内部发生，特别是在进行肛交的人中。生殖器疣通常由不太可能引起癌症的 HPV 类型引起。 疣在很多患者中不引起症状，但在某些患者中可导致偶尔的烧灼痛、瘙痒或不适。 生殖器疣很容易看到，经常会被疣患者注意到。疣通常出现于感染人类乳头瘤病毒1～6个月以后，开始时是细小、软、潮湿、粉红色或红色的肿块。它们快速生长而表现为粗糙的不规则肿块。由于表面粗糙不平整，所以它们看起来像小菜花。疣常常成簇生长。 阴道开口周围的生殖器疣 图片 Joe Millar通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库供图。 在怀孕女性和免疫功能低下的人中，如感染HIV的人中，疣可能生长速度更快，蔓延范围更广。 如果 HPV 导致癌前病变或癌变，可能没有症状，或者感染可能导致出血或可见病变或肿块。晚期癌症可能引起其他症状（另见宫颈癌、口腔癌、鼻癌和喉癌以及肛门癌的症状）。

HPV 感染的诊断 对于生殖器疣，通过医生检查来确诊

宫颈癌筛查包括巴氏试验和/或 HPV 检测

有时进行肛门细胞学检查（巴氏试验）

对于异常的 HPV 检测或巴氏试验结果，有时进行阴道镜检查、肛门镜检查和/或活检 生殖器疣一般根据外观即可确诊。如果外观不寻常、出血、形成开放性溃疡（溃烂），或治疗后仍存在，医生应采样本（活检）并在显微镜下检查有无癌前病变或癌变。 对于宫颈癌筛查，进行巴氏试验和/或 HPV 检测。医生通常使用第一次 HPV 检测来检查一组 HPV 类型中导致宫颈癌的风险较高的任何一种。结果为阳性或阴性，但没有指定 HPV 类型。通常，医生会进行复查，以检查最可能导致癌症的特定 HPV 类型（16 和 18），这一过程称为基因分型。基因分型使用聚合酶链反应 (PCR) 等测试完成。这个测试会产生许多基因拷贝，这可能使医生确定 HPV 特定类型独特的遗传物质（DNA）。如果宫颈巴氏试验或 HPV 检测结果异常（阳性），医生可能会进行阴道镜检查（使用放大镜检查宫颈）以检查宫颈癌前病变或癌变。 在没有常规巴氏试验或阴道镜检查的资源匮乏地区，宫颈癌的筛查和评估包括 HPV 检测和/或使用一种醋（醋酸）或碘（Lugol 碘液）进行目视检查。 肛门镜检查（使用可视导管检查肛门内部）用于检查肛门内的癌前病变或癌变。 在结肠镜检查或肛门镜检查期间，可在该区域涂抹一种醋，以便更容易看到疣。如果看到病变，则进行活检。

HPV 感染的治疗 通常，用外用药物或冷冻（冷冻疗法）治疗病变

有时，用激光、电烙术或手术治疗或切除病变 如果免疫系统是正常的，它最终会控制人乳头状瘤病毒和清除病毒。该感染经常在8个月后消失；不到10％的患者，其感染可持续超过2年。有时，即使没有治疗，生殖器疣也会消失。患生殖器疣的人若存在免疫系统功能减弱，治疗是必需的，而且疣通常容易复发。 对于生殖器疣，也可在疣上直接涂抹外用药物，包括鬼臼毒素、咪喹莫特、三氯乙酰或 Sinecatechins（使用绿茶提取物制成的油膏）。这种治疗需数周至数月，并可能烧伤周围皮肤，治疗常有效，但不总是有效。即使很明显治疗成功之后，疣还可能复发。 如果外用药物无效，疣可通过激光、电流（电灼）、冷冻（冷冻疗法）或手术方法切除。根据要切除的疣的数量和大小，可采取局麻或全麻。 对于尿道疣，最有效的治疗方法是通过一根带有手术器械附件的观察管（内窥镜）将其切除，不过需要在全麻下进行。药物疗法，如向尿道内塞入噻替派或向疣内注射化疗药物 5-氟尿嘧啶常常有效。 已发现疣内的α-干扰素注射有一定效果。 所有的性伴侣应检查有无尖锐湿疣和其它性传播感染，如果必要的话，给予治疗。性伴侣也应定期检查是否有 HPV感染。 宫颈癌前病变（宫颈上皮内肿瘤 [CIN]）的管理基于病变的严重程度，需要进行更频繁的巴氏试验，通常进行 HPV 检测，或进行大宫颈活检（称为锥形活检或环形电烙切除术 [LEEP]）。