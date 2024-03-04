假肢组件包括接受腔、悬挂和控制系统、关节和附肢。假肢有许多不同的选择，但所有选择都旨在实现稳定、舒适的贴合，以实现最大功能。假肢专家（设计、建模、制作和调整假肢的专家）可以帮助人们选择假肢类型和实现目标所需的选项。例如，假肢可以设计用于一般的日常活动、特定活动（例如游泳）或高撞击和竞争性运动（例如跑步）。人的身体和认知能力以及小器具耐受性在最初选择假肢时很重要。
假肢包括外骨骼或内骨骼。
外骨骼假肢的肢体形状具有坚硬的外部塑料或金属外壳。它们是永久固定的，无法调节。外骨骼假肢更耐用，可能会受到从事体力劳动或处于可能会损坏假肢的恶劣环境中的人们的青睐。
内骨骼假肢具有中心内骨骼结构，并且可调节，但较不耐用。内骨骼系统通常覆盖有肢体形状的柔软材料和合成皮肤。
（另请参见假肢学概述。）
上肢假肢
手具有社会心理意义。截肢会影响一个人的自我认知和/或身份，并影响人际关系和职业。心理咨询可以帮助一个人应对这些问题。
人的手很复杂。通常，需要两种不同假肢为日常活动和特定活动发挥最佳功能。
上肢假肢的一般类型
上肢假肢共有5种一般类型：
被动假肢
身体提供动力的假肢
外部动力的肌电假肢
混合假肢
特定活动的假肢
被动假肢有助于平衡、稳定物体（例如在书写时按住纸）以及娱乐/职业活动。它们看起来像自然肢体，是最轻最便宜的假肢，但它们不能提供主动的手和关节运动。
身体提供动力的假肢是最常见的，因为往往更便宜，更耐用并且需要的维护更少。束带系统将假肢保持在人体上，并利用人的肩胛骨和上臂运动来操作钩、手和/或肘关节。一些系统使用对侧臂来触发特定功能；束带一端在腋下环绕另一只手臂，另一端连接到控制终末设备（用于特定功能的钩、手或专用设备）的线缆。从事体力劳动的人通常偏好这种类型。
外部动力的肌电假肢可提供主动的手和关节运动，而无需肩膀或身体运动。传感器和其他输入使用残肢肌肉运动或上半身控制电动致动器，其提供的抓力大于身体动力假肢。
混合假肢通常用于较高水平的上肢截肢术。它们结合了身体动力和肌电的特定特征。例如，身体动力的肘可以与外部动力的手或终末设备结合使用。
针对特定活动的假肢适用于参加可能会损坏残肢或日常假肢的活动或日常假肢无法有效发挥功能的人。这些假肢通常包括专用设计连接处、接受腔、悬挂系统和终末设备。特定活动的终末设备可以使人抓住锤子和其他工具、高尔夫球杆或棒球棒或戴上棒球手套。其他设备则可协助进行各种特定的活动（例如游泳或钓鱼）。这些假肢可以是被动的，也可以由截肢者控制。
下肢假肢
下肢假肢有很多类型和选项-有350种不同的脚/踝系统和200种不同的膝。截肢者和假肢专家评估不同的关节和足部组件，以确定哪些组件提供最佳的平衡、安全性、功能和步态效率。
大多数下肢假肢是内骨骼，因为它们是可调节的。
下肢假肢共有3种普通类型：
假肢脚踝和足系统
假肢膝系统
运动专用的假肢足和膝关节系统
假肢踝和足系统包括可减轻冲击力的液压系统。有些产品会自动适应步行速度的变化。微处理器控制的脚踝/足系统会根据用户输入和/或环境条件实时调节功能。有些是被动机构；其他产品则提供主动推进，这大大降低了步行所需的能量。因踝上截肢而失去轴向或水平旋转时，可以用内骨骼扭转单元代替；此功能对于四肢在承受重量时需要扭动的情况（例如打高尔夫球）特别有用。喜欢穿不同鞋跟高度的鞋子的人（有时穿运动鞋或平底鞋，有时穿牛仔靴或高跟鞋）可选择适应不同身高的假肢脚踝。
假肢膝关节系统包括具有单轴或多轴关节的被动身体动力系统。微处理器控制的膝系统减少了人们走路时需要花费的精力，并为假肢提供了更好的安全性和稳定性控制，从而降低跌倒的风险。
运动专用的假肢足和膝系统可帮助人们达到最高水平的身体机能。一些系统对多种体育和娱乐活动有效。其他则针对特定活动（例如，短跑、长跑、滑雪或游泳）而设计。膝上截肢者进行跑步运动比膝下截肢者更具挑战性。接受腔和悬挂对于运动员来说更为重要。