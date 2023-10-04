一般情况下，医院内的一天开始于护士或技师抽血，通常是在上午5点至8点。提早抽血的原因是便于医院团队成员可以在当天相对较早的时间查看结果。

医生查房每天至少一次。在这些访视期间，医生进行以下事项：

询问患者的症状

做任何必要的体格检查

告知患者任何预定的检查以及治疗计划中的变化

更新病情总体进展

通常在早上进行这些访视。如果患者病情严重或恶化，则在一天中医生可能会多次访视患者。在某些情况下，医生可能由护士、药剂师、培训医生或一组医疗保健专业人员陪同。

要为这些访视做准备，患者（或其代表）可进行以下事项：

写下一天中的问题以帮助他们记住想要在查房期间询问医生的事项

在查房期间记笔记，因为信息量可能会非常大

查房期间需要有家人或朋友在场（特别是在患者因痴呆或其它严重疾病而无法交流或理解相关状况时）

指定一名家人告诉其他家人和朋友正在发生的事情，以便医生或其它医院团队成员无需再重复信息

因为医院中可能会发生紧急事件，所以医生查房的时间不可预计。患者可以要求医生给出1至2小时的访视时间范围。如果家人或朋友希望在场，在医生来时提出一些想法可能会有用。如果外科医生安排在早上进行手术，那么他们可能会在早上很早的时候进行查房（上午6点至9点）。

在医院里，其他医护人员通常每天来好几次，他们提供大部分的日常护理工作。它们包括：

护士，通常给予患者药物的人员

物理治疗师和职能治疗师，可能会定期前来帮助患者锻炼的人员

患者护理技师（也称为护士助手），他们会在患者进食、上厕所和其它自我护理任务方面需要帮助时提供帮助

家属可以在医院帮助护理，但应与医院工作人员协调护理，使护理尽可能有效、安全和高效。

护士和其他医护人员鼓励所有住院患者下床活动，除非医生因患者病情而要求其卧床休息。长时间卧床可能会导致许多问题，包括肌肉无力、血栓和便秘（参见与卧床休息相关的问题）。为帮助避免出现这些问题，患者可以每天在走廊上走几趟，在床边的椅子上吃饭，而不是在床上吃饭。患者应与护士商量以确定他们是否能自己进行这些活动或者他们是否需要医护人员的监护或帮助。

饭菜可被送到病房中。在开具了符合患者医疗需要的饮食后，患者可以提前从医院菜单上订餐。如果患者存在交流问题，医护人员可以帮助他们订餐。如果没有订餐，则会送来符合患者医疗需要的预选餐。如果已开具了特殊饮食（例如糖尿病患者的低糖饮食），则患者可能不能点菜单上的某些菜品。因为某些病情需要专门的饮食，所以患者和家人通常不应把家里或餐馆里的食物带到医院，除非得到护士或营养师批准。