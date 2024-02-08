乳腺肿块是指感觉与周围乳腺组织明显不同的增厚或凸起物。肿块可能是女性自己发现的或者医生在乳房检查时发现的。

（另请参见乳腺疾病概述）

乳腺肿块比较常见，但常常是良性的。

你知道吗……

肿块可能无痛或疼痛。有时伴随乳头溢液或皮肤变化，例如不规则、发红、有凹痕的纹理（称为桔皮或橙色皮肤）或紧绷的皮肤。

乳房肿块可以是充满液体的囊(囊肿)或固体肿块，通常是纤维腺瘤。纤维腺瘤不是癌，囊肿通常不是癌。

乳房肿块的病因 乳房肿块的常见病因 最常见的病因涉及乳房的纤维腺体组织（由纤维结缔组织和腺体组成），包括 纤维腺瘤

纤维囊性变 纤维腺瘤通常为光滑、圆润、可移动的无痛肿块。它们通常见于育龄女性，并随时间推进而缩小。纤维腺瘤可能被误认为乳腺癌，但此病并不是癌症。某些类型的纤维腺瘤似乎不会增加乳腺癌的风险。而其他类型可能会使风险略微增加。 纤维囊性变包括乳房疼痛、囊肿和一般性肿块。女性可能会出现一种或多种症状。乳房感觉有肿块且较硬，触摸时常有压痛。这些变化更常见于月经初潮较早、30 岁后生第一个孩子或未生过孩子的女性。 在大多数女性中，纤维囊性变与每月女性雌激素和孕酮的水平波动有关。这些激素可刺激乳腺组织。绝经后症状渐缓解。 纤维囊性变化并不增加乳腺癌的风险。 乳房肿块的其他原因 肿块有时是由于 乳腺炎，包括脓液(脓肿)的聚集，这种情况非常罕见，除非在分娩后的几周内

乳腺腺体堵塞（积乳囊肿），通常发生在母乳喂养停止后6至10个月

受伤，会导致瘢痕组织形成

乳腺癌 感染、积乳囊肿和瘢痕组织形成不会增加乳腺癌的风险。

乳房肿块的评估 警示体征 某些症状和特征应引起关注，包括： 与皮肤或胸壁粘连的乳腺肿块

坚硬且质地不规则的乳腺肿块

乳腺肿块附近的皮肤出现酒凹征

乳房皮肤增厚、发红

乳头溢液中含有血

腋窝淋巴结融合在一起，或与皮肤或胸壁粘连 何时就医 由于乳房肿块可能是癌性的（虽然通常不是），因此应该尽快到医生处进行检查。 医生会怎么做 医生询问患者有关肿块的问题，如已存在多长时间，是否出现后又消失，是否疼痛。医生还会询问其他症状，包括乳头是否溢液，以及一般性症状，如体重减轻、疲劳和骨痛。医生询问患者的病史和家族史，包括既往乳腺癌确诊史和乳腺癌的风险因素。 然后医生进行乳房检查（见筛查）。医生检查乳房，查看是否异常、皮肤是否变化以及是否出现乳头溢液。而且，医生用手触诊（扪及）肿块，以确定 其大小

坚硬还是柔软

光滑还是不规则

是否疼痛

可自由移动还是与皮肤或胸壁粘连 在较年轻女性中，疼痛、有弹性的肿块通常是纤维囊性变，尤其是如果女性之前曾出现过类似肿块。 医生判断乳房的形状和大小是否相似，并检查各侧乳房是否异常，尤其是警示症状。如果存在警示症状，更有可能发生癌症。 医生用手触诊腋窝和锁骨上方的淋巴结是否肿大或疼痛。 检查 如果乳房检查发现乳房肿块，则需要进一步检查以确定其是否为癌性。 通常先进行超声检查，尝试区分实性肿块与囊肿，囊肿很少是癌性的。 如果肿块可能是囊肿并引起症状（如疼痛或乳头溢液），可能将带有注射筒的针头插入囊肿，抽吸积液（称为针刺抽吸）并检查。只有在发生以下任何一种情况时，才会对液体进行癌细胞检测： 带血或浑浊。

获得的液体很少。

抽吸后肿块仍然存在。 否则，患者在 4 至 8 周内再次接受检查。如果触摸不到囊肿，则被视为非癌性。如果复发，再次进行针刺，并将积液送去分析，无论积液呈现何种外观。如果囊肿第三次复发，或者如果在针刺后肿块仍然存在，从肿块中获取组织样本，或切除整个肿块，并在显微镜下检查（活检）。 如果肿块为实性，通常会进行乳房 X 线摄影，然后进行活检。医生可进行以下其中一类活检： 细针穿刺活检： 用一个带有注射筒的细针取一部分肿块的细胞送检。

空芯针穿刺活检： 用一个带有特殊针头的大针取较大的乳腺组织样本。

开放（手术）活检： 医生在皮肤和乳腺组织上做一个小切口，取出部分或所有肿块。当穿刺活检无法进行时（例如，由于触摸不到肿块），进行该类型活检。此外，如果穿刺活检没有检测到癌细胞，也进行该类型活检，以确保穿刺活检没有漏掉癌症。 通常使用超声检查或乳房 X 线摄影指导活检针的定位。对于需行以上检查的患者大多数不需住院。通常以上操作只需在诊室就可完成。

乳房肿块的治疗 乳房肿块和纤维囊性变的治疗取决于病因和是否存在症状。 对于纤维囊性变，佩戴柔软、具有支撑性的胸罩，如运动型胸罩，并服用止痛药，如对乙酰氨基酚或非甾体类抗炎药(NSAID)，可帮助缓解症状。 有时囊肿需抽液治疗。 如果纤维腺瘤变大或引起疼痛，或者如果患者希望切除，则通常切除纤维腺瘤。如果纤维腺瘤很小，可以用冷冻(冷冻消融)来破坏。通常这种手术只需要局部麻醉。然而，切除一个纤维腺瘤后，乳房其他部位可能会出现其他纤维腺瘤。若多发病灶已切除且病理提示良性，患者及其医生可选择保守治疗并随访新发病灶。无论纤维腺瘤是否切除，患者应进行定期检查，以便医生能够检查是否发生变化。 如果肿块是积乳囊肿（乳腺腺体堵塞），则抽吸积液（针刺抽吸）。它通常在治疗后消退。 如果确诊乳腺癌，乳腺癌治疗通常包含手术切除肿瘤加放疗、化疗和/或激素药物。