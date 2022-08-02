血液化验

在下列情况下，医生可能会怀疑慢性丙型肝炎

患者存在典型的症状。

血液测试（由于其他原因而进行）检测到异常高的肝脏酶。

患者以前被诊断患有急性丙型肝炎。

慢性肝炎检测通常开始于血液检查，以评估肝功能是否正常、有无损伤（肝脏检测）。肝脏检测用于测定肝脏所产生的肝酶和其他物质的水平。这些检查可帮助确立或排除丙型肝炎的诊断并确定肝损害的严重程度。

如果检查提示肝炎，医生会进行其他血液检查，以检查乙型肝炎和丙型肝炎病毒。两者均可引起慢性肝炎。这些血液检查可识别特定病毒的部分成分（抗原）、身体产生用于抵抗病毒的特异性抗体，有时也可以识别病毒的基因物质（RNA 或 DNA）。如果医生强烈怀疑只患有慢性丙型肝炎，他们可能只针对该病毒进行血液检查。

如果慢性丙型肝炎得到确诊，医生还会检查 HIV 感染和乙型肝炎，因为这些感染通常以相同的方式传播——通过接触血液或精液等体液传播。

确诊丙型肝炎后，可进行测试以确定肝脏受损程度有多严重，并检查其他肝病原因。测试可能包括

超声弹性成像和磁共振弹性成像是将声波施加于腹部来确定肝组织的硬度。