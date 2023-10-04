无法食用足够的食物或摄取某种必需的营养素（如维生素和矿物质）可能导致营养不良。住院可能会导致营养不良或营养不良进一步加重。（也可参见住院引起的问题。）

患者有时进食很少，主要有以下几个原因：

疾病或药物可能导致患者没有食欲。

食物不常吃而且引不起食欲。

有些患者的饮食受到严格限制，如低脂肪或低盐的饮食，他们可能不喜欢吃这些。

派餐收餐都有固定时间。

不喜欢吃提供的食物或由于宗教信仰不能吃一些食物（例如，因为食物不是犹太洁食或清真食品）。

有些人无法顺利在病床上拿着托盘吃饭。

有些人需要在别人的帮助下才能吃饭，而且进食时间比较长。当帮助他吃饭的人到来时，饭菜已经凉了，更没有食欲。

未将假牙带至医院，错误佩带假牙或假牙不合适，会导致咀嚼困难。

在病床上难以自行倒水并喝水。

营养不良是很严重的问题，对老人和慢性病患者而言更是如此。营养不良的人无法抵抗感染。溃疡和伤口愈合较慢，降低了恢复的可能性。很多住院者尤其缺乏维生素D。这些缺乏增加了跌倒引起骨折的风险。