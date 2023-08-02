宫内节育器 (IUD) 是一种小巧、灵活的 T 型塑料装置，可放入子宫内。在美国，大约有 12% 的避孕女性使用宫内节育器避孕。宫内节育器因其作为避孕方法的优势而受欢迎，包括非常有效且副作用很小。此外，宫内节育器只需要每 3、5、8 或 10 年更换一次，免去每日、每周或每月一次的避孕方法。

必须由医生或其他保健专业人员插入和取出宫内节育器。只需几分钟便可插入。插入可能会引起疼痛，因此在插入宫内节育器之前，可能会向子宫颈内注射麻醉剂。摘除通常会导致轻微的不适。

宫内节育器通过以下方式避孕

杀死或固定精子

防止精子让卵子受精

导致子宫内产生对精子有毒的的炎症反应

了解宫内节育器

在美国，可用的宫内节育器包括左炔诺孕酮释放宫内节育器和铜宫内节育器。

不同的左炔诺孕酮释放宫内节育器可持续发挥作用的时间不同：3、5 或 8 年。对于所有类型，只有不到 1.5% 的女性怀孕。

铜宫内节育器至少 10 年有效。当其留在原位达 12 年时，只有不到 2% 的女性会怀孕。

取出宫内节育器后一年，80 至 90%的女性会尝试这样做。

包括尚未生育的女性和少女在内，大多数女性可以使用宫内节育器。但是，如果存在以下情况，不应使用宫内节育器：

盆腔感染，例如性传播感染或盆腔炎

扭曲子宫的异常结构

不明原因的阴道出血

妊娠滋养细胞疾病

宫颈癌或子宫内膜癌（子宫内膜）

妊娠

对于释放左炔诺孕酮的宫内节育器，乳腺癌或对左炔诺孕酮过敏

对于铜宫内节育器，威尔逊病或对铜过敏

过去曾经得过性传播感染、盆腔炎或异位妊娠的女性无需禁用宫内节育器。

禁止堕胎的个人信仰并不禁止使用宫内节育器，因为宫内节育器不会通过导致受精卵流产来防止怀孕。然而，在无保护性行为之后用于紧急避孕措施时，铜宫内节育器或释放左炔诺孕酮的宫内节育器可能会阻止受精卵在子宫中着床。

如果女性在最后月经期后未进行过无保护的性行为，可以在月经周期的任何时候插入宫内节育器。如果曾有过无保护的性行为，在插入宫内节育器之前，必须进行妊娠试验，并建议女性使用其他避孕方法，直到进行该试验。必须在插入宫内节育器之前排除妊娠，除非女性希望将宫内节育器用作无保护性行为之后的紧急避孕措施。在此类情况下，可以插入铜宫内节育器来防止意外怀孕。如果在发生无保护性行为后的 5 天内插入，作为紧急避孕措施，铜宫内节育器几乎 100% 有效。然后，如果女性愿意，也可以留在原处进行长期节育。释放左炔诺孕酮宫内节育器不用于紧急避孕，并且必须在插入前排除妊娠。

在插入宫内节育器之前，医生可能会根据女性的风险因素，建议进行性传播感染 (STI) 检测。但是，在插入宫内节育器之前，医生不需要等待性传播感染检测的结果。如果结果为阳性，则治疗性传播感染，宫内节育器可留在原位。如果医生在插入宫内节育器前观察到分泌物含有脓液，则不会插入宫内节育器。在这种情况下，需要进行性传播感染检测，并立即开始抗生素治疗，无需等待检测结果。感染治疗完成后，再插入宫内节育器。

插入前，可在宫颈内注射麻醉剂，以减轻插入时的疼痛。

可以在流产后或在孕早期或孕中期时发生流产后立即插入宫内节育器，也可在剖腹产后胎盘脱落后立即插入。

宫内节育器 图片 照片 © Hank Morgan/Photo Researchers Inc. 版权所有

子宫会在插入时被细菌短暂污染，但很少导致感染。宫内节育器线不会接触细菌。宫内节育器使用的第一个月后，盆腔感染的风险没增加。如果出现感染，可使用抗生素治疗。除非治疗后感染持续存在，否则宫内节育器可留在原位。

不需要在宫内节育器插入后进行常规随访访视。但是，如果女性有疼痛、大出血、阴道分泌物异常或发热等问题，或者宫内节育器被排出，或者对宫内节育器不满意，应去看医生。

可能带来的问题 出血和疼痛是女性取出宫内节育器的主要原因，在通常的更换时间之前便取出的事例中占一半以上。铜宫内节育器会增加月经出血量，并可能导致痛经。NSAID 通常可以缓解痛经。释放左炔诺孕酮的宫内节育器会在插入后的最初几个月内引起不规则出血。但在 1 年后，多达 20% 的女性月经出血完全停止。 通常，不足 5% 的宫内节育器在使用第一年中脱落，经常是在放置后的最初几周脱落。并且，有时候不会注意到脱落。塑料线系在宫内节育器上，这样，使用者可以根据自己的意愿经常检查，以确保宫内节育器仍然在原位。然而，如果宫内节育器脱落或处于不当的位置，使用者通常会出血或疼痛。如果一个宫内节育器脱落后再放入另外一个宫内节育器，通常第二个宫内节育器都可以保留。如果医生怀疑宫内节育器已脱落，使用者必须采取另一种避孕措施，直到问题得到解决。 偶尔在放置 IUD 时可发生子宫撕裂（穿孔）。通常，穿孔不出现症状。当使用者找不到塑料线，并且超声检查或 X 光片显示宫内节育器位于子宫外时，会发现穿孔。穿过子宫并进入腹腔的宫内节育器必须通过手术取出（通常使用腹腔镜），以防止宫内节育器损伤肠道并形成瘢痕。 如果女性在使用宫内节育器的情况下怀孕，她们更有可能发生异位妊娠。尽管如此，使用宫内节育器的女性发生宫外孕的整体风险比不使用避孕方法的女性低很多，因为宫内节育器可有效避孕。