营养不良是指热量不足或一种或多种必需营养素缺乏。

由于人们不能获得或制备食物、患有导致进食或食物吸收障碍的疾病、或对热量的需求显著增加（例如在快速生长期），可能会发生营养不良。

营养不良通常比较明显：这类人群体重偏轻、骨骼突出、皮肤干燥没有弹性、头发干燥容易脱落。

医生通常可基于人的外观、身高和体重以及其他情况（饮食和体重减轻的信息）做出营养不良的诊断。

如果可能，患者可以经口逐渐增加食物量，但有时可通过咽喉插入到胃的管道或插入血管（静脉）管道给予营养。

营养不良通常是指基本的热量（所有食物产生的热量）或蛋白质不足。根据所缺乏的营养素，不同的维生素缺乏症和矿物质缺乏症常被认为是单独的疾病。然而，当热量不足时，也可能同时有维生素和矿物质不足。营养不良常与营养失调混淆使用，但实际上营养不良是营养失调的一种类型。

营养失调是指人体所需的营养素和摄入的营养素不平衡。因此，营养失调还包括营养过剩（摄入太多热量或过量的某种营养素，如蛋白质、脂肪、维生素、矿物质、或其他膳食补充剂等过量），以及营养不良。

全球营养不良人口从 2014 年起持续增加。联合国粮食及农业组织 (FAO) 发布的 2023 年世界食品安全和营养状况报告称，2023 年全球营养不良人口将近 7.35 亿，占世界总人口的 9.2%，这与 2019 年相比增加了 1.22 亿人。大多数人生活在食物不足率高的国家。非洲营养不良的患病率从 2021 年的 19.4% 增至 2022 年的 19.7%。但是在亚洲，营养不良的患病率从 2021 年的 8.8% 下降到 2022 年的 8.5%，减少了 1200 多万人。然而，这些数字比大流行病前水平高出 5800 万。到 2030 年，估计约有 6 亿人长期营养不良。这一估计数比没有发生乌克兰战争时多出 2300 万，比没有发生大流行病或乌克兰战争时多出 1.19 亿。

营养不良分期进展。它可能发展缓慢或非常迅速，如癌症迅速进展时一样。当摄入的热量不足时，机体首先分解自身的脂肪并以此为热量，就好像燃烧家具来保持房间的温度。脂肪储备消耗完之后，机体可能分解其他的组织，比如肌肉组织和内脏器官组织，导致严重的问题，包括死亡。

蛋白质-能量营养不良 蛋白质-能量营养不良是指严重缺乏蛋白质和热量，发生于蛋白质和热量长期摄入不足的人群。 在食物不足率高的国家，蛋白质-能量营养不良常见于儿童中。在死亡的儿童中，蛋白质-能量营养不良导致一半以上死亡（例如，增加威胁生命的感染的风险，如果有感染发生，则会增加感染的严重性）。然而，如果食物供应不充足，这种失调会影响各个年龄段的人群。 在世界范围内，最重要的预防策略是减少贫困并改善营养教育和公共卫生措施。 蛋白质-能量营养不良有三种主要形式： 消瘦

恶性营养不良

混合型营养不良 消瘦 消瘦是指热量和蛋白质严重缺乏。它常发生于婴儿和幼儿。典型症状是体重下降、肌肉和脂肪流失以及脱水。母乳喂养通常可预防消瘦病。 恶性营养不良 恶性营养不良（Kwashiorkor）是指严重的缺乏蛋白质和热量，其中蛋白质的缺乏更严重。恶性营养不良比消瘦病更少见。这个疾病名称来自于非洲的词语，意思是“第一个孩子–第二个孩子”因为当第二个孩子出生后取代第一个孩子的母乳喂养时，第一个孩子常常容易在断奶后发生恶性营养不良。由于孩子是在断奶后才容易发生这种疾病，因此恶性营养不良的患儿的年龄往往要比消瘦病的患儿大。 恶性营养不良常局限于世界某些地区，这里人们的主要食物和儿童断奶以后的食物都缺乏蛋白质，尽管在这些食物中以碳水化合物的形式提供了足够的热量。例如，薯类、木薯粉、大米、甘薯和青香蕉等。任何一个人，如果他的主要食物是碳水化合物都可能患恶性营养不良。患者有体液潴留，出现水肿或浮肿。严重的恶性营养不良会导致腹部膨隆。 混合型营养不良 当患恶性营养不良的儿童摄入的热量不足，就会发生混合型营养不良。患有这种疾病的人体内会保留液体，他们的肌肉和脂肪组织会萎缩。 饥饿 饥饿是蛋白质-能量营养不良的最严重形式。它发生于长期完全缺乏营养物质。多发于食物缺乏时（如饥荒时），但偶尔也见于食物供应充足时（如禁食或有神经性厌食症）。

