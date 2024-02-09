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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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不明原因的不孕症

作者：Robert W. Rebar, MD, Western Michigan University Homer Stryker M.D. School of Medicine
已审核/已修订 2月 2024
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当男性伴侣精子正常，女性伴侣卵子、排卵、输卵管和子宫正常时，诊断为不明原因的不孕症。

（也请参见不孕不育概述。）

不明原因不孕症的治疗

  • 受控卵巢刺激

  • 有时借助辅助生殖技术

当不孕的原因不明时，可以使用一种叫做受控卵巢刺激的方法。

受控卵巢刺激可增加受孕几率，帮助女性更快怀孕。这种治疗可能会导致多胞胎妊娠。

受控卵巢刺激包括：

  • 女性服用一种能刺激几个卵子成熟并排卵的生育药物（克罗米芬），以及能刺激排卵的人绒毛膜促性腺激素 (hCG)，最多持续三个月经周期。

  • 在用 hCG 治疗后的 2 天内，精液被直接放置在子宫内以绕过黏液（宫内人工授精）。

如果经过该治疗后仍未怀孕，可采取以下其中一种方法：

  • 另一种受控卵巢刺激的方法，包括给予女性人促性腺激素（含有刺激卵巢卵泡成熟的激素的制剂），然后给予 hCG 刺激排卵，然后进行宫内人工授精

由于存在多胎妊娠的风险，因此临床医生通常直接进行体外受精，并避免受控卵巢刺激。

不明原因不孕症的预后

无论克罗米芬加 hCG 治疗失败后接受促性腺激素加 hCG 刺激治疗，还是克罗米芬加 hCG 治疗失败后立即进行体外受精，女性都有相同的怀孕机会（约 65%）。然而，使用克罗米芬治疗不成功后立即进行体外受精的女性更快怀孕，并且怀 3 个或更多胎儿的可能性较小。因此，如果克罗米芬加宫内人工授精不成功，下一步通常是体外受精。

一些证据表明，进行体外受精而不进行受控卵巢刺激，38 岁以上且不明原因不孕的女性受孕更快。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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