安非他明是用于治疗某些疾病的兴奋剂药物，但也容易滥用。

安非他明类增加警觉感，加强身体活动能力，可产生欣快感并感觉自己身体状况良好。

安非他明类抑制食欲，有些人误用安非他明类减肥。

过量可引起极度烦乱、谵妄及危及生命的体温高、心脏病发作或中风。

大部分安非他明可经尿液检测测出。

对于过量使用，治疗包括镇静剂、降压药物，有时还包括降温治疗。

（也可见药物使用与滥用 。）

安非他明类包括药物安非他明及其多种变体，例如甲基苯丙胺（速效丸或结晶甲基苯丙胺）和亚甲二氧基甲基苯丙胺（MDMA、迷魂药或Adam）。甲基苯丙胺是美国最常用的安非他明类药物。MDMA的使用越来越多。安非他命通常可以口服，但也可以喷、吸或注射。

由于安非他命广泛用于治疗注意缺陷多动障碍、肥胖症及发作性睡病，所以这成为许多非法使用的稳定来源。许多安非他命衍生物是不建议医用或生产或非法使用的。

一些安非他明使用者感到沮丧，并寻求这些兴奋剂的情绪提升作用来暂时缓解抑郁。另有一些人在高耗能活动期间使用该药物。安非他明类引起更多的多巴胺在脑部中释放。（多巴胺是一种神经递质，它能帮助神经细胞传递信息。） 这方面的效应是安非他命提升情绪的可能原因。MDMA 不同于其他安非他明类药物的方面在于它同时也干扰脑中5-羟色胺（另一种神经递质）的再摄取。安非他明类使用者经常出现依赖性，通常被称为物质使用疾患。

你知道吗……

安非他明使用的症状 安非他明类药物的使用会导致急性和长期症状。 即刻效应 以下是使用安非他明的一些即刻影响： 清醒度增强

减少疲劳

集中注意力

食欲不振

增强体能 安非他明类可能会产生幸福感、欣快感和抑制丧失。另外，人们会大量出汗，并且瞳孔散大。 猛用该药（有可能连用几天）最终导致极度消耗及困倦。 过量 大剂量（超量）使用会升高血压和心率。血压升高、心率增快可能具有生命危险。使用者可变得极度多疑、暴力及失控。 使用者可出现精神错乱。可有心脏病发作，尤其多见于年轻运动员。血压非常高，可引起脑部血管破裂而引起中风。其他影响包括头晕、恶心、呕吐、腹泻、抽搐发作和危及生命的高体温（过高热）。 长期效应 习惯性使用安非他明类的人会迅速产生耐受性，这是依赖性的一部分。他们需要越来越多的安非他命才能达到相同的效果。最终的剂量有可能比最初剂量的好几倍还要多。大多数人在几天或几周内使用非常高的剂量会出现神智错乱和精神病，因为安非他明会引起重度焦虑、偏执和现实扭曲感。 精神病反应包括听见和看到不存在的事物（听幻觉和视幻觉）和错误的信念（妄想），例如具有无限力量（无所不能）或受到迫害（偏执狂）。记忆力也可受到影响。神智错乱、记忆缺失及幻想可持续数月。尽管这些影响可能发生在任何使用者中，但精神分裂症等精神疾病患者更容易受影响。 甲基苯丙胺使用者的牙齿摩擦（磨牙）率很高，许多牙齿会出现重度蛀牙。原因包括唾液分泌减少、烟雾中的腐蚀性物质以及口腔卫生差（称为“甲基苯丙胺口腔”）。 戒断症状 当突然停用安非他命时，表现会有所不同。依赖安非他命的人变得困倦——该效应可在停用安非他命后持续2～3天。结果，他们更有可能受到伤害。 有些人非常焦虑和不安，而有些人，特别是那些有抑郁倾向的人，一旦停用就会变得沮丧。他们会变得想要自杀但可能缺乏尝试自杀的能力，这种现象会持续数日。

安非他明使用的诊断 医师的评估

安非他明使用史 医生通常可根据服用安非他明的患者的症状作出诊断。如果诊断不清楚，可以进行尿液检查，但该检查可能无法检测到甲基苯丙胺和哌醋甲酯（与苯丙胺相关的兴奋剂类药物）。 可行其他的检测像心电图、计算机断层成像及血液检查诊断是否合并并发症。