营养不良的病因 营养不良是由社会、文化和政治因素引起的，包括： 贫穷

战争

内乱

人口过多

不安全的住房条件

传染病

大流行病

城市化 在低收入、中等收入和高收入国家，贫穷是营养不良的主要原因。它也是导致食品不安全的最常见原因。在无广泛性食物不足的地区，营养不良通常远不如营养过剩常见。 某些情况会增加发生营养不良的风险。这些情况（风险因素）包括： 无法获得食物

无家可归

有心理健康疾病

患有干扰营养素摄入、处理（代谢）和吸收的疾病

慢性腹泻，导致营养物质流失

重病（生病使人食欲不振，导致进食不足，另一方面生病后，身体对营养素的需要量却大大增加了）

服用某些药物或使用某些物质，如酒精或非法药物

吸烟

年幼（婴儿、儿童及青少年面临营养不良的风险，因为他们正在成长，需要大量的热量和营养素）

老年人 食物价格过高、人们无法去商店或由于身体失能无法购物时，则可能无法获得食物。在世界有些地区，战争、干旱、洪水或其他因素导致食物供应不足。 有些疾病（如吸收不良性疾病）会妨碍维生素和矿物质的吸收。切除部分消化道的手术也会妨碍维生素和矿物质的吸收。艾滋病、癌症、抑郁症等疾病会使人食欲不振，导致营养不良。 服用某些药物也可引起营养不良。他们可能会： 减少食欲：很多药物可以减少食欲，例如治疗高血压（比如利尿剂）、心力衰竭（比如地高辛）或者肿瘤（比如顺铂）等药物。

引起恶心，从而减少食欲

增加新陈代谢（如甲状腺素和茶碱），从而增加对热量和营养素的需求

妨碍某些营养素在肠道内的吸收 过量饮酒会减少食欲，酒精虽有热量但营养价值极低。因为酒精会损伤肝脏，也会干扰营养物质的吸收和利用。饮酒相关性疾病可引起镁、锌以及硫胺素等某些维生素的缺乏。 此外，戒断某些药物（如抗焦虑药物和抗精神病药）或戒酒都可引起体重下降和/或营养不良。 吸烟会导致味觉和嗅觉下降，从而减少进食的愉悦感。吸烟同时也会导致身体的其他改变引起体重下降。例如，吸烟刺激交感神经系统，从而增加机体热量的消耗。 有些状况会大幅度增加热量需要量，例如，感染、损伤、甲状腺过度活跃（甲状腺功能亢进）、大面积烧伤和持续发热。 在美国，社区里 1/7 的老年人每天摄入的热量不到 1,000 卡，这对需要的营养来说是不够的。在医院和长期护理机构的老年人有一半不能摄入足够的热量。 你知道吗…… 老年人的营养不良由多种因素（包括年龄相关的身体改变）共同作用而引起（见侧栏老年化专题：营养不良）。 表格 营养不良的病因 表格

