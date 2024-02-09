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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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因排卵问题引起的不孕症

作者：Robert W. Rebar, MD, Western Michigan University Homer Stryker M.D. School of Medicine
已审核/已修订 2月 2024
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如果卵巢不会如正常月经周期那样每月排出一个卵子，则会引起不孕。

  • 如果某些激素没有以典型的每月模式从大脑或卵巢中释放，排卵可能完全不会发生，也可能不规则发生。

  • 女性可以通过测量体温或用家用排卵预测试剂盒判断是否排卵。

  • 医生使用超声，血液或尿液测试，以评估是否为排卵问题。

  • 药物，通常是克罗米芬或来曲唑，可用于刺激排卵。

（也请参见不孕不育概述。）

排卵是指卵巢释放卵子。这通常发生在月经周期的中期。正常周期为每 24 至 38 天一次。在女性中，排卵问题是不孕的一个常见原因。

排卵问题的病因

女性生殖系统受大脑各部位产生的激素控制，包括下丘脑（协调和控制激素活动的脑部区域）和垂体，也受卵巢产生的激素控制。控制排卵和月经的激素相互作用按以下顺序发生：

  • 下丘脑释放促性腺激素释放激素 (GnRH)

  • GnRH 刺激垂体（也位于脑内）。

  • 垂体释放黄体生成素 (LH)卵泡刺激素 (FSH)

  • 控制排卵的激素 LH 和 FSH 刺激卵巢

  • 卵巢产生雌性激素雌激素孕酮，最终控制月经。

当该系统的某一部分无法正常运作时，就会出现排卵（卵子释放）问题。如果上述任何步骤或激素不正常，排卵可能会受到影响。排卵也可能受到其他激素分泌腺体异常的影响，如肾上腺或甲状腺。

许多疾病都会造成排卵问题。

慢性排卵问题的最常见原因是

  • 多囊卵巢综合征，常引起月经不规律、超重、痤疮和/或体毛过多（由于卵巢分泌的雄性激素过多）

排卵问题的其他原因包括

罕见情况下，原因是过早绝经——在低于平均年龄（绝经的平均年龄为 51 岁）的年龄卵巢中卵子的供应量低下。

有排卵问题的女性可能没有月经（闭经）或不规则出血，称为异常子宫出血。

月经周期的变化

月经周期‭‭‬是由黄体生成素、促卵泡激素和女性激素（雌激素孕酮）复杂的相互作用调节的。

月经周期分为三个阶段：

  • 卵泡期（排卵前）

  • 排卵期（卵子释放）

  • 黄体期（排卵后）

月经周期开始于卵泡期，月经出血是卵泡期第一天的标志。

卵泡期开始时，雌激素孕酮水平很低。结果，子宫增厚内层（子宫内膜）的顶层破裂脱落，出现月经出血。卵泡期的前半期，促卵泡激素缓慢增高，刺激几个卵泡发育，每个卵泡内有一个卵子。每个卵泡中含有一个卵子。在这个阶段的后期，随着卵泡刺激素水平的降低，只有一个卵泡继续发育。这个卵泡可以产生雌激素。随着卵泡期的继续，雌激素水平的升高会导致子宫内膜增厚。

排卵阶段始于黄体生成素和卵泡刺激素水平的激增。黄体生成素促进卵子排出（排卵），通常在分泌高峰后 32～36 小时排卵。雌激素水平通常在增长高峰时达到峰值，黄体酮水平开始升高。

黄体期，黄体生成素和卵泡刺激素水平下降。排卵时破裂的卵泡闭合，形成黄体，分泌孕酮。在这个阶段的大部分时间里，雌激素‭‬水平很高。孕酮雌激素导致子宫内膜变厚，为可能的受精做好准备。如果卵子没有受精，黄体退化，不再分泌孕酮雌激素水平降低，内膜顶层破裂脱落，出现月经出血（新月经周期开始）。

排卵问题的诊断

  • 记录月经周期的时间

  • 使用家庭排卵预测试剂盒

  • 有时每天测量体温

  • 超声检查

  • 血液或尿液检测

医生会让女性描述自己的月经周期（月经史），包括月经周期的频率和持续时间。根据此信息，医生可判断女性是否排卵。

在家里最准确的方法是使用排卵预测试剂盒，但它们不是 100% 准确，可能会漏测一些排卵。在排卵前 24 至 36 小时，该试剂盒可检测尿液中的黄体生成激素升高。为提供更加精确的结果，一些试剂还可测量雌激素的代谢产物。在月经周期中期连续几天进行尿液检测。

为判断是否排卵或何时排卵，另一个方法是每天测量静息时的体温（基础体温）。一般而言，醒来后和起床前是最佳测量时间。基础体温的低点提示将要排卵。如果可能，应使用专为备孕女性设计的基础体温计，或者也可使用数字或水银温度计。体温升高 0.9°F (0.5°C) 通常表示排卵刚刚发生。然而，这种方法很耗时，不可靠也不精确。

