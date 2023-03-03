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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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5-羟色胺综合征

作者：David Tanen, MD, David Geffen School of Medicine at UCLA
已审核/已修订 3月 2023
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5-羟色胺综合征是一种潜在的危及生命的药物反应，会导致体温高、肌肉痉挛、焦虑或谵妄。

5-羟色胺是一种在神经细胞之间传递冲动的化学物质。5-羟色胺综合征是因脑血清素受体刺激增加（通常是药物所致）引起的。5-羟色胺综合征可能是治疗性药物使用、某些药物过量使用所致，或最常见的原因是由于同时服用两种会彼此刺激 5-羟色胺受体的药物时意外发生的药物相互作用。所有年龄组均会发生 5-羟色胺综合征。（另见高温损害概述。）

表格
表格

可引起尿失禁的药物

类别

药品

抗抑郁药：单胺氧化酶抑制剂

Phenelzine

司来吉兰

反苯环丙胺

抗抑郁药：5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂

安非他酮

奈法唑酮

曲唑酮

文拉法辛

抗抑郁药：选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂

Citalopram

依他普仑

氟西汀

帕罗西汀

舍曲林

抗抑郁药：三环类抗抑郁药

阿米替林

地昔帕明

多塞平

丙咪嗪

去甲替林

Trimipramine

中枢神经系统 (CNS) 刺激剂

安非他明

可卡因

甲基苯丙胺

3,4-亚甲二氧甲基苯丙胺（MDMA 或摇头丸）

哌甲酯

芬特明

Sibutramine

致幻剂

麦角二乙酰胺 (LSD)

5-甲氧基-二异丙基色胺（“Foxy Methoxy”）

草药

肉豆蔻

人参（亚洲或美国）

圣约翰麦芽汁

骆驼蓬

5-羟色胺 (5-HT1) 激动剂（曲坦类药物)

Almotriptan

Eletriptan

夫罗曲坦

Naratriptan

Rizatriptan

Sumatriptan

Zolmitriptan

阿片类药物

丁丙诺啡

芬太尼

氢可酮

哌替啶

羟考酮

喷他佐辛

曲马多

其他

Buspirone

马来酸氯苯那敏

Dextromethorphan

Granisetron

5-羟色氨酸

左旋多巴

甲氧氯普胺

奥氮平

恩丹西酮

利培酮

利托那韦

色氨酸

丙戊酸

血清素综合征的症状

血清素综合征的症状通常在服用影响血清素受体的药物后 24 小时内开始出现。症状严重程度可能不尽不同。患者可能会出现焦虑、躁动和焦躁不安、易于受惊、谵妄伴意识模糊。可能发生震颤或肌肉痉挛、肌肉僵硬、心率加快、高血压、体温过高、出汗、发抖、呕吐和腹泻。

症状通常在 24 小时内消退，但症状可持续更长时间，具体取决于身体分解药物所需的时间。

血清素综合征的诊断

  • 正在服用已知会引起 5-羟色胺综合征的药物的患者出现典型症状

仅根据医生对患者症状、体格检查结果（特别是神经系统）以及影响血清素受体的药物服用史的评估来诊断血清素综合征。

无检查可进行确诊，但可能需要检测血液和尿液，以排除导致高热和类似症状的其他疾病，并识别并发症。

血清素综合征的治疗

  • 停止使用影响 5-羟色胺受体的药物

  • 开具镇静剂处方

当 5-羟色胺综合症被及时发现并治疗时，预后通常良好。

应该停止所有影响 5-羟色胺受体的药物。轻度症状通常用镇静剂（如苯二氮卓类）缓解。症状通常在 24 至 72 小时内消退。大多数人需要住院接受进一步检查、治疗和监测。

严重病例需要入住重症监护病房。根据需要给患者降温（例如，通过用水喷湿身体，然后用风扇吹全身）。患者的体温可能需要经常或连续测量。还可能需要其他治疗器官功能障碍的措施。有时，如果症状不能迅速消退，可给予一种 5-羟色胺阻滞剂，如赛庚啶。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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