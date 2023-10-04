无法食用足够的食物或摄取某种必需的营养素（如维生素和矿物质）可能导致营养不良。住院可能会导致营养不良或营养不良进一步加重。（也可参见住院引起的问题。）
患者有时进食很少，主要有以下几个原因：
疾病或药物可能导致患者没有食欲。
食物不常吃而且引不起食欲。
有些患者的饮食受到严格限制，如低脂肪或低盐的饮食，他们可能不喜欢吃这些。
派餐收餐都有固定时间。
不喜欢吃提供的食物或由于宗教信仰不能吃一些食物（例如，因为食物不是犹太洁食或清真食品）。
有些人无法顺利在病床上拿着托盘吃饭。
有些人需要在别人的帮助下才能吃饭，而且进食时间比较长。当帮助他吃饭的人到来时，饭菜已经凉了，更没有食欲。
未将假牙带至医院，错误佩带假牙或假牙不合适，会导致咀嚼困难。
在病床上难以自行倒水并喝水。
营养不良是很严重的问题，对老人和慢性病患者而言更是如此。营养不良的人无法抵抗感染。溃疡和伤口愈合较慢，降低了恢复的可能性。很多住院者尤其缺乏维生素D。这些缺乏增加了跌倒引起骨折的风险。
住院引起的营养不良的预防
医院医护人员确保在不再需要时尽快更换限制性饮食，并检查每天有多少人用餐。住院时，患者或其家人可以告知医护人员哪些食物患者喜欢吃，哪些不吃。可在某种程度上调整医院饮食。除非出于医学原因限制这些食物，否则家庭成员可以带些患者喜欢吃的食物。吃饭时有家人陪伴是有益的，因为与他人一起进餐时，人们往往会多吃一些。家属和医务人员应该确保有假牙的患者佩带假牙。医院营养师可以为患者提供液体营养补充剂来帮助预防营养不良。
一瓶新鲜水应放置在离病床很近的地方，除非由于某种疾病必须限制喝水。家属和医务人员应该定期给患者提供饮品以鼓励其多喝。
当患者不能经口进食时，应该用管子将含有营养的流食输送到患者的胃里（通过鼻子或腹壁小口－管饲），或者，在少数情况下，经静脉输送营养液（静脉饲喂）。这种饮食方式在患者能经口进食之前很有必要性。