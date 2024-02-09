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当男性伴侣精子正常，女性伴侣卵子、排卵、输卵管和子宫正常时，诊断为不明原因的不孕症。
（也请参见不孕不育概述。）
不明原因不孕症的治疗
受控卵巢刺激
有时借助辅助生殖技术
当不孕的原因不明时，可以使用一种叫做受控卵巢刺激的方法。
受控卵巢刺激可增加受孕几率，帮助女性更快怀孕。这种治疗可能会导致多胞胎妊娠。
受控卵巢刺激包括：
女性服用一种能刺激几个卵子成熟并排卵的生育药物（克罗米芬），以及能刺激排卵的人绒毛膜促性腺激素 (hCG)，最多持续三个月经周期。
在用 hCG 治疗后的 2 天内，精液被直接放置在子宫内以绕过黏液（宫内人工授精）。
如果经过该治疗后仍未怀孕，可采取以下其中一种方法：
由于存在多胎妊娠的风险，因此临床医生通常直接进行体外受精，并避免受控卵巢刺激。
不明原因不孕症的预后
无论克罗米芬加 hCG 治疗失败后接受促性腺激素加 hCG 刺激治疗，还是克罗米芬加 hCG 治疗失败后立即进行体外受精，女性都有相同的怀孕机会（约 65%）。然而，使用克罗米芬治疗不成功后立即进行体外受精的女性更快怀孕，并且怀 3 个或更多胎儿的可能性较小。因此，如果克罗米芬加宫内人工授精不成功，下一步通常是体外受精。
一些证据表明，进行体外受精而不进行受控卵巢刺激，38 岁以上且不明原因不孕的女性受孕更快。