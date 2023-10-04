医院提供大量资源和专业技术，以便医生迅速诊断和治疗各种疾病。

然而，医院可能是一个可怕的和令人困惑的地方。通常，护理发生快速且无解释。知道期待什么有助于患者住院期间应对并积极参与护理。更多地了解医疗程序，知道他们要干什么而且为什么要这么做，可以减轻患者对医院的恐惧感，并且在出院后对自己的健康更加有信心。

当人们患严重或威胁生命的疾病（如心脏病发作）时，就会被安排住院。当患者所患疾病不太严重但在其它地方（如家中或门诊手术中心）得不到足够治疗时，也会被安排住院。医生（包括初级保健医生、专科医生和急诊室医生）决定患者的病情是否严重到需要住院。

住院的主要目的是

恢复或改善健康，以便患者安全出院

因此，医院应在尽可能短的时间内使患者安全出院或转移到康复中心，以完成治疗。

对许多人来说，住院都是从急诊室就诊开始的。明确何时去急诊室以及如何去是非常重要的。当人们确实需要去急诊室时，应该携带病历。

孩子住院时大多数时间需要家长或护理员的陪伴。

入院登记 住院的第一步是登记。有时候可以在到达医院之前完成登记。登记时需要填写包含以下信息的表格： 基本信息（如姓名和住址）

医疗保险信息

家庭成员或朋友的电话，以便在急诊时联系

治疗同意书

同意给保险公司提供信息

同意缴费的协议 患者在住院期间要求佩戴识别腕带。患者需要检查识别腕带上的信息是否正确，并应一直佩带。这样当做检查或操作时，可保证医护人员诊治正确的患者。在许多医院，识别手环具有独一无二的个人条形码，医护人员会在给予药物或其它治疗或进行检查之前扫描条形码，以确保在正确的时间为正确的患者提供适当的治疗。 在美国，名为健康保险流通与责任法案 (HIPAA) 的联邦法律适用于大多数医疗保健机构和医生。该法案规定了有关隐私、信息访问和披露可识别个人身份的健康信息(称为受保护的健康信息)的详细规定。

入院要带的物品 患者住院，不论是通过急诊室，还是通过其医生，都应携带病历。 患者最需携带的东西有 所有正在服用药品的名称及用量清单，包括非处方药、处方药以及膳食补充剂（如维生素、矿物质和草药）

任何药物过敏的清单

医生开具的所有书面说明 如果患者没有这些信息，或因病重不能交流，如有可能，其家人或朋友应提供此类信息，并带去家中所能找到的所有药瓶，以便医院工作人员可以在病历中列出这些药物。 患者也应携带近期住院的医疗总结和记录的复印件。然而，很多患者并无这些记录。这样，医院医护人员通常从初级保健医生和/或医院病案室获取这些信息。 医院建议患者也带预先指示 以及任何可以为他们做出医疗决定的法律形式的文书，以防他们无法为自己做出决定（持久的医疗保健委托书)。 患者应将所有资料交给负责将其安置到病房的护士。 个人物品 患者还应该携带以下物品： 在家使用洗漱用品，包括剃须刀

长袍

睡衣裤

拖鞋

眼镜、助听器和假牙（如在家使用）

CPAP（连续气道正压通气）呼吸机（如使用）

几件个人物品如亲人照片等，可以使人感到慰藉，以及如果愿意，可以带上读物

手机和手机充电器 如果孩子住院，父母应携带安慰性物品如毛毯或毛绒玩具。 由于物品经常在医院丢失（特别是在更换房间时），所有个人物品都应该标记或贴上标签。贵重物品（如结婚戒指或其它珠宝、信用卡或巨款等）不应带到医院。 当前处方药 很多人携带自己的药物去医院，以便可以使用自己携带的药物。然而，为了确保患者接受正确的药物类型和剂量，患者需要使用医院提供的相同或类似的药物。如果患者将药物带到医院让医生或工作人员检查，通常在将药物记录在病历中后，家庭成员或朋友会将药物带回家中。 因此，总的来说，处方药应该留在家中。昂贵、不寻常或难以获得的药物可做例外处理。这些药物应该携带，因为医院可能不会立即提供等效药物。此类药物包括罕见的化疗药物和实验性药物。这种情况下，药物须由医院药剂师检查核实后才能使用。住院期间，药物放在储药区，由护士在每次用药时提供给患者。