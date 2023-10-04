医院提供大量资源和专业技术，以便医生迅速诊断和治疗各种疾病。
然而，医院可能是一个可怕的和令人困惑的地方。通常，护理发生快速且无解释。知道期待什么有助于患者住院期间应对并积极参与护理。更多地了解医疗程序，知道他们要干什么而且为什么要这么做，可以减轻患者对医院的恐惧感，并且在出院后对自己的健康更加有信心。
当人们患严重或威胁生命的疾病（如心脏病发作）时，就会被安排住院。当患者所患疾病不太严重但在其它地方（如家中或门诊手术中心）得不到足够治疗时，也会被安排住院。医生（包括初级保健医生、专科医生和急诊室医生）决定患者的病情是否严重到需要住院。
住院的主要目的是
恢复或改善健康，以便患者安全出院
因此，医院应在尽可能短的时间内使患者安全出院或转移到康复中心，以完成治疗。
对许多人来说，住院都是从急诊室就诊开始的。明确何时去急诊室以及如何去是非常重要的。当人们确实需要去急诊室时，应该携带病历。
孩子住院时大多数时间需要家长或护理员的陪伴。
入院登记
住院的第一步是登记。有时候可以在到达医院之前完成登记。登记时需要填写包含以下信息的表格：
基本信息（如姓名和住址）
医疗保险信息
家庭成员或朋友的电话，以便在急诊时联系
治疗同意书
同意给保险公司提供信息
同意缴费的协议
患者在住院期间要求佩戴识别腕带。患者需要检查识别腕带上的信息是否正确，并应一直佩带。这样当做检查或操作时，可保证医护人员诊治正确的患者。在许多医院，识别手环具有独一无二的个人条形码，医护人员会在给予药物或其它治疗或进行检查之前扫描条形码，以确保在正确的时间为正确的患者提供适当的治疗。
在美国，名为健康保险流通与责任法案 (HIPAA) 的联邦法律适用于大多数医疗保健机构和医生。该法案规定了有关隐私、信息访问和披露可识别个人身份的健康信息(称为受保护的健康信息)的详细规定。
入院要带的物品
患者住院，不论是通过急诊室，还是通过其医生，都应携带病历。
患者最需携带的东西有
所有正在服用药品的名称及用量清单，包括非处方药、处方药以及膳食补充剂（如维生素、矿物质和草药）
任何药物过敏的清单
医生开具的所有书面说明
如果患者没有这些信息，或因病重不能交流，如有可能，其家人或朋友应提供此类信息，并带去家中所能找到的所有药瓶，以便医院工作人员可以在病历中列出这些药物。
患者也应携带近期住院的医疗总结和记录的复印件。然而，很多患者并无这些记录。这样，医院医护人员通常从初级保健医生和/或医院病案室获取这些信息。
医院建议患者也带预先指示 以及任何可以为他们做出医疗决定的法律形式的文书，以防他们无法为自己做出决定（持久的医疗保健委托书)。
患者应将所有资料交给负责将其安置到病房的护士。
个人物品
患者还应该携带以下物品：
在家使用洗漱用品，包括剃须刀
长袍
睡衣裤
拖鞋
眼镜、助听器和假牙（如在家使用）
CPAP（连续气道正压通气）呼吸机（如使用）
几件个人物品如亲人照片等，可以使人感到慰藉，以及如果愿意，可以带上读物
手机和手机充电器
如果孩子住院，父母应携带安慰性物品如毛毯或毛绒玩具。
由于物品经常在医院丢失（特别是在更换房间时），所有个人物品都应该标记或贴上标签。贵重物品（如结婚戒指或其它珠宝、信用卡或巨款等）不应带到医院。
当前处方药
很多人携带自己的药物去医院，以便可以使用自己携带的药物。然而，为了确保患者接受正确的药物类型和剂量，患者需要使用医院提供的相同或类似的药物。如果患者将药物带到医院让医生或工作人员检查，通常在将药物记录在病历中后，家庭成员或朋友会将药物带回家中。
