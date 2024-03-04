甘草与药物的相互作用

甘草与药物的相互作用

正如前文所述，对于使用地高辛或会增加尿中钾排泄的利尿剂的人来说，钾排泄增加可能是一个特别的问题。这些人不应服用甘草，因为钾较低可能会导致心律失常（心律改变）和/或肌肉无力。甘草可能会因为引起盐和水潴留增加而降低抗高血压（降血压）药的有效性。

甘草可能与华法林发生相互作用，使华法林无效，从而增加血栓的风险。

甘草可能使紫杉醇和顺铂效果降低，并可能增加皮质类固醇的副作用。

甘草可能增加或减少雌激素的作用。

此外，一些专家认为甘草具有类似于一种称为单胺氧化酶 (MAO) 抑制剂的抗抑郁药物的某些活性，因此，可能增加这些药物的副作用。