营养不良的症状 热量不足最明显的表现是身体的脂肪（脂肪组织）减少。 表格 饥饿对身体的影响 表格 如果人们绝食1个月左右，会减少约四分之一的体重。如果饥饿持续较长时间，成人的体重可能会减少一半，儿童可能减少得更多。骨骼突出，皮肤变薄、干燥、无弹性、苍白、发冷。最终，面部脂肪丧失，导致脸颊下陷、眼睛凹陷。头发干燥、稀疏、容易脱落。 严重的肌肉和脂肪组织的缺乏可导致恶病质。恶病质可由于细胞因子生成过多而引起，细胞因子在免疫系统针对感染、癌症或艾滋病等疾病作出应答时产生。 其他症状包括疲劳、低体温、腹泻、食欲减退、易怒和淡漠。非常严重的患者可能会不省人事（称为昏迷）。人们觉得虚弱，无法完成日常活动。对于女性，月经周期可变得不规律或停经。如果营养不良严重，液体可以在手臂、腿部和腹部积聚。 某些种类的白细胞数目减少，类似艾滋病患者的改变。免疫系统减弱，感染的危险性增高。 如果热量不足长时间继续下去，就可能发生肝衰竭、心脏衰竭和/或呼吸衰竭。完全饥饿（没有食物摄入）8～12周可导致死亡。 重度营养不良的儿童可能生长发育不正常。行为发育明显迟缓，可能出现轻度智障，至少持续至学龄期。即使经过治疗，营养不良对患儿仍可能有长期的影响。智力减退和消化问题可能持续存在，有时甚至会持续终身。 大部分成年病人经治疗后可完全恢复。

营养不良的诊断 医师的评估

有时做血液检查 诊断营养不良之前，医生通常会询问饮食和体重下降的情况并进行体格检查（也可参见营养状况的评估）。长期的严重营养不良通常可以根据患者的外貌和病史来诊断。 医生也会询问他们购买及烹饪食物的能力、是否有其他疾病、使用药物或其他物质史、情绪和精神功能。医生可使用标准化的调查问卷获得相关信息。当营养不良不明显时，这些问题可以明确诊断和病因。明确病因在儿童中非常重要。 作为体格检查的一部分，医生会进行以下检查： 测量身高和体重

确定体重指数 (BMI)

通过测量上臂围以及左上臂后部的皮褶厚度（三头肌皮褶），估计上臂正中的肌肉和脂肪含量

查明有无其他可提示营养不良的症状（如皮肤和毛发改变、肢体或腹部积液） 这些检查结果可以帮助他们确诊，并确定营养不良的严重程度。 检查 是否需要做检查取决于具体情况。例如，如果原因明显，且可以得到纠正，通常没有必要做检查。 最常做血液检查来测定白蛋白水平（蛋白质摄入不足时，白蛋白水平会降低）。医生也可检测某些类型白细胞的数目（营养不良恶化时会减少）。进行其他血液检查，包括全血细胞计数。 可做皮试来检查免疫系统是否功能正常。给皮肤下注射一种含有抗原（可正常触发免疫反应）的物质。如果在一定时间内出现反应，则免疫系统功能正常。反应延迟或没有出现反应则表示免疫系统出现问题，这可能是由于营养不良而导致的。 如果医生怀疑患者维生素或矿物质缺乏，通常会进行血液检查来测量这些营养素的水平。 如果医生怀疑病因是其他疾病，会采取相应检查来明确病因。例如，如果有严重腹泻或经过治疗仍然持续，医生会对大便样本中可引发感染的微生物群进行检查。检查（如尿检和胸 x 线检查）可以用于寻找感染部位。 老年化专题：营养不良

营养不良的治疗 通常为经口喂饲

病因治疗

有时使用管饲法或静脉营养法

对于重度营养不良，有时需用药 大多数营养不良患者的治疗方法都是逐渐增加热量摄入量。最好的方法是每天吃几次小量的、富于营养的膳食。例如，处于饥饿状态的患者，重新进食时最初可多次给予少量食物（一天6-12次）。然后，逐渐增加食物量。如果儿童腹泻，喂养应该延迟一或两天，这样不至于使腹泻恶化。在间歇期，应该给予补液。 无法消化固体食物的人群需要供应流质饮食。许多人消化乳糖（一种存在于乳制品中的糖）比较困难，营养不良也会使这种问题加重，所以这类人群通常使用无乳糖或低乳糖的补充剂（如酸奶补充剂）。如果这些人摄入含有乳糖的食物，经常会导致腹泻。 此外，还应使用多种维生素补充剂，确保人们获得他们需要的所有营养。 可能导致营养不良的疾病（例如感染）需要得到治疗。一些专家建议，即使没有明显的感染，也应对所有严重营养不良的儿童进行抗生素治疗。 严重营养不良的患者则需要住院治疗。 患有营养不良的人摄取食物过快会导致并发症，如腹泻和身体水分、血糖（一种糖）和其他营养元素的失衡。如果摄取食物的速度减慢，这些并发症通常会消除。 可能的话，营养物质均经口摄入。如果不能经口摄入，可采用以下任一途径给予营养素： 消化道插管（管饲）

