儿童和青少年抽动秽语综合征和其他抽动障碍

抽动是快速、无目的、重复但非节奏性不自主运动（肌肉或运动抽动）或不自主、突然、经常重复性发出声音和 / 或单词（发声抽动）。只有在集中注意力努力尝试时，抽动可以短时间被抑制。当人们同时患有运动和发声抽动超过一年，就可以诊断为抽动秽语综合征。

眨眼、做鬼脸、甩头、以其他方式做动作或发出声音的冲动是不可抗拒的，而且这种行为不是自愿的。

诊断主要依据症状。

许多抽动会自行消失，但如果它们带来困扰或重度，则抽动综合行为干预以及有时使用药物可能会有所帮助。

抽动的严重程度差异很大，在儿童中很常见。

许多抽动较为轻微，家长和医生均未将之视为一种疾病。

男孩的抽动发病率可能是女孩的 3 倍。

抽动综合征是最严重的抽动障碍，每 1,000 名儿童中就有 3 至 8 名患病。

抽动在 18 岁之前开始（通常在 4 岁至 6 岁之间），严重程度在大约 10 至 12 岁时达到峰值，在青春期降低。最终，多数抽动均可消失。但是，在约 1% 的儿童中，抽动会持续至成人期。

患抽动的儿童可能还有其他疾病，例如

这些问题对儿童发育和健康干扰往往大于抽动。有时，在 ADHD 患儿接受哌醋甲酯等兴奋剂药物治疗时，抽动会首次出现。这些儿童可能有出现抽动的潜在倾向。

出现抽动的青少年（和成人）也可能出现

抽动障碍的分类 有三种主要类型的抽动障碍： 暂时性抽动障碍：儿童出现动作和／或发声抽动不足一年。

持续性抽动障碍（慢性抽动障碍）：儿童的运动或发声抽动（但不是同时发生）已超过一年。

抽动秽语综合征：儿童同时出现动作和发声抽动一年以上。 通常，儿童会先出现暂时性抽动障碍，有时会发展成持续性抽动障碍或抽动秽语综合征。

抽动障碍的病因 抽动障碍的病因尚不清楚，但抽动障碍往往具有家族性，所以医生认为遗传因素发挥了一定作用。 有时患有另一种疾病（例如亨廷顿病或脑部感染 [脑炎]）的人会出现抽动。抽动还可能是由于使用某些药物（例如可卡因或苯丙胺）所致。不过，未将由其他疾病或药物引起的抽动视为抽动障碍。 在患有或曾患有链球菌（链球菌）感染的儿童中，抽动和／或 OCD 症状有时会突然发生或在一天内变得更严重。这类情况被称为链球菌相关性小儿自身免疫性精神疾病 (PANDAS)。有些研究者认为，人体产生的抗链球菌抗体可能会引起抽动（或 OCD）或使抽动恶化。不过，大多数研究者认为尚无此方面的证明。

抽动障碍的症状 抽动发生之前，可能感觉到抽动冲动。这种冲动类似于需要打喷嚏或抓痒。肌张力增高通常出现于受累一侧。抽动时会短暂解除痛苦。 有时，只有在集中注意力努力尝试时，才可使抽动延迟数秒至数分钟。通常，最终无法抗拒抽动冲动。试图控制抽动往往较难，特别是在情绪应激时期。精神压力和疲劳可加重抽动症状。不过，身体放松时（如看电视时），抽动通常也会加重。过度注意抽动，尤其是儿童，可加重抽动发作。通常情况下，抽动不会发生在睡眠期间，且很少影响协调性。当人们集中注意力完成任务（如学校或工作活动）或处在陌生的地方时，抽动可能会有所减轻。 重度抽动患者（尤其是抽动秽语综合征患者）可能在社会环境中难以承担相应工作，并有相当大的焦虑情绪。在过去，人们都回避、隔离抽动秽语综合征患者，甚至把他们当成恶棍控制起来。他们可能变得冲动和激进，并有自我毁灭的行为。 重度抽动障碍或抽动秽语综合征患儿更有可能出现另一种疾病，如 OCD、ADHD 和/或学习问题。这些问题似乎是由于引发抽动和抽动秽语综合征的脑部异常所致。不过，当出现重度抽动障碍时，患病者所承受的极大压力可能会加重这些问题。 抽动在任何特定时间趋于相似，但它们的类型、强度和频率会在一段时间内变化。有时，他们会突然剧烈地开始抽动。可能会在一小时内发生数次，然后在多个月中几乎消失。 抽动类型 抽动可能是 简单型或复杂型

动作、词语或两者兼有 简单型抽动非常短暂。开始时可能是紧张的举止。 复杂型抽动的持续时间更长，并且可能合并多次简单型抽动。一些复杂性抽动患者可能会喊出粗话，例如污言秽语或与粪便相关的言词（被称为秽语症）。虽然人们通常会将秽语症与抽动秽语综合征联系起来，但至少 85% 的抽动秽语综合征患者未出现秽语症。如果患有秽语症或重复另一个人的动作或词语，那么复杂性抽动可能看起来是故意的，但他们并非故意为之。 表格 抽动类型 表格 你知道吗……

抽动障碍的诊断 医师的评估 抽动障碍的早期诊断可以帮助父母了解孩子抽动不是故意的，惩罚并不能阻止抽动，甚至可能使他们的病情变得更糟。 医生基于症状及持续时间进行诊断。 为了将抽动秽语综合征与其他抽动障碍区分开，医生可能需要定期对孩子进行评估。 医生也检查儿童是否出现往往伴随抽动的疾病，如 ADHD 和 OCD。