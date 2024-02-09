无论克罗米芬加 hCG 治疗失败后接受促性腺激素加 hCG 刺激治疗，还是克罗米芬加 hCG 治疗失败后立即进行体外受精，女性都有相同的怀孕机会（约 65%）。然而，使用克罗米芬治疗不成功后立即进行体外受精的女性更快怀孕，并且怀 3 个或更多胎儿的可能性较小。因此，如果克罗米芬加宫内人工授精不成功，下一步通常是体外受精。

一些证据表明，进行体外受精而不进行受控卵巢刺激，38 岁以上且不明原因不孕的女性受孕更快。