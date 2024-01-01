胎先露、胎位或轴向（包括臀先露）

妊娠期间，胎儿在母亲子宫内可能处于多种不同的位置。胎儿可能头朝上或朝下或面向母亲的背部或前部。起初，随着母亲的运动，胎儿可以很容易地活动或变换位置。妊娠末期，胎儿会变大，活动空间变小，从而保持在一个位置。胎儿的位置对分娩有重要影响，对于某些胎位，需要剖腹产。医学术语可准确描述胎儿的位置，而确定胎儿的位置有助于医生预测临产和分娩期间的潜在困难。
胎先露是指胎儿最先通过产道娩出的部分。通常，胎头会最先出来，但有时会是臀部（臀先露）、肩部或面部。
胎位是指胎儿是面朝后（枕前位）还是面朝前（枕后位）。枕骨是婴儿头部后部的一块骨。因此，面朝后称为枕前位（面对母亲的背部，当母亲平躺时胎儿面朝下）。面朝前称为枕后位（面对母亲的耻骨，当母亲平躺时胎儿面朝上）。
轴向是指胎儿相对于母亲和子宫的角度。上下位（胎儿的脊柱与母亲的脊柱平行，称为长轴位）是正常的，但有时胎儿横卧（横位）或处于一定角度（斜位）。
对于胎儿方位的这些方面，最常见、最安全和最容易的分娩组合是：
头部先出来（称为颅顶或头先露）
面朝后（枕前位）
脊柱与母亲的脊柱平行（长轴位）
颈部向前弯曲，下巴收回
上肢环抱在胸前
如果胎儿胎位、轴向或者胎先露异常，那么产程将比较困难，可能无法正常阴道分娩。
胎儿的胎先露、胎位或轴向可能在以下情况发生变化
胎位和胎先露
在妊娠晚期，胎儿移动至适于分娩的胎位。正常情况下为顶先露（头部先露），胎位是枕前位（胎儿面向孕妇的脊柱），胎儿面部和身体朝向一侧，颈部弯曲。
胎先露的不同类型包括面先露、额先露、臀先露和肩先露。枕后位（胎儿面向母亲的耻骨）不如枕前位（胎儿面向母亲的脊柱）常见。
胎位和胎先露的变化
胎位和胎先露经常出现一些变化，导致分娩困难。
枕后位
臀位
臀先露时，胎儿臀部或有时脚处于先娩出的位置（在头部之前）。
经阴道分娩时，臀先露的胎儿比头先露的胎儿更容易发生损伤甚至死亡。
臀先露时胎儿面临风险的原因是胎儿的髋关节和臀部不如头部宽大。因此，当髋关节和臀部首先穿过子宫颈时，产道可能不够宽而无法使头部通过。此外，当头部跟随臀部时，胎儿颈部可能会稍微向后弯曲。与头向前弯曲且下巴收回（这是最容易分娩的位置）相比，颈部向后弯曲会增加分娩所需的宽度。因此，胎儿的身体可能被娩出，而头部可能会被卡住，不能通过产道。当胎儿的头被卡住，会压迫产道中的脐带，因此能够到达胎儿的氧气非常少。与头先露相比，臀先露的胎儿因为缺氧导致的脑损伤更常见。
在第一次分娩中，这些问题可能会更常发生，因为孕妇的组织没有经过既往分娩的拉伸。由于胎儿有受伤甚至死亡的风险，因此当胎儿处于臀位时，剖腹产是首选，除非医生对臀位分娩经验丰富且熟练，或者没有适当的设施或设备可以安全地进行剖腹产。
在以下情况下，臀先露更有可能发生：
有时，医生可以在分娩开始前先将胎儿转至头位，方法是按压孕妇的腹部并尝试将胎儿转身。尝试将胎儿转身称为外倒转术，通常在怀孕 37 或 38 周时完成。有时，女性在此操作期间会服用药物（如特布他林）以防止宫缩。
其他胎先露
在面先露中，胎儿颈部向后拱，所以面部先露出来而不是头顶先露。
在额先露中，颈部稍微向后拱，出现额头先露出来。
通常情况下，胎儿不会处于面先露或者额先露。这些先露部通常在分娩前或分娩期间转为顶先露（头部顶部）。如果没有，通常建议剖腹产。
横躺时，胎儿横躺在产道上，先露出肩膀。应选择剖腹产终止妊娠，除非他是双胎中的第二个娩出的胎儿。在此类情况下，胎儿可转向通过阴道分娩。