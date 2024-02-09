因排卵问题引起的不孕症

记录月经周期的时间

使用家庭排卵预测试剂盒

有时每天测量体温

超声检查

血液或尿液检测

医生会让女性描述自己的月经周期（月经史），包括月经周期的频率和持续时间。根据此信息，医生可判断女性是否排卵。

在家里最准确的方法是使用排卵预测试剂盒，但它们不是 100% 准确，可能会漏测一些排卵。在排卵前 24 至 36 小时，该试剂盒可检测尿液中的黄体生成激素升高。为提供更加精确的结果，一些试剂还可测量雌激素的代谢产物。在月经周期中期连续几天进行尿液检测。

为判断是否排卵或何时排卵，另一个方法是每天测量静息时的体温（基础体温）。一般而言，醒来后和起床前是最佳测量时间。基础体温的低点提示将要排卵。如果可能，应使用专为备孕女性设计的基础体温计，或者也可使用数字或水银温度计。体温升高 0.9°F (0.5°C) 通常表示排卵刚刚发生。然而，这种方法很耗时，不可靠也不精确。

医生可以精确判断是否排卵以及排卵的时间。方法包括

超声检查

血液中孕酮水平或尿液中孕酮副产物水平的测量

孕酮或其副产物水平明显升高表明排卵已发生。

医生可能会做其他的检查明确有无导致排卵异常的疾病。如可以测量血液中的睾酮水平明确有无多囊卵巢综合征。