假肢有很多选择。但是，无论选择什么选项，定制过程通常都遵循相同步骤。接受腔贴合并正常工作后，人们将被转诊，接受物理疗法和职业疗法的训练。随着截肢者习惯于假肢，假肢专家可以进行调整以进一步优化功能并减少能量消耗。（另请参见假肢学概述。）

假肢有 7 个基本部分：

残肢凝胶垫连接：硅凝胶或粘弹性材料，可保护皮肤并调节压力

悬挂系统：将假肢连接到身体

接受腔：带有凝胶连接的残肢插入的刚性塑料接受容器（可能有一个内部主柔性接受腔，帮助调节压力）

关节（踝、膝、腕、肘）和末梢附肢（手、脚）

模块化内骨骼系统连接接头：连接假肢关节和终末附肢并提供可调节性

解剖形状：柔软泡沫材料可模拟肌肉轮廓并保护内骨骼组件

合成皮肤：薄层、色调匹配层覆盖于解剖形状

在定制过程中，假肢专家用石膏或玻璃纤维绷带或数字成像技术制作残肢模具。模具或数字影像用于创建肢体的正像模型，然后对其进行修改，以更好地匹配人残肢的各个特征。

在模具周围形成一个接受腔。接受腔已集成到诊断假肢中，以测试各种组件的组合，并确定哪个选项可提供最大的舒适度、稳定性、功能和效率。由于假肢接受腔的贴合非常重要，因此假肢专家可能需要进行几次尝试才能获得最佳的接受腔舒适性和稳定性。

一旦确定了接受腔贴合并确定了组件和设计，就可以用碳纤维和其他耐用材料制造最终接受腔，并调整并优化确定的假肢。创建外观，为解剖上逼真的外观，或使组件暴露在外。定制过程需要 7 到 18 次就诊，具体取决于复杂程度，以及大约 16 次实验室制造程序。