因此，总的来说，处方药应该留在家中。昂贵、不寻常或难以获得的药物可做例外处理。这些药物应该携带，因为医院可能不会立即提供等效药物。此类药物包括罕见的化疗药物和实验性药物。这种情况下，药物须由医院药剂师检查核实后才能使用。住院期间，药物放在储药区，由护士在每次用药时提供给患者。
入院后
住院手续办好后，会送患者做血检、X线检查或立刻入住病房。在进行任何侵入性检查或提供医学治疗之前，医生必须通过解释检查和/或治疗的潜在伤害和益处来获得患者或授权替代决策者的许可。此过程即为知情同意。
病房可能是单人间（一张病床），也可能是半私人间（多张病床）。即使在私人病房，隐私也是有限的，因为医院医护人员会频繁地出入病房，所以即使医护人员通常会敲门，但很多时候在患者回应之前已经进入病房。
可能会做诸如血液或尿液检查之类的多种检查来查看问题。医护人员会问一些问题，以确定患者是否在医院内有可能出现问题或在出院后需要额外帮助。患者会被询问的问题包括饮食习惯、情绪、接种疫苗情况和用药。还可能会问一套标准系列问题来评估患者的精神功能（见表精神状态检查）。
静脉内（IV）输液管
医院会为几乎每位住院患者配置静脉输液管。静脉输液管是个软管（导管），通常在臂弯处的静脉插入。IV 管用于为患者输液，供给药物或营养物（如果需要）。
如果患者住院超过数天，IV管要换在手臂的不同位置，以避免刺激静脉。
首选的复苏方式
所有住院者都会被问及他们是否有生前遗嘱以记录他们对复苏措施的偏好以及首选的复苏方式，即使那些因小病住院的患者或健康人群也不例外。因此，当被问及此问题时，患者不必认为自己患有重病。
复苏措施如下：
采取何种复苏措施由个人决定并受许多因素制约，包括健康状况、寿命、目标、价值观、宗教哲学信仰和家庭成员的想法。理想情况下，患者在与家庭成员、医生和他人讨论后应自己作出决定。患者不应允许他人为其做决定。
如果患者年纪较大并认为已经度过了完整的人生，或者患有预期寿命较短的重病，或使其生活质量变差的病，患者可能做出放弃复苏的决定。如果患者患有终末期疾病，或者所患疾病即使复苏后生活质量不能回到可接受状态，医生可能会建议患者考虑放弃复苏。如果患者决定放弃复苏，医生会在他们的病案上注明不复苏（DNR）或不接受复苏（DNAR）嘱托。
放弃复苏方案的决定并不意味着不治疗。例如，对填有DNR或DNAR嘱托的患者，医院仍会治疗其所有疾病，直至其心跳或呼吸停止。始终提供舒适护理和疼痛缓解，舒适护理和疼痛缓解已成为临终患者的医疗保健专业人员的主要关注点。
如果患者表示不知道如何回答，那么医生就假定他们想要所有的复苏措施。
患者随时都可告诉医生更改复苏方案决定。他们不必解释改变主意的原因。
理想情况下，复苏措施会恢复身体的正常功能，将无需进行呼吸及其它支持。然而，与通常在媒体中描述的不同，这些措施成功的概率会根据患者年龄和总体状况出现很大不同。这些措施往往在较年轻、较健康的人中更容易成功，而在较年长者和患有严重疾病的人中成功概率就小得多。然而，没有确定的方法来预测患者采取复苏措施的结局是否成功。
另外，复苏会引起一些问题。例如，胸外按压会导致肋骨骨折，如果采取复苏措施前大脑有一段时间得不到充足氧气，可能会出现脑损伤。
如果患者表明不想复苏（DNR或DNAR要求），就会在手腕上戴上一个塑料手镯，并在住院期间一直佩戴来表明意愿。同时，医生也会填写一张称为便携式医嘱或生命维持治疗医嘱 (POLST) 的表单表示患者不愿接受复苏术。这张表单会放入患者档案中。出院后，重病患者可以把此表单贴在家里显眼的地方（例如，冰箱上），以防医护人员在他们家中发现他们时，他们已失去知觉。POLST 和类似项目并不存在于每一个州或社区，但它们的发展是迅速的。
你知道吗……