假肢有很多选择。但是，无论选择什么选项，定制过程通常都遵循相同步骤。接受腔贴合并正常工作后，人们将被转诊，接受物理疗法和职业疗法的训练。随着截肢者习惯于假肢，假肢专家可以进行调整以进一步优化功能并减少能量消耗。（另请参见假肢学概述。）
假肢有 7 个基本部分：
残肢凝胶垫连接：硅凝胶或粘弹性材料，可保护皮肤并调节压力
悬挂系统：将假肢连接到身体
接受腔：带有凝胶连接的残肢插入的刚性塑料接受容器（可能有一个内部主柔性接受腔，帮助调节压力）
关节（踝、膝、腕、肘）和末梢附肢（手、脚）
模块化内骨骼系统连接接头：连接假肢关节和终末附肢并提供可调节性
解剖形状：柔软泡沫材料可模拟肌肉轮廓并保护内骨骼组件
合成皮肤：薄层、色调匹配层覆盖于解剖形状
在定制过程中，假肢专家用石膏或玻璃纤维绷带或数字成像技术制作残肢模具。模具或数字影像用于创建肢体的正像模型，然后对其进行修改，以更好地匹配人残肢的各个特征。
在模具周围形成一个接受腔。接受腔已集成到诊断假肢中，以测试各种组件的组合，并确定哪个选项可提供最大的舒适度、稳定性、功能和效率。由于假肢接受腔的贴合非常重要，因此假肢专家可能需要进行几次尝试才能获得最佳的接受腔舒适性和稳定性。
一旦确定了接受腔贴合并确定了组件和设计，就可以用碳纤维和其他耐用材料制造最终接受腔，并调整并优化确定的假肢。创建外观，为解剖上逼真的外观，或使组件暴露在外。定制过程需要 7 到 18 次就诊，具体取决于复杂程度，以及大约 16 次实验室制造程序。
经皮骨整合
经皮骨整合是传统承窝假体的替代方法，它包括手术将假体锚定装置植入残肢的骨头，改变残肢与假体窝之间的软组织连接。这种替代方法对曾经接受假体窝而体验不良的人（包括疼痛、缺乏稳定性和皮肤问题）特别有帮助。
各种假体附件可直接附着在植入物上。残肢末端的皮肤开口可使植入物从肢体伸出并与组件元素（如关节和附件）连接。
经皮骨整合的并发症不常见，但包括残肢骨的感染和骨折，以及整合后植入物松动。为尽量减少潜在伤害，在植入物和假体之间插入一个能在发生严重跌倒时自动释放的机制。这可保护植入物并减少骨折的可能性。