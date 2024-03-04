圣约翰草可能有助于缓解焦虑和轻度至中度抑郁的症状。美国医师协会表示，圣约翰草可能有助于治疗轻度至中度抑郁症，并且可能引起的副作用可能比传统抗抑郁药物更少。

然而，圣约翰草与许多药物的相互作用是不良的，因此人们在使用前应咨询医生。在一些国家/地区，因多种药物相互作用而禁止使用圣约翰草。

孕妇和使用抗 HIV 感染药物的人不应使用圣约翰草。