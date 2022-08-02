慢性丙型肝炎是由丙型肝炎病毒引起的、持续时间超过 6 个月的肝脏炎症。
丙型肝炎通常在它严重损伤肝脏之后才引起症状。
医生根据血液检查结果来诊断慢性丙型肝炎。
如果慢性丙型肝炎导致肝硬化，应每 6 个月进行一次肝癌筛查。
慢性丙型肝炎用抗病毒药物治疗。
约 75% 感染患者的急性丙型肝炎会变成慢性。
从 2013 年至 2016 年，估计美国有 240 万人患有慢性丙型肝炎。据估计，全世界有 7100 万人患有慢性丙型肝炎。
慢性丙型肝炎若不加以治疗，约 20% 至 30% 的患者会发展为肝硬化。但这可能需要数十年的时间。通常仅当存在肝硬化时，罹患肝癌风险才会增加。
丙型肝炎病毒有不同的类型（基因型 1 至 6），有时用不同的药物治疗。
慢性丙型肝炎的症状
很多慢性丙型肝炎患者没有症状。有些人感觉全身不适（不舒服）、食欲不振、疲劳和隐约的腹部不适。
首先出现的特定症状常为肝硬化或肝硬化并发症的症状。这些症状可能包括
脑功能受损，因为严重受损的肝脏不能正常地从血液清除有毒物质。然后这些物质在血液中积聚并进入大脑。正常肝脏可清除血液中的这些有毒物质，将其分解后作为无害副产物排泄至胆汁（帮助消化的黄绿色液体）或血液（参见肝脏的功能）。治疗肝性脑病可预防脑功能永久性恶化。
慢性丙型肝炎的筛查
某些患者应该与他们的医生谈论接受丙型肝炎检测，无论他们是否有提示肝炎的症状。建议对所有 18 岁或以上的人进行一次常规筛查，无论其风险因素如何。
对于以下特征的 18 岁以下人群，也建议进行一次筛查：
目前正在使用或曾经注射过非法药物，即使只有一次
吸入非法毒品
与男性性交的男性
目前或曾经接受过长期血液透析治疗
有不正常的肝脏检测结果或病因不明的慢性肝病
在卫生保健或公共安全领域工作，并因为针刺或其他尖锐物体的伤害而发生丙肝患者血液暴露
感染 HIV 或在暴露于 HIV 之前开始服用抗逆转录病毒药物
曾经被囚禁过
丙型肝炎女性患者的子女
这种测试很重要，因为在人们首次感染几年后，直到感染已经广泛损害肝脏后，症状才可能出现。
慢性丙型肝炎的诊断
血液化验
在下列情况下，医生可能会怀疑慢性丙型肝炎
患者存在典型的症状。
血液测试（由于其他原因而进行）检测到异常高的肝脏酶。
患者以前被诊断患有急性丙型肝炎。
慢性肝炎检测通常开始于血液检查，以评估肝功能是否正常、有无损伤（肝脏检测）。肝脏检测用于测定肝脏所产生的肝酶和其他物质的水平。这些检查可帮助确立或排除丙型肝炎的诊断并确定肝损害的严重程度。
如果检查提示肝炎，医生会进行其他血液检查，以检查乙型肝炎和丙型肝炎病毒。两者均可引起慢性肝炎。这些血液检查可识别特定病毒的部分成分（抗原）、身体产生用于抵抗病毒的特异性抗体，有时也可以识别病毒的基因物质（RNA 或 DNA）。如果医生强烈怀疑只患有慢性丙型肝炎，他们可能只针对该病毒进行血液检查。
如果慢性丙型肝炎得到确诊，医生还会检查 HIV 感染和乙型肝炎，因为这些感染通常以相同的方式传播——通过接触血液或精液等体液传播。
确诊丙型肝炎后，可进行测试以确定肝脏受损程度有多严重，并检查其他肝病原因。测试可能包括
肝活检（少见）
专门的成像检查，如超声弹性成像和磁共振弹性成像
血液检查能够检测某些物质（称为标志物）的含量来表明是否有纤维化和纤维化的程度
超声弹性成像和磁共振弹性成像是将声波施加于腹部来确定肝组织的硬度。
肝癌筛查
慢性丙型肝炎的治疗
抗病毒药物
慢性丙型肝炎使用抗病毒药物（被称为直接作用抗病毒药物）治疗。通常，几种药物可以一起使用。
慢性丙型肝炎应进行治疗，除非患者患有对治疗无反应并缩短预期寿命的另一种疾病。
丙型肝炎的治疗因导致感染的丙型肝炎病毒基因型、肝脏损伤的严重程度和既往丙型肝炎的治疗而异。
许多直接作用抗病毒药物可用于治疗丙型肝炎。这些药物非常有效，且副作用极小，因为它们直接靶向病毒。它们包括索非布韦、艾尔巴韦、格拉瑞韦、维帕他韦、格卡瑞韦、来迪派韦、伏西瑞韦和哌仑他韦片（均口服）。
治疗可持续 8 到 24 周。治疗丙型肝炎可消除体内病毒，并由此阻止炎症发生，防止瘢痕形成，减少发生肝硬化的风险。
利巴韦林有时会加入治疗方案，以提高抗病毒药物的有效性。但是，利巴韦林可能导致出生缺陷。使用这些药物的男性和女性患者，在用药期间和治疗结束后 6 个月内都应采取节育措施。
如慢性丙型肝炎有严重的肝损伤，可行肝移植术。肝移植后，丙型肝炎患者经常接受抗病毒药物治疗，这可以提高治愈的机会。
治疗完成后，医生会进行血液检查，以确定有多少病毒的基因物质存在。如果在治疗完成后的 12 周内未检测到任何基因物质，患者可能会被治愈。
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美国疾病控制与预防中心：丙型肝炎公众问题解答：本网站提供了丙型肝炎（包括定义和统计）的概述以及有关传播、症状、检测、治疗和丙型肝炎和就业的信息。访问日期：2022 年 5 月 19 日。