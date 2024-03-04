通常不建议使用红景天，因为其声称的对健康的有益影响尚未在人体高质量研究中得到证实，并且益处没有超过副作用或药物相互作用的风险。

孕妇和哺乳期女性、儿童和患有自身免疫性疾病的人应避免使用红景天。

使用某些药物（包括治疗糖尿病或抑郁症、降低血压、稀释血液或针对某些自身免疫性疾病状态而抑制免疫系统的药物）的人应在服用红景天前咨询医生。