胎先露、胎位或轴向（包括臀先露）

妊娠期间，胎儿在母亲子宫内可能处于多种不同的位置。胎儿可能头朝上或朝下或面向母亲的背部或前部。起初，随着母亲的运动，胎儿可以很容易地活动或变换位置。妊娠末期，胎儿会变大，活动空间变小，从而保持在一个位置。胎儿的位置对分娩有重要影响，对于某些胎位，需要剖腹产。医学术语可准确描述胎儿的位置，而确定胎儿的位置有助于医生预测临产和分娩期间的潜在困难。

胎先露是指胎儿最先通过产道娩出的部分。通常，胎头会最先出来，但有时会是臀部（臀先露）、肩部或面部。

胎位是指胎儿是面朝后（枕前位）还是面朝前（枕后位）。枕骨是婴儿头部后部的一块骨。因此，面朝后称为枕前位（面对母亲的背部，当母亲平躺时胎儿面朝下）。面朝前称为枕后位（面对母亲的耻骨，当母亲平躺时胎儿面朝上）。

轴向是指胎儿相对于母亲和子宫的角度。上下位（胎儿的脊柱与母亲的脊柱平行，称为长轴位）是正常的，但有时胎儿横卧（横位）或处于一定角度（斜位）。

对于胎儿方位的这些方面，最常见、最安全和最容易的分娩组合是：

头部先出来（称为颅顶或头先露）

面朝后（枕前位）

脊柱与母亲的脊柱平行（长轴位）

颈部向前弯曲，下巴收回

上肢环抱在胸前

如果胎儿胎位、轴向或者胎先露异常，那么产程将比较困难，可能无法正常阴道分娩。

胎儿的胎先露、胎位或轴向可能在以下情况发生变化

胎儿对于母亲的骨盆来说太大（头盆不称）。

子宫形状异常或含生长物，例如子宫肌瘤。

胎儿存在出生缺陷。

有多个胎儿（多胎妊娠）。

胎位和胎先露