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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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氯胺酮和苯环利定（PCP）

（特别K粉；天使之尘）

作者：Gerald F. O’Malley, DO, Grand Strand Regional Medical Center;
Rika O’Malley, MD, Grand Strand Medical Center
已审核/已修订 12月 2022
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氯胺酮和苯环利定是用于麻醉的化学上类似的药物，但有时可以娱乐性使用。

氯胺酮有粉末和液体形式。可以将粉末吸食或口服。可以静脉内、肌内（肌肉内）或皮肤下（皮下）注射液体。

苯环利定（PCP或天使粉）通常撒在植物材料上，例如香菜、薄荷叶、烟草或大麻（一些街头俗称为“wet”和“fry”），然后通过吸烟形式吸入。也可以将其吸食或口服。

（也可见药物使用与滥用 。）

氯胺酮或PCP使用的症状

氯胺酮和PCP会引起头晕目眩和欣快感，随后经常会出现焦虑症。大剂量（超量）使用者可扭曲对本体、周围环境及时间的感觉。他们感到自己被分离出来了，或者感觉仿佛不是真实的（称为人格解体），而且，他们感觉自己与周围环境脱轨（称为解离）。

更高剂量使用时，可出现幻觉及偏执妄想，并且与世界分离的感觉会更强烈。氯胺酮使用者通常把这些经历称为k-洞。使用者可变得好事。使用者可丧失平衡、肌肉震颤及肌肉痉挛。

剂量过高可能会导致

  • 危及生命的高体温（过高热

  • 心率加快

  • 过度性行为

  • 血压明显升高

  • 癫痫发作

  • 昏迷

  • 罕见情况下死亡

氯胺酮或PCP使用的诊断

  • 医师的评估

医生对氯胺酮使用的诊断基于患者的药物使用史和症状。常规尿液药物检测未检测到氯胺酮。可使用特殊检测（称为气相色谱和质谱检测）来确认氯胺酮使用。

氯胺酮或PCP使用的治疗

  • 安静、无威胁的环境

  • 观察和监测，直到患者清醒

  • 有时可使用镇静剂

通常，安慰和安静，无威胁的环境可帮助人们从氯胺酮使用中恢复。人们通常会在45分钟到几小时内恢复正常意识。苯二氮卓类（镇静剂）可用于控制躁动和抽搐发作。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

  1. 美国国家药物滥用研究所 (NIDA)： 对药物使用及其后果的科学研究提供支持的联邦机构，提供有关常用药物、研究重点和进展、临床资源以及拨款和资助机会的信息；可从该机构获得氯胺酮和PCP特定信息。

  2. 物质滥用和精神健康服务管理局 (SAMHSA)： 负责领导公共卫生部门改善行为健康的美国卫生部机构，提供各种资源，包括治疗定位器、免费热线、执业人员培训工具、统计和各种物质相关主题的出版物。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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