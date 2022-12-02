氯胺酮和苯环利定（PCP）

氯胺酮和PCP会引起头晕目眩和欣快感，随后经常会出现焦虑症。大剂量（超量）使用者可扭曲对本体、周围环境及时间的感觉。他们感到自己被分离出来了，或者感觉仿佛不是真实的（称为人格解体），而且，他们感觉自己与周围环境脱轨（称为解离）。

更高剂量使用时，可出现幻觉及偏执妄想，并且与世界分离的感觉会更强烈。氯胺酮使用者通常把这些经历称为k-洞。使用者可变得好事。使用者可丧失平衡、肌肉震颤及肌肉痉挛。

剂量过高可能会导致