圣约翰草的花中微红的物质包含着大量具有生物学活性的成分，包括金丝桃素和贯叶金丝桃素。
（另请参见膳食补充剂概述。）
圣约翰草声称的益处
人们服用圣约翰草主要是为了缓解轻度到中度抑郁症状。
圣约翰草也被用于治疗皮肤病，包括银屑病和儿童注意力缺陷/多动障碍（ADHD）。
据称圣约翰草可抑制HIV，HIV是导致艾滋病的病毒。然而，圣约翰草会干扰许多对 HIV 感染更有效的药物的作用。
圣约翰草的益处证据
已经对圣约翰草进行了许多安慰剂对照研究。总体而言，这些研究表明，圣约翰草可能会使轻度至中度抑郁症患者受益，并且可能与某些传统抗抑郁药一样有效。然而，大多数研究并未表明圣约翰草对重度抑郁症有效。
圣约翰草在治疗ADHD或皮肤病方面的有效性尚未得到充分研究，因而被认为未经证实。
圣约翰草可能有助于缓解更年期症状，如潮热。
圣约翰草的副作用
圣约翰草可能会增加对阳光的敏感性。其他副作用包括口干、便秘、疲劳、精神错乱以及躁郁症患者出现躁狂症。
妊娠期间，圣约翰草会增加子宫肌肉张力，因此可能会增加流产的风险。
圣约翰草与药物的相互作用
圣约翰草的一大问题是，它与人们使用的许多药物会产生不良相互作用（请参阅表圣约翰草与药物的相互作用）。这些相互作用可导致毒性反应或药物疗效减低。
一些药物与圣约翰草的相互作用
药物疗效
说明
一些抗精神病药物（例如氯氮平）
圣约翰草可能会降低抗精神病药的疗效。
苯二氮䓬类药物
圣约翰草在治疗焦虑症时能降低这些药物的疗效，并且增加困倦等副作用的风险。
环孢素
圣约翰草可降低环孢霉素在血液中的水平，使之药效减轻，具有潜在的危险结果（例如器官移植的排斥反应）。
地高辛
圣约翰草可降低地高辛的血药浓度，使之药效减低，具有潜在的危险结果。
凝血因子Xa抑制剂（例如利伐沙班）用作血液稀释剂
圣约翰草可降低凝血因子Xa抑制剂在血液中的水平。
伊马替尼（一种癌症化疗药物）
圣约翰草可能会降低伊马替尼的疗效。
铁
圣约翰草可减少铁的吸收。
单胺氧化酶抑制剂(MAOI)
圣约翰草可增强单胺氧化酶抑制剂的效用，可能引起需要紧急处理的非常高的血压。
非核苷类逆转录酶抑制剂
圣约翰草可增加这些药物的代谢，减少其药效。
口服避孕药
圣约翰草增加口服避孕药的代谢，减少其药效。
奥美拉唑
圣约翰草可降低奥美拉唑的血液浓度，降低其有效性。
羟考酮
圣约翰草可能会降低羟考酮的疗效。
通过某种酶代谢的药物（如氯吡格雷）
圣约翰草可能会降低这类药物的疗效。
苯妥英
圣约翰草可能会降低苯妥英的疗效。
光敏药物（如胺碘酮、萘普生、磺脲类 [如格列吡嗪] 和磺胺类抗生素）
与这些药物联合使用时，圣约翰草可增加光敏性。
蛋白酶抑制剂（例如茚地那韦或沙奎那韦），用于治疗人类免疫缺陷病毒(HIV)感染
圣约翰草可能会降低蛋白酶抑制剂在血液中的水平，并降低其疗效。
选择性5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRI，例如氟西汀、帕罗西汀和舍曲林）
圣约翰草可能会增加这些药物的疗效。
三环类抗抑郁药
圣约翰草可能会降低这些药物的疗效。
华法林
圣约翰草可能会降低华法林血药浓度，使之药效减低，并很可能形成血凝块。
圣约翰草的使用建议
圣约翰草可能有助于缓解焦虑和轻度至中度抑郁的症状。美国医师协会表示，圣约翰草可能有助于治疗轻度至中度抑郁症，并且可能引起的副作用可能比传统抗抑郁药物更少。
然而，圣约翰草与许多药物的相互作用是不良的，因此人们在使用前应咨询医生。在一些国家/地区，因多种药物相互作用而禁止使用圣约翰草。
孕妇和使用抗 HIV 感染药物的人不应使用圣约翰草。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国国家卫生研究院国家补充与整合健康中心：圣约翰草