大麻是由植物印度大麻和印度斑麻制成的一种药物，含有一种被称为delta-9-四氢大麻酚（THC）的精神活性化学物质。

大麻可产生梦一样的状态，自我感觉身体健康状况良好，常出现错觉。

人们长时间使用大麻会产生心理依赖性。

停用该药后仅引起轻微的症状。

使用大麻后数日甚至数周内都可行尿液检查了解大麻使用情况。

治疗包括咨询，这仅在患者愿意停用大麻时有效。

（另请参见合成大麻、药物使用和滥用）。

大麻在美国广泛使用；通常，大麻可定期使用而没有造成社会或精神问题的证据。

在美国，大麻常以雪茄（接头）的形式由使用者吸食，雪茄中的大麻来源于已炮制好的植物的茎、叶及花头（斑麻或印度大麻）。大麻也用于制作大麻制剂、植物的模压树脂（煤焦油材料）。大麻合法化导致可食用和在电子香烟中蒸发吸入的产品上市。也可以将各种形式的酊剂、洗剂或喷雾剂涂在皮肤上。

大麻的活性成分是δ-9-四氢大麻酚（THC）。屈大麻酚是合成型δ-9-THC，它可用于治疗化疗药物引起的恶心、呕吐症状，并可增加AIDS患者的食欲。

多数人间断使用大麻，且并不引起可见的社会的、心理上的功能紊乱或依赖性。然而，有的人会对大麻产生依赖性。

大麻中毒的症状 大麻可引起即刻和（有时）长期症状。 即刻影响 大麻减慢脑部活动，产生睡意，此时患者思想缺乏联系、自由散漫。它具有轻度的迷幻剂作用，可引起时间错觉、颜色错觉及空间错觉并得到加强。颜色可能看起来更亮，声音可能听起来更响。欣快和放松感被称为高潮(high)。 大麻一般可减轻紧张情绪，给人一种身体健康状况良好的感觉。欣喜感、兴奋及内心愉快感（快感）与服药时的环境有关——例如这个人是独自一人还是在一群人中，以及当时的情绪如何。 使用大麻后24小时，协调能力、反应时间、深度知觉和注意力可能会受到损害，因此在这段时间内驾驶或操作重型设备很危险。其他影响包括增加心率、眼睛充血、食欲增加和口干。这些影响通常在吸入后持续4至6小时。 有些人，尤其是未使用过大麻的人，可有焦虑或恐慌或多疑。大麻可能会使精神分裂症患者的病情恶化或引发精神病（与现实的联系丧失）。 长期效应 长时间使用大量大麻的人可能会出现呼吸问题，例如 支气管炎

哮鸣

咳嗽

痰增多

腹痛和周期性呕吐综合征 然而，即使每天吸食大麻的人，也不会患上阻塞性气道疾病。没有证据表明使用烟草的人头颈癌或呼吸道癌症的危险性增高。 最近的研究表明，从青春期开始使用大麻会导致认知障碍和脑部变化。 大麻剧吐是一种最近描述的综合征，长期使用大麻的人会交替出现恶心和呕吐。该综合征通常在48小时内消失。洗热水澡可以缓解一些不适，这是医生诊断病情的最大线索。 一些研究表明，吸食大麻的女性怀孕的概率较低。即使怀孕，其胎儿也较未使用者小，但影响比较小。δ-9-THC进入母乳，但未发现对婴儿产生有害影响。但是，建议孕妇、试图怀孕或母乳喂养的女性不要使用大麻。 吸大麻烟的男性经常出现精子计数减少，可能导致生育能力下降。 戒断症状 大麻在体内的排泄过程很慢，要经过数周以上，所以戒断症状相对较轻。大量、频繁使用大麻数周后突然停用可在开始使用12小时后出现症状并持续7天后。症状包括 失眠

应激

抑郁症

恶心

食欲不振（不常见）

大麻中毒的诊断 尿液检查 尿液检测可以在使用大麻后数天或数周内检测出THC，即使是偶然使用者中也是如此。在规律使用大麻的人中，尿液检查可检测更长时间的大麻使用情况，因为该药从人体脂肪中清楚很慢。尿液检查是检查大麻使用情况的有效措施，但阳性结果仅说明使用者用过大麻。它并不能证明使用者是近期出现损害情况（中毒）的。