静脉置管（静脉营养） 管饲 管饲（肠内营养）可用于消化道功能正常，但经口进食不能完全满足营养需要的患者（如重度烧伤者）或不能吞咽的患者（如有些中风后的患者）。 鼻胃插管术 图片 为了进行管饲，需将一根塑料细管（鼻胃管）插入鼻腔，向下通过咽喉，直至到达胃或小肠（称为鼻胃插管）。如果需要长期管饲，可通过腹壁的小切口直接将饲管插入胃或小肠。 饲管 图片 通过饲管给予的食物应含有人体所需的各种营养素。可使用特殊的流质食物，包括一些适用于有特殊需要（如限制液体摄入量）人群的流质食物。或者，对固体食物进行加工，并通过鼻胃管喂食。可以将流质食物缓慢且持续不断地输入，也可以每几小时输入一次大量的食物（即食团）。 管饲会引起很多问题，有些问题可能危及生命。 将食物吸入肺内： 在老年人中最常见的问题是在应用管饲时将食物吸入肺内。食物误吸可导致肺炎。缓慢输入流质食物并在管饲后抬高床头 1～2 小时，可降低吐出食物的风险（反流），减少误吸。

腹泻和腹部不适： 更换流质食物或者减缓输入流质食物的速度可能减少这些问题。

组织刺激： 饲管可能刺激和损伤鼻、咽喉、食道等组织。如果组织受到刺激，通常可取出饲管，并且使用其他类型的饲管继续饲喂。 静脉营养 静脉营养（胃肠外营养）可用于消化道不能充分吸收营养素（如吸收不良性疾病）的患者，也可用于消化道必须暂时保持排空状态（如重度溃疡性结肠炎或重症胰腺炎的患者）。 由静脉给予食物可满足人体的部分营养需求（部分胃肠外营养）或全部营养需求（全胃肠外营养）。因为全肠道外营养需要较大的静脉输入导管，常将导管插入较大的静脉如位于锁骨下方的锁骨下静脉。 静脉营养也会引起如下问题： 感染： 静脉置管的时间较长，通过导管输入的流质食物又常常含有大量的葡萄糖，有助于细菌生长。应对接受全肠道外营养的患者密切监护。

水过多（血容量超负荷）： 摄入过多的水分可引起肺水肿，导致呼吸困难。因此医生应注意体重和尿量的改变。喂养开始前，有时可以通过计算所需水量来减少风险。

营养素失衡和缺乏： 维生素和矿物质的缺乏极少发生。医生定期检测溶于血液的矿物质（电解质）、葡萄糖和尿素（评估肾功能的指标）来明确是否存在营养失衡。他们可以据此调整流质食物。

骨密度下降： 全肠道外营养给予超过大约3个月，会引起部分患者骨密度下降。具体原因不明，最好的解决方法是暂时或彻底停止全肠道外营养。

肝脏损伤： 全肠道外营养会引起肝功能障碍，常发生于早产儿。血液检查可以评估肝功能。调整流质食物可能会有所帮助。

胆囊问题：可能形成胆结石。治疗方法包括调整流质食物，在可能的情况下经口或使用饲管给予食物。 药物 严重营养不良的患者，有时需要使用一些药物（如屈大麻酚或者甲地孕酮）来增加食欲，或需要一些药物（如生长激素或合成代谢类固醇，例如诺龙或睾酮）来增加肌肉量。