使用烟草是个人和公共健康的主要问题。使用烟草对几乎身体的所有器官都有伤害。

人们因尼古丁的作用而使用烟草。尼古丁被吸入肺部时极易使人成瘾。吸烟是最有害的烟草使用形式，是成人最常用的形式。电子烟是青少年中最常见的烟草使用形式。一小部分吸烟者使用雪茄或烟斗（包括水烟斗）。有些人使用口服烟草产品，如嚼烟和蘸烟。

（另请参见戒烟与吸电子烟。）

当吸烟时，尼古丁可迅速（在 10 秒内）到达大脑，因此具有高度成瘾性。除尼古丁外，香烟中还含有焦油和一氧化碳，以及近 4,000 种其他成分，其中许多成分是有毒的。这些烟草成分会导致严重的疾病和死亡风险。

在美国和全球，吸烟仍然是可预防性疾病和死亡的的主要原因。长期吸烟者中约有三分之二会因吸烟引起的疾病提前死亡。每年有超过五十万美国人死于与烟草相关的疾病：也就是说，美国五分之一的死亡与吸烟相关。吸烟是致命的，因为吸烟者吸入数百种物质，其中许多会导致癌症、心脏病和肺部疾病。无烟烟草制品也含有毒素，因而不是吸烟的安全替代品。

尽管大多数尼古丁暴露是由于吸烟，但儿童可能会误食尼古丁（通常是卷烟或留在烟灰缸里的烟头，或者有时是尼古丁口香糖、贴片或电子烟液）。

此外，吸烟是美国意外家庭火灾的最常见原因。联邦紧急事务管理署 (FEMA) 估计，住宅建筑中每年发生约 7,800 起与吸烟相关的火灾，造成 275 人死亡，750 人受伤，财产损失达 3.61 亿美元。（参见 FEMA：住宅建筑吸烟引起的火灾趋势 [2012-2021 年]。)

过去 50 年来，美国的烟草使用量有所下降。然而，由于人口增长，美国的吸烟者绝对数量几乎保持不变，为近 4,600 万名成人。青少年和成人都大量购买香烟，主要是在烟草销售点。每天约有 1,600 名 18 岁以下的青少年首次吸烟，而将近 200 名青年开始每天吸烟。

孕妇和儿童 妊娠期间吸烟会剥夺正在发育的胎儿的氧气，并可能导致低出生体重、早产和胎儿死亡。妊娠期间吸烟还会增加婴儿猝死综合征（SIDS）的风险。吸烟是一种儿科疾病：每 10 名吸烟者中就有 9 名在 18 岁之前开始吸烟，而这是大脑发育的黄金时间。

吸烟的症状 吸烟对几乎身体的所有器官都有伤害。 即刻效应 尼古丁是一种兴奋剂，可以激活大脑的愉悦中心。当通过吸烟吸入尼古丁时，其可以增加精力和集中注意力，并降低食欲。一旦人上瘾，吸烟将减轻尼古丁戒断症状，​​并可能会让人感到放松。对尼古丁不习惯的人可能会恶心、脸红或两者都有。 处理大量烟叶的人可能会通过皮肤吸入尼古丁，继而出现恶心、呕吐、腹泻、多汗、虚弱等症状。这种疾病被称为鲜烟叶病。 食用烟草产品或尼古丁口香糖或摄入电子烟液的儿童会出现恶心、呕吐、腹泻、出汗和虚弱，并伴随着躁动和神志不清，有时甚至只需要一支烟就可出现以上情况。然而，在儿童中严重或致命的毒性并不常见，一部分原因是因为呕吐使胃清空了。（另见美国毒物控制中心协会：电子烟和尼古丁。） 长期效应 与吸烟有关的主要健康问题有以下几个： 冠状动脉疾病（主要是心脏病发作和心绞痛）

肺癌

慢性阻塞性肺疾病（COPD） 吸烟也会增加中风、其他癌症（如膀胱癌、宫颈癌、结直肠癌、食道癌、肾癌、肝癌、胰腺癌、喉癌和胃癌）、肺炎和其他呼吸道感染、哮喘、骨质疏松、牙周炎（牙龈疾病）、消化性溃疡疾病、白内障、勃起功能障碍和生育问题的风险。 二手烟 不吸烟但暴露于燃烧香烟的烟雾或附近吸烟者呼出的烟雾（被动吸烟或二手烟）的人会发生许多与吸烟者相同的疾病，尤其是反复和持续接触。美国普通外科医生得出结论，二手烟暴露并没有安全水平。 接触香烟烟雾的儿童因为生病比不接触香烟烟雾的儿童丢掉更多的课时。 无烟烟草产品 无烟烟草的毒性因其品牌的不同而不同。风险包括心脏和血管疾病、口腔疾病（例如，癌症、牙龈萎缩、牙龈炎和牙周疾病及其后果）和肿瘤。 电子香烟 电子香烟或电子烟笔是由电池和装有雾化器的笔芯组成的设备，可加热电子烟液，通常含有尼古丁。电子香烟的长期风险未知。 其他影响 烟雾可与药物产生相互作用。这种作用主要是由于焦油（吸烟副产物）影响肝脏而不是尼古丁引起；因此，在尼古丁替代疗法 (NRT) 中不会出现上述的绝大部分相互作用。吸烟会使人的皮肤干燥和起皱，使头发稀疏，牙齿和手指发黄。吸烟者的体重往往比其不吸烟时轻约 4.5 千克，但并不是每个人戒烟时体重都会增加。另外，吸烟的危害远远超过体重增加的风险。吸烟的雇员比不吸烟的雇员平均每年使雇主多花费5,000美元，这是因为医疗保健费用更高，且工作缺勤天数更多。吸烟增加失业的风险，并使重新就业变得更加困难。 戒断症状 尼古丁戒断可能导致许多不愉快的症状，包括渴望尼古丁、烦躁、焦虑、注意力不集中、躁动不安、发抖（震颤）、情绪低落、体重增加、头痛、嗜睡和胃部不适。对于那些对尼古丁严重依赖的人来说，戒烟是最令人痛苦的。尼古丁戒断症状在头 3 天达到高峰，并在 2 至 4 周内消退，但某些症状（如渴望尼古丁）可能会持续更长时间。

烟草使用的诊断 医疗保健专业人员的询问 建议医疗保健专业人员向每个人询问烟草使用情况。对于许多人来说，吸烟是一种需要进行药物治疗的成瘾问题。评估一个人的烟草使用量（[现在和过去] 每天吸烟数）以及他们醒来后多久吸烟（30 分钟内是一种有用的测量指标）可以表明烟草依赖和尼古丁成瘾的严重程度。其回答还可以帮助指导戒烟药物选择及其剂量。 尼古丁中毒有可能被忽视。例如，儿童可能在家长看不见的情况下吞食香烟或尼古丁口香糖。即使观察到孩子嘴里有烟草，也很难判断他们实际吞咽多少。患有鲜烟叶病的人可能不会将他们的症状与处理烟草联系到一起。