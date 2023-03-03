血清素综合征的症状通常在服用影响血清素受体的药物后 24 小时内开始出现。症状严重程度可能不尽不同。患者可能会出现焦虑、躁动和焦躁不安、易于受惊、谵妄伴意识模糊。可能发生震颤或肌肉痉挛、肌肉僵硬、心率加快、高血压、体温过高、出汗、发抖、呕吐和腹泻。

症状通常在 24 小时内消退，但症状可持续更长时间，具体取决于身体分解药物所需的时间。