医生可以精确判断是否排卵以及排卵的时间。方法包括

  • 超声检查

  • 血液中孕酮水平或尿液中孕酮副产物水平的测量

孕酮或其副产物水平明显升高表明排卵已发生。

医生可能会做其他的检查明确有无导致排卵异常的疾病。如可以测量血液中的睾酮水平明确有无多囊卵巢综合征。

排卵问题的治疗

  • 病因（若已明确）治疗

  • 使用刺激排卵的药物

如果明确存在基础疾病（如多囊卵巢综合征催乳素过多），应进行相应治疗。

使用药物，如来曲唑、克罗米芬或人促性腺激素，通常可以刺激排卵。根据具体问题选择具体药物。如果不孕症的原因是过早绝经，则克罗米芬和人促性腺激素均无法刺激排卵。

来曲唑

来曲唑通常是刺激排卵的首选药物，因为来曲唑的副作用比另一种常用的生育药物克罗米芬少。来曲唑最常见的副作用是疲劳和眩晕。

来曲唑是芳香酶抑制剂。芳香酶抑制剂阻碍雌激素的产生。它们也用于治疗绝经期女性的乳腺癌。

在患有多囊卵巢综合征和肥胖的女性中，来曲唑可能比克罗米芬更有可能刺激排卵。对于其他女性，研究并未显示来曲唑克罗米芬更有效。

来曲唑在月经出血开始后几天开始服用，女性口服 5 天。如果没有发生排卵，则在每个经期使用更高的剂量，直到排卵发生或达到最大剂量。

来曲唑只能在妊娠测试结果为阴性后使用，因为在妊娠早期使用可能会导致出生缺陷。

克罗米芬

医生可能使用的另一种药物是克罗米芬克罗米芬多囊卵巢综合征引起的排卵问题最有效。

月经出血开始几天后，女性连续口服克罗米芬 5 天。开始用药前，女性通常需要使用激素来诱发月经出血。通常，在克罗米芬停用后 5～10 天排卵，排卵后 14～16 天月经来潮。

如果经克罗米芬治疗一段时间后没有来月经，应做妊娠测试。如果未怀孕，继续进行周期治疗。在之后的每个周期可使用更高剂量的克罗米芬，直至排卵或达到最大剂量。确定刺激排卵的剂量后，应再服用该剂量多达 4 个治疗周期。大多数女性治疗第 4 个周期后排卵并怀孕。尽管约 75% 至 80% 接受克罗米芬治疗的女性会排卵，但只有约 40% 至 50% 的排卵女性会怀孕。约有 5% 用克罗米芬治疗后怀孕的女性怀上多胞胎（多胎妊娠），通常为双胎。

克罗米芬的副作用有潮热、腹胀、乳房痛、恶心、视觉障碍和头痛。

不到 1% 使用克罗米芬治疗的女性出现卵巢过度刺激综合征。在该综合征中，卵巢明显增大，大量液体从血液流出，进入腹部。该综合征可危及生命。为了预防其发生，医生应选用最低有效剂量的克罗米芬，如果卵巢增大，应立即停药。

克罗米芬只能在妊娠测试结果为阴性后使用，因为妊娠早期使用可能会导致出生缺陷。

二甲双胍

医生可能会用二甲双胍（也用于治疗糖尿病患者的药物）来刺激排卵。二甲双胍常用于患有多囊卵巢综合征的女性，尤其是那些同时患有肥胖症（体重指数为 30 或更高）和/或糖尿病或糖尿病前期（血糖水平高但不足以被标为糖尿病）的女性。然而，即使在这些女性中，克罗米芬通常比二甲双胍更有效，并且在刺激排卵方面与二甲双胍克罗米芬一样有效。

人类促性腺激素

如果女性在用克罗米芬或来曲唑治疗期间没有排卵或怀孕，可以尝试用注射到肌肉或皮下的人促性腺激素进行激素治疗。人类促性腺激素包含促卵泡激素，有时还包含黄体生成激素。这些激素可刺激卵巢的卵泡成熟，从而使排卵成为可能。卵泡是充满液体的腔，每个腔都包含一个卵子。超声检查可检测卵泡何时成熟。

在卵泡成熟时，为女性注射其他激素（人绒毛膜促性腺激素），以刺激排卵。人绒毛膜促性腺激素在怀孕时产生，类似于黄体生成激素，通常在月经周期的中期释放。或者，促性腺激素释放激素 (GnRH) 激动剂可用于刺激排卵，特别是在卵巢过度刺激综合征高危的女性中。GnRH 激动剂是人体产生的激素的合成形式 (GnRH)。

适量的人促性腺激素可使 95% 以上的女性排卵，但仅约 50% 的排卵女性能怀孕。约有 10%～30% 用人促性腺激素治疗的女性为多胎妊娠，其中主要为双胎。

人促性腺激素较昂贵，可能会出现严重的副作用，因此医生在治疗期间应密切监测女性。约 10% 至 20% 接受人促性腺激素治疗的女性出现中度至重度卵巢过度刺激综合征。

如果女性存在怀多胞胎的高风险，或者有发展为卵巢过度刺激综合征的高风险，不使用药物刺激排卵会更安全。然而，如果有必要刺激排卵，使用 GnRH 激动剂比使用人绒毛膜促性腺激素更安全。

其他药物

如果下丘脑不能分泌促性腺激素释放激素，静脉注射合成的这种激素（称为戈那瑞林醋酸酯）可能有帮助。这种药物像天然激素一样，刺激脑垂体产生刺激排卵的激素。该治疗卵巢过度刺激的风险较低，所以并不需要密切监测。然而，这种药物在美国不能提供。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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