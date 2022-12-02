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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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合成大麻

作者：Gerald F. O’Malley, DO, Grand Strand Regional Medical Center;
Rika O’Malley, MD, Grand Strand Medical Center
已审核/已修订 12月 2022
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Cannabis是大麻的术语。大麻的主要活性成分是四氢大麻酚（THC）。人工合成大麻素是类似于THC的人造毒品。通常将它们喷在干燥的植物材料上，然后以吸烟方式或从电子香烟中以蒸发液体的形式吸入。合成大麻素有许多化学家族，并且人们定期报道新的化合物。这些合成药物通常被称为“Spice”和“K2”。

（也可见药物使用与滥用 。）

合成大麻使用的症状

不同的大麻素有不同的影响，许多短期和长期影响仍然未知。但是，有三个主要类别的影响：

  • 精神病： 神智错乱、躁动、幻觉和精神病（失去与现实的接触）可能是不可逆的

  • 心血管： 高血压、心跳加快（心动过速）和心脏病发作

  • 神经系统： 视力模糊、大量出汗和抽搐发作

其他影响包括呕吐、体温高（过高热）、肌肉分解和肾衰竭

合成大麻中毒的诊断

  • 医师的评估

医生通常会根据患者或其朋友所说的药物做出诊断。常规尿液药物检查不能检测合成大麻素，尽管有特定的检查可以检测血液、尿液或头发中的合成大麻素。

有重度急性中毒迹象的人经常需要进行检查以寻找是否有并发症。医生通常会进行血液检查以检查血细胞计数、电解质和肾功能，并做心电图（ECG）检查心律。也可以对他们的尿液进行肌红蛋白检查，如存在这种物质，表明肌肉分解。

合成大麻中毒的治疗

  • 观察和监测，直到患者清醒

  • 静脉镇静药

  • 静脉补液

典型的治疗方法通常足够，其中包括静脉镇静剂（苯二氮卓类）、输液和支持治疗。危险的高体温（过高热）、持续高心率或躁动以及血清肌酐高（表明可能存在肾脏问题）的患者应住院治疗，并监测其肌肉分解（横纹肌溶解）以及心脏和肾脏损害情况。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。 

  1. 美国国家药物滥用研究所 (NIDA)： 对药物使用及其后果的科学研究提供支持的联邦机构，提供有关常用药物、研究重点和进展、临床资源以及拨款和资助机会的信息；可从该机构获得合成大麻素特定信息。

  2. 物质滥用和精神健康服务管理局 (SAMHSA)： 负责领导公共卫生部门改善行为健康的美国卫生部机构，提供各种资源，包括治疗定位器、免费热线、执业人员培训工具、统计和各种物质相关主题的出版物。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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