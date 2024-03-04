天然甘草味甜，提取自一种灌木的根，医学上常制成胶囊、片剂、液体提取物或外用凝胶。大多数美国制造的甘草糖果是经人工制成不包含天然甘草成分。
甘草酸是天然甘草的活性成分。对于对甘草酸效用特别敏感的人们，甘草制品中只需加入非常少的量（大约正常量的十分之一）就可以了。这些制品被称为解甘草甜素。
（另请参见膳食补充剂概述。）
甘草声称的益处
甘草的益处证据
尚无足够的证据确定甘草对胃溃疡以及丙型肝炎或其他肝脏疾病引起的并发症有效。有证据表明甘草与其他草药联合使用可缓解消化不良和肠易激综合征的症状；但是，甘草单独使用和联合使用的临床试验有限，需要进一步评估。
甘草的副作用
正常或以较低剂量食用甘草时，很少有副作用。但是，高剂量的甘草甜素会导致肾脏保留盐分和水，这可能导致高血压。它还可促进肾脏排钾，可能引起低血钾。对于患有心脏病的人以及服用地高辛或会增加尿中钾排泄的利尿剂的人来说，钾排泄增加可能是一个特别的问题。这些人及那些有高血压的人来说，该避免应用甘草。
甘草可能增加早产的风险。因此，孕妇不应服用甘草。
甘草与药物的相互作用
正如前文所述，对于使用地高辛或会增加尿中钾排泄的利尿剂的人来说，钾排泄增加可能是一个特别的问题。这些人不应服用甘草，因为钾较低可能会导致心律失常（心律改变）和/或肌肉无力。甘草可能会因为引起盐和水潴留增加而降低抗高血压（降血压）药的有效性。
甘草可能与华法林发生相互作用，使华法林无效，从而增加血栓的风险。
甘草可能使紫杉醇和顺铂效果降低，并可能增加皮质类固醇的副作用。
甘草可能增加或减少雌激素的作用。
此外，一些专家认为甘草具有类似于一种称为单胺氧化酶 (MAO) 抑制剂的抗抑郁药物的某些活性，因此，可能增加这些药物的副作用。
甘草的使用建议
适量摄入甘草，甘草在正常剂量下具有可接受的安全性，并可能有助于缓解消化不良和肠易激综合征。但是，孕妇、使用华法林的人以及可能使用地高辛或某些利尿剂的人不应服用甘草。
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美国国家卫生研究院国家补充与整合健康中心：甘草根