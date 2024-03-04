上肢假肢共有5种一般类型：

被动假肢

身体提供动力的假肢

外部动力的肌电假肢

混合假肢

特定活动的假肢

被动假肢有助于平衡、稳定物体（例如在书写时按住纸）以及娱乐/职业活动。它们看起来像自然肢体，是最轻最便宜的假肢，但它们不能提供主动的手和关节运动。

身体提供动力的假肢是最常见的，因为往往更便宜，更耐用并且需要的维护更少。束带系统将假肢保持在人体上，并利用人的肩胛骨和上臂运动来操作钩、手和/或肘关节。一些系统使用对侧臂来触发特定功能；束带一端在腋下环绕另一只手臂，另一端连接到控制终末设备（用于特定功能的钩、手或专用设备）的线缆。从事体力劳动的人通常偏好这种类型。

外部动力的肌电假肢可提供主动的手和关节运动，而无需肩膀或身体运动。传感器和其他输入使用残肢肌肉运动或上半身控制电动致动器，其提供的抓力大于身体动力假肢。

混合假肢通常用于较高水平的上肢截肢术。它们结合了身体动力和肌电的特定特征。例如，身体动力的肘可以与外部动力的手或终末设备结合使用。

针对特定活动的假肢适用于参加可能会损坏残肢或日常假肢的活动或日常假肢无法有效发挥功能的人。这些假肢通常包括专用设计连接处、接受腔、悬挂系统和终末设备。特定活动的终末设备可以使人抓住锤子和其他工具、高尔夫球杆或棒球棒或戴上棒球手套。其他设备则可协助进行各种特定的活动（例如游泳或钓鱼）。这些假肢可以是被动的，也可以由截肢者控制。