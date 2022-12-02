Cannabis是大麻的术语。大麻的主要活性成分是四氢大麻酚（THC）。人工合成大麻素是类似于THC的人造毒品。通常将它们喷在干燥的植物材料上，然后以吸烟方式或从电子香烟中以蒸发液体的形式吸入。合成大麻素有许多化学家族，并且人们定期报道新的化合物。这些合成药物通常被称为“Spice”和“K2”。

（也可见药物使用与滥用 。）

合成大麻使用的症状 不同的大麻素有不同的影响，许多短期和长期影响仍然未知。但是，有三个主要类别的影响： 精神病： 神智错乱、躁动、幻觉和精神病（失去与现实的接触）可能是不可逆的

心血管： 高血压、心跳加快（心动过速）和心脏病发作

神经系统： 视力模糊、大量出汗和抽搐发作 其他影响包括呕吐、体温高（过高热）、肌肉分解和肾衰竭。

合成大麻中毒的诊断 医师的评估 医生通常会根据患者或其朋友所说的药物做出诊断。常规尿液药物检查不能检测合成大麻素，尽管有特定的检查可以检测血液、尿液或头发中的合成大麻素。 有重度急性中毒迹象的人经常需要进行检查以寻找是否有并发症。医生通常会进行血液检查以检查血细胞计数、电解质和肾功能，并做心电图（ECG）检查心律。也可以对他们的尿液进行肌红蛋白检查，如存在这种物质，表明肌肉分解。