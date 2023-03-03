5-羟色胺综合征是一种潜在的危及生命的药物反应，会导致体温高、肌肉痉挛、焦虑或谵妄。
5-羟色胺是一种在神经细胞之间传递冲动的化学物质。5-羟色胺综合征是因脑血清素受体刺激增加（通常是药物所致）引起的。5-羟色胺综合征可能是治疗性药物使用、某些药物过量使用所致，或最常见的原因是由于同时服用两种会彼此刺激 5-羟色胺受体的药物时意外发生的药物相互作用。所有年龄组均会发生 5-羟色胺综合征。（另见高温损害概述。）
可引起尿失禁的药物
类别
药品
抗抑郁药：单胺氧化酶抑制剂
Phenelzine
司来吉兰
反苯环丙胺
抗抑郁药：5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂
安非他酮
奈法唑酮
曲唑酮
文拉法辛
抗抑郁药：选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂
Citalopram
依他普仑
氟西汀
帕罗西汀
舍曲林
抗抑郁药：三环类抗抑郁药
阿米替林
地昔帕明
多塞平
丙咪嗪
去甲替林
Trimipramine
中枢神经系统 (CNS) 刺激剂
甲基苯丙胺
哌甲酯
芬特明
Sibutramine
致幻剂
麦角二乙酰胺 (LSD)
5-甲氧基-二异丙基色胺（“Foxy Methoxy”）
草药
肉豆蔻
骆驼蓬
5-羟色胺 (5-HT1) 激动剂（曲坦类药物)
Almotriptan
Eletriptan
夫罗曲坦
Naratriptan
Rizatriptan
Sumatriptan
Zolmitriptan
丁丙诺啡
芬太尼
氢可酮
哌替啶
羟考酮
喷他佐辛
曲马多
其他
Buspirone
马来酸氯苯那敏
Dextromethorphan
Granisetron
5-羟色氨酸
左旋多巴
锂
甲氧氯普胺
奥氮平
恩丹西酮
利培酮
利托那韦
色氨酸
丙戊酸
血清素综合征的症状
血清素综合征的症状通常在服用影响血清素受体的药物后 24 小时内开始出现。症状严重程度可能不尽不同。患者可能会出现焦虑、躁动和焦躁不安、易于受惊、谵妄伴意识模糊。可能发生震颤或肌肉痉挛、肌肉僵硬、心率加快、高血压、体温过高、出汗、发抖、呕吐和腹泻。
症状通常在 24 小时内消退，但症状可持续更长时间，具体取决于身体分解药物所需的时间。
血清素综合征的诊断
正在服用已知会引起 5-羟色胺综合征的药物的患者出现典型症状
仅根据医生对患者症状、体格检查结果（特别是神经系统）以及影响血清素受体的药物服用史的评估来诊断血清素综合征。
无检查可进行确诊，但可能需要检测血液和尿液，以排除导致高热和类似症状的其他疾病，并识别并发症。
血清素综合征的治疗
停止使用影响 5-羟色胺受体的药物
开具镇静剂处方
当 5-羟色胺综合症被及时发现并治疗时，预后通常良好。
应该停止所有影响 5-羟色胺受体的药物。轻度症状通常用镇静剂（如苯二氮卓类）缓解。症状通常在 24 至 72 小时内消退。大多数人需要住院接受进一步检查、治疗和监测。
严重病例需要入住重症监护病房。根据需要给患者降温（例如，通过用水喷湿身体，然后用风扇吹全身）。患者的体温可能需要经常或连续测量。还可能需要其他治疗器官功能障碍的措施。有时，如果症状不能迅速消退，可给予一种 5-羟色胺阻滞剂，如赛庚啶。