红景天的植物名为Rhodiola rosea。
该植物的根和地下茎（根茎）已用于东欧和北欧以及亚洲部分地区的传统医学实践。
它还有许多别名，包括北极根、金根、orpin rose、玫瑰根、rosewort和西伯利亚金根。
将植物根和根茎的提取物干燥后溶解在酒精中以制备药用化合物。
（另请参见膳食补充剂概述。）
红景天声称的益处
红景天的益处证据
任何单一化合物，包括红景天都不太可能提供如此广泛的健康益处。因此，不太可能有证据能证实这种多重获益。
细胞研究表明，红景天中的一种化合物“红景天苷”可能对大脑有益，并可能杀死脑癌细胞。
动物研究表明，红景天可以改善认知功能，但这些研究存在重大漏洞。
人体研究的证据显示，红景天声称可提供的健康益处有限。
这些研究大多规模较小且质量较差，而且有些证据相互矛盾。
人体研究尚未得出结论，但表明红景天可能具有以下益处：
提高耐力，包括运动、工作和认知能力
减轻压力相关性疲劳
缓解焦虑和抑郁。与传统抗抑郁药相比，红景天提供的益处较少，但副作用也较少。
减少表柔比星（一种化疗药物）引起的心脏损伤
红景天的副作用
红景天与药物的相互作用
红景天与处方类抗抑郁药联合使用可能会导致心率过快。
红景天可降低血糖水平，因此它可能会使血糖水平过低，尤其是在使用胰岛素或其他药物治疗糖尿病的患者中。
红景天可降低血压，因此它可能会使已经患有低血压或使用药物降低血压的人的血压过低。
红景天可能会增加某些药物的水平，例如血液稀释剂华法林和一些抗炎药。
红景天可能会抵消用于治疗某些自身免疫性疾病（例如多发性硬化症）的免疫抑制剂的作用。
基于其生化作用，红景天可能与许多其他药物相互作用，但这些是否会引起问题尚不清楚。
红景天的使用建议
通常不建议使用红景天，因为其声称的对健康的有益影响尚未在人体高质量研究中得到证实，并且益处没有超过副作用或药物相互作用的风险。
孕妇和哺乳期女性、儿童和患有自身免疫性疾病的人应避免使用红景天。
使用某些药物（包括治疗糖尿病或抑郁症、降低血压、稀释血液或针对某些自身免疫性疾病状态而抑制免疫系统的药物）的人应在服用红景天前咨询医生。
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美国国家卫生研究院国家补充与整合健康中心：红景天