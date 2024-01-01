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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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胎先露、胎位或轴向（包括臀先露）

作者：Julie S. Moldenhauer, MD, Children's Hospital of Philadelphia
已审核/已修订 1月 2024
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妊娠期间，胎儿在母亲子宫内可能处于多种不同的位置。胎儿可能头朝上或朝下或面向母亲的背部或前部。起初，随着母亲的运动，胎儿可以很容易地活动或变换位置。妊娠末期，胎儿会变大，活动空间变小，从而保持在一个位置。胎儿的位置对分娩有重要影响，对于某些胎位，需要剖腹产。医学术语可准确描述胎儿的位置，而确定胎儿的位置有助于医生预测临产和分娩期间的潜在困难。

胎先露是指胎儿最先通过产道娩出的部分。通常，胎头会最先出来，但有时会是臀部（臀先露）、肩部或面部。

胎位是指胎儿是面朝后（枕前位）还是面朝前（枕后位）。枕骨是婴儿头部后部的一块骨。因此，面朝后称为枕前位（面对母亲的背部，当母亲平躺时胎儿面朝下）。面朝前称为枕后位（面对母亲的耻骨，当母亲平躺时胎儿面朝上）。

轴向是指胎儿相对于母亲和子宫的角度。上下位（胎儿的脊柱与母亲的脊柱平行，称为长轴位）是正常的，但有时胎儿横卧（横位）或处于一定角度（斜位）。

对于胎儿方位的这些方面，最常见、最安全和最容易的分娩组合是：

  • 头部先出来（称为颅顶或头先露）

  • 面朝后（枕前位）

  • 脊柱与母亲的脊柱平行（长轴位）

  • 颈部向前弯曲，下巴收回

  • 上肢环抱在胸前

如果胎儿胎位、轴向或者胎先露异常，那么产程将比较困难，可能无法正常阴道分娩。

胎儿的胎先露、胎位或轴向可能在以下情况发生变化

  • 胎儿对于母亲的骨盆来说太大（头盆不称）。

  • 子宫形状异常或含生长物，例如子宫肌瘤

  • 胎儿存在出生缺陷

  • 有多个胎儿（多胎妊娠）。

胎位和胎先露

在妊娠晚期，胎儿移动至适于分娩的胎位。正常情况下为顶先露（头部先露），胎位是枕前位（胎儿面向孕妇的脊柱），胎儿面部和身体朝向一侧，颈部弯曲。

胎先露的不同类型包括面先露、额先露、臀先露和肩先露。枕后位（胎儿面向母亲的耻骨）不如枕前位（胎儿面向母亲的脊柱）常见。

胎位和胎先露的变化

胎位和胎先露经常出现一些变化，导致分娩困难。

枕后位

在枕后位（也称为脸朝上）中，胎儿头先出来（顶先露），但面朝前（朝向母亲的耻骨——即当母亲平躺时胎儿面朝上）。这是一种非常常见的姿势，并不算异常，但与胎儿处于枕前位（朝向母亲的脊柱——当母亲平躺时胎儿面朝下）相比，它使分娩更加困难。

当胎儿面朝上时，颈部通常是伸直的而不是弯曲的，这使头部需要更多的空间来通过产道。可能需要使用真空吸引器或产钳协助分娩或采用剖腹产

臀位

臀先露时，胎儿臀部或有时脚处于先娩出的位置（在头部之前）。

经阴道分娩时，臀先露的胎儿比头先露的胎儿更容易发生损伤甚至死亡。

臀先露时胎儿面临风险的原因是胎儿的髋关节和臀部不如头部宽大。因此，当髋关节和臀部首先穿过子宫颈时，产道可能不够宽而无法使头部通过。此外，当头部跟随臀部时，胎儿颈部可能会稍微向后弯曲。与头向前弯曲且下巴收回（这是最容易分娩的位置）相比，颈部向后弯曲会增加分娩所需的宽度。因此，胎儿的身体可能被娩出，而头部可能会被卡住，不能通过产道。当胎儿的头被卡住，会压迫产道中的脐带，因此能够到达胎儿的氧气非常少。与头先露相比，臀先露的胎儿因为缺氧导致的脑损伤更常见。

在第一次分娩中，这些问题可能会更常发生，因为孕妇的组织没有经过既往分娩的拉伸。由于胎儿有受伤甚至死亡的风险，因此当胎儿处于臀位时，剖腹产是首选，除非医生对臀位分娩经验丰富且熟练，或者没有适当的设施或设备可以安全地进行剖腹产。

在以下情况下，臀先露更有可能发生：

  • 分娩开始得太早（早产）。

  • 有多个胎儿（多胎妊娠）。

  • 子宫形状异常或含异常生长物，例如子宫肌瘤

  • 胎儿存在出生缺陷

有时，医生可以在分娩开始前先将胎儿转至头位，方法是按压孕妇的腹部并尝试将胎儿转身。尝试将胎儿转身称为外倒转术，通常在怀孕 37 或 38 周时完成。有时，女性在此操作期间会服用药物（如特布他林）以防止宫缩。

其他胎先露

面先露中，胎儿颈部向后拱，所以面部先露出来而不是头顶先露。

额先露中，颈部稍微向后拱，出现额头先露出来。

通常情况下，胎儿不会处于面先露或者额先露。这些先露部通常在分娩前或分娩期间转为顶先露（头部顶部）。如果没有，通常建议剖腹产。

横躺时，胎儿横躺在产道上，先露出肩膀。应选择剖腹产终止妊娠，除非他是双胎中的第二个娩出的胎儿。在此类情况下，胎儿可转向通过阴道分娩。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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