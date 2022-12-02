使用致幻剂的身体影响通常包括恶心和呕吐。LSD还可导致瞳孔散大、视力模糊、出汗、心悸和协调障碍。

致幻剂扭曲或加强听觉、视觉。例如，人们可能会感到自己好像在看声音和听颜色（称为共感觉）。使用者感觉仿佛自己不是真实的（称为人格解体）或感觉自己从其环境中分离出来（解离）。人们会出现情绪变化（通常是欣快，但有时会感到沮丧），他们的判断力也会受损。用户将这些效果的组合称为“迷幻感受”。

实际效果可能取决于使用者的情绪和对“迷幻效果”的期望、应对幻觉的能力以及服用毒品的环境。比起LSD，使用裸头草碱和麦司卡林时幻视更常见。例如，使用者服药时已经处于抑郁状态，药物起效时他很可能感到更加悲伤。服用这类药产生的最危险的作用是心理上的效应及该药引起的判断力障碍，这可使之产生危险的决定或事情。例如，使用者可认为自己能飞，甚至跳出窗户去证明。

使用者应对视觉、听觉障碍的能力也干扰这一过程——或“旅程”。没有经验的、惧怕的使用者与比较有经验或不惧怕这一过程的人来说不太会处理这方面的情况。使用者受到致幻剂——常是LSD——影响后可变得极度焦虑，并开始恐慌，可导致不好的结果。他们可能想停用该药，但这是不可能的。