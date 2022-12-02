致幻剂是导致人们感知深度扭曲的药物。
致幻剂会扭曲并增强感觉，但实际效果却是可变的，并且难以预测。
最主要的危险是该药引起的心理效应及干扰判断。大多数人都知道他们产生幻觉，且可以合理推断。
根据医生评估做出诊断。
黑暗、安静的房间和平静、无威胁的谈话可以帮助中毒的使用者。
有时，需要抗焦虑药和精神病护理。
致幻剂可能来自植物，也可能是人造化学物质（合成）。一些典型的例子包括
LSD或麦角酸二乙酰胺（来自真菌）
裸头草碱（来自几种蘑菇）
麦司卡林（来自皮约特仙人掌）
N，N-二甲基色胺（DMT）
5-甲氧基-N，N-二异丙基色胺（5-MeO-DIPT）
多种新的化合物正处于合成中，而且，致幻剂的种类正不断增长。
这些药物使用方式有多种。LSD以片剂形式口服，也可以放在吸墨纸上吸入。裸头草碱和麦司卡林可口服。DMT可以吸烟。
人们在心理上可能会依赖致幻剂，但身体依赖并不常见。
（也可见药物使用与滥用 。）
致幻剂使用的症状
致幻剂引起急性症状，有时也引起长期症状。
即刻效应
使用致幻剂的身体影响通常包括恶心和呕吐。LSD还可导致瞳孔散大、视力模糊、出汗、心悸和协调障碍。
致幻剂扭曲或加强听觉、视觉。例如，人们可能会感到自己好像在看声音和听颜色（称为共感觉）。使用者感觉仿佛自己不是真实的（称为人格解体）或感觉自己从其环境中分离出来（解离）。人们会出现情绪变化（通常是欣快，但有时会感到沮丧），他们的判断力也会受损。用户将这些效果的组合称为“迷幻感受”。
实际效果可能取决于使用者的情绪和对“迷幻效果”的期望、应对幻觉的能力以及服用毒品的环境。比起LSD，使用裸头草碱和麦司卡林时幻视更常见。例如，使用者服药时已经处于抑郁状态，药物起效时他很可能感到更加悲伤。服用这类药产生的最危险的作用是心理上的效应及该药引起的判断力障碍，这可使之产生危险的决定或事情。例如，使用者可认为自己能飞，甚至跳出窗户去证明。
使用者应对视觉、听觉障碍的能力也干扰这一过程——或“旅程”。没有经验的、惧怕的使用者与比较有经验或不惧怕这一过程的人来说不太会处理这方面的情况。使用者受到致幻剂——常是LSD——影响后可变得极度焦虑，并开始恐慌，可导致不好的结果。他们可能想停用该药，但这是不可能的。
过量
高剂量（过量，大于0.5 mg LSD）会增加血压和心率。有些人会出现极高体温（过高热），因为该药物会损害控制体温的能力。体温过高会引起高烧、恶心和呕吐。
药物过量很少见，但有时会导致死亡。LSD的致死剂量估计为10 mg（约200单位）的街头吸墨纸。多数致幻剂死亡病例均归因于合成致幻剂，25I-NBOMe和25C-NBOMe。
长期效应
有些使用者在药效失效后仍然与现实生活脱轨（心理上）数日或更长的时间。目前尚不清楚药物使用是否会引起精神病或仅仅是发现潜在的精神健康障碍。
戒断
有些人，尤其是长期或反复使用致幻剂，特别是LSD的人，在停止使用药物后可能会出现闪回现象。闪回可与原先的经历类似，但一般比原先的经历程度要轻一些。通常，闪回会在6到12个月内消失，但在最后一次使用LSD后可能会复发数年，尤其是在患有焦虑障碍或另一种精神健康障碍或大麻、酒精或巴比妥类药物使用者中。
致幻剂使用的诊断
医师的评估
医生通常根据已知使用过致幻剂的人出现的症状进行诊断。没有相关检查可以确定该类药物的使用。
致幻剂使用的治疗
平静的环境
观察和监测，直到患者清醒
有时使用抗焦虑药，例如苯二氮卓类药物
有时进行心理健康治疗
大多数使用者不会针对致幻剂的影响寻求治疗。一个安静的、黑暗的房间及安静、没有威胁性的谈话可以帮助有不好的表现的使用者度过这段时期。他们需要安慰，你可以告诉他们这些由药物引起的反应会消失的。如果焦虑情况比较严重，可使用劳拉西泮等苯二氮䓬类药物（镇静剂）改善症状。有较长时间的心理疾患的人需精神健康治疗。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
Dual Diagnosis.org：为那些同时患有精神疾病和物质使用障碍的人提供资源，包括提供综合治疗的Foundations Recovery Network计划。
Inpatient.org：提供针对药物和/或酒精成瘾的住院康复计划。
全国心理疾病联盟 (NAMI)：提供宣传、教育、支持和公众意识计划和服务的国家心理健康组织。
美国国家药物滥用研究所 (NIDA)： 对药物使用及其后果的科学研究提供支持的联邦机构，提供有关常用药物、研究重点和进展、临床资源以及拨款和资助机会的信息；可从该机构获得致幻剂特定信息。
物质滥用和精神健康服务管理局 (SAMHSA)： 负责领导公共卫生部门改善行为健康的美国卫生部机构，提供各种资源，包括治疗定位器、免费热线、执业人员培训工具、统计和各种物质相关主题的出版物。