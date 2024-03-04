静脉维生素治疗（梅氏鸡尾酒疗法）

静脉（IV）维生素治疗（也称为静脉微量营养素治疗和水合疗法）是将高浓度维生素和矿物质直接注入血液的一种方式，与通过食物或补充剂摄入维生素和矿物质相比，可使更高剂量的维生素和矿物质被快速吸收。

这些液体通过插入静脉的小管输送。

输注通常需要 20 至 60 分钟，具体取决于“鸡尾酒”药液体积和患者静脉的大小。

静脉维生素治疗受到许多名人推崇，在许多输液吧、滴注吧和输液休息室都有售。

梅氏鸡尾酒疗法是一种在补充和替代药物提供者中备受推崇的配方，可用于静脉维生素治疗。

梅氏鸡尾酒疗法的配方由高剂量B族维生素、维生素C和矿物质（镁和钙）与无菌水混合组成。

20世纪70年代，John Myers博士在巴尔的摩开发并实施首次静脉维生素治疗。

任何维生素或矿物质都可以静脉输注，一些医生已经改变了梅氏鸡尾酒疗法中的维生素含量（这称为改良梅氏鸡尾酒疗法）。一些医生还为虚弱的老年人和儿童提供个体化剂量。

（另请参见膳食补充剂概述。）

静脉维生素治疗声称的益处 静脉维生素治疗最适用于因进食不足或疾病导致不能吸收营养素而无法获得足够维生素和矿物质的患者。 不过，一些倡导者声称，即使在没有维生素（或矿物质）缺乏的人中，静脉维生素治疗也能提高健康水平。提供梅氏鸡尾酒疗法和其他高剂量静脉维生素配方的医疗机构和公司声称，维生素输注有以下作用： 治疗高强度运动后或过量饮酒后的脱水

增强免疫系统（尽管这意味着什么、如何增强尚不清楚）

增加精力水平并减少疲劳

缓解压力、焦虑和抑郁

消除体内毒素

使皮肤更健康

治疗哮喘、过敏、慢性鼻窦炎、高血压、纤维肌痛、糖尿病、心脏病、急性肌肉痉挛和帕金森病

治疗偏头痛和紧张性头痛 静脉维生素治疗销售商还声称，输注比膳食中维生素来源更好，因为 各种食物过敏症患者均可输注。

大量维生素和矿物质直接进入血液，因此它们有更直接的途径进入细胞和线粒体（据称维生素和矿物质在细胞和线粒体中产生作用）。

静脉维生素治疗的益处证据 很少有研究在没有维生素或矿物质缺乏的人中评价梅氏鸡尾酒疗法或任何其他形式的高剂量静脉维生素治疗的有效性。（此外，目前尚无发表的证据表明这种疗法对任何严重疾病或慢性疾病有效。） 因此，证据大多是传闻证据，这意味着它仅限于人们的个人记忆。传闻证据一般不被视为有力证据。 注射某些维生素或矿物质是针对这些营养素的缺乏者或管理某些药物副作用的循证治疗。

但也有证据表明，获得所需维生素、矿物质和其他营养素的最佳方式是通过饮食，但偶尔有例外情况（例如，有时为铁或维生素B12)。

已经进行的少数研究规模很小，不包括安慰剂组，或研究表明输注并不比安慰剂更有效。 2018年，美国联邦贸易委员会（FTC）谴责一家营销和销售梅氏鸡尾酒疗法和其他静脉维生素和矿物质输注治疗的公司就此类治疗癌症、多发性硬化、糖尿病、纤维肌痛和心力衰竭等疾病的能力提出“欺骗性和无根据的健康声明”。 FTC认为，这些有关健康治疗和疗效的声明并不属实，也没有权威和可靠的科学证据支持。

静脉维生素治疗的副作用 在血镁或钾水平异常（例如，由肾脏疾病、使用利尿剂或过量饮酒导致）的人群中，含有镁（或较少见情况下为钾）的输液可能会导致心律异常或肌肉无力等问题。

在有心脏疾病或高血压的患者中，大剂量输注维生素可能会导致液体超负荷，这可以导致暂时性（但偶尔会永久性）肾脏、脑和/或心脏损害。

如果输注过快，可降低血压（可能是镁所致），这会导致头晕和晕厥。

根据一些研究报告，输注梅氏鸡尾酒配方或其他维生素和矿物质组合可能会导致抑郁、失眠和胃部不适症状。

维生素和矿物质过量可能有害。例如，大剂量静脉输注硫胺素（一种B族维生素）可引起过敏性反应，这是一种可能危及生命的过敏反应。此外，高剂量维生素B6可能会损伤周围神经（周围神经病）。

孕妇和哺乳期妇女使用静脉维生素治疗的安全性尚未得到研究。

静脉维生素治疗与药物的相互作用 哪种药物与静脉维生素治疗有相互作用取决于输注哪些维生素和矿物质及其剂量。下面列出了一些相互作用的例子： 静脉维生素 B6 可导致患者对刺激血细胞生成的药物（例如，促红细胞生成素、阿法依泊汀和达依泊汀 α）的反应较差，这些药物通常用于慢性肾病或癌症患者。

镁可能与抗高血压药物相互作用，导致血压偏低。

头孢曲松是一种针对某些细菌感染的注射治疗，可与血液中的钙结合，因此这种联合治疗可能会损害肾脏、肺或胆囊。