氯胺酮和苯环利定（PCP）

氯胺酮和苯环利定是用于麻醉的化学上类似的药物，但有时可以娱乐性使用。
氯胺酮有粉末和液体形式。可以将粉末吸食或口服。可以静脉内、肌内（肌肉内）或皮肤下（皮下）注射液体。
苯环利定（PCP或天使粉）通常撒在植物材料上，例如香菜、薄荷叶、烟草或大麻（一些街头俗称为“wet”和“fry”），然后通过吸烟形式吸入。也可以将其吸食或口服。
（也可见药物使用与滥用 。）
氯胺酮或PCP使用的症状
氯胺酮和PCP会引起头晕目眩和欣快感，随后经常会出现焦虑症。大剂量（超量）使用者可扭曲对本体、周围环境及时间的感觉。他们感到自己被分离出来了，或者感觉仿佛不是真实的（称为人格解体），而且，他们感觉自己与周围环境脱轨（称为解离）。
更高剂量使用时，可出现幻觉及偏执妄想，并且与世界分离的感觉会更强烈。氯胺酮使用者通常把这些经历称为k-洞。使用者可变得好事。使用者可丧失平衡、肌肉震颤及肌肉痉挛。
剂量过高可能会导致
危及生命的高体温（过高热）
心率加快
过度性行为
血压明显升高
癫痫发作
昏迷
罕见情况下死亡
氯胺酮或PCP使用的诊断
医师的评估
医生对氯胺酮使用的诊断基于患者的药物使用史和症状。常规尿液药物检测未检测到氯胺酮。可使用特殊检测（称为气相色谱和质谱检测）来确认氯胺酮使用。
氯胺酮或PCP使用的治疗
安静、无威胁的环境
观察和监测，直到患者清醒
有时可使用镇静剂
通常，安慰和安静，无威胁的环境可帮助人们从氯胺酮使用中恢复。人们通常会在45分钟到几小时内恢复正常意识。苯二氮卓类（镇静剂）可用于控制躁动和抽搐发作。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国国家药物滥用研究所 (NIDA)： 对药物使用及其后果的科学研究提供支持的联邦机构，提供有关常用药物、研究重点和进展、临床资源以及拨款和资助机会的信息；可从该机构获得氯胺酮和PCP特定信息。
物质滥用和精神健康服务管理局 (SAMHSA)： 负责领导公共卫生部门改善行为健康的美国卫生部机构，提供各种资源，包括治疗定位器、免费热线、执业人员培训工具、统计和各种物质相关主题的出版物。