因排卵问题引起的不孕症

如果卵巢不会如正常月经周期那样每月排出一个卵子，则会引起不孕。
如果某些激素没有以典型的每月模式从大脑或卵巢中释放，排卵可能完全不会发生，也可能不规则发生。
女性可以通过测量体温或用家用排卵预测试剂盒判断是否排卵。
医生使用超声，血液或尿液测试，以评估是否为排卵问题。
药物，通常是克罗米芬或来曲唑，可用于刺激排卵。
（也请参见不孕不育概述。）
排卵是指卵巢释放卵子。这通常发生在月经周期的中期。正常周期为每 24 至 38 天一次。在女性中，排卵问题是不孕的一个常见原因。
排卵问题的病因
女性生殖系统受大脑各部位产生的激素控制，包括下丘脑（协调和控制激素活动的脑部区域）和垂体，也受卵巢产生的激素控制。控制排卵和月经的激素相互作用按以下顺序发生：
下丘脑释放促性腺激素释放激素 (GnRH)。
GnRH 刺激垂体（也位于脑内）。
垂体释放黄体生成素 (LH) 和卵泡刺激素 (FSH)。
控制排卵的激素 LH 和 FSH 刺激卵巢。
卵巢产生雌性激素雌激素和孕酮，最终控制月经。
当该系统的某一部分无法正常运作时，就会出现排卵（卵子释放）问题。如果上述任何步骤或激素不正常，排卵可能会受到影响。排卵也可能受到其他激素分泌腺体异常的影响，如肾上腺或甲状腺。
许多疾病都会造成排卵问题。
慢性排卵问题的最常见原因是
多囊卵巢综合征，常引起月经不规律、超重、痤疮和/或体毛过多（由于卵巢分泌的雄性激素过多）
排卵问题的其他原因包括
罕见情况下，原因是过早绝经——在低于平均年龄（绝经的平均年龄为 51 岁）的年龄卵巢中卵子的供应量低下。
有排卵问题的女性可能没有月经（闭经）或不规则出血，称为异常子宫出血。
月经周期的变化
月经周期是由黄体生成素、促卵泡激素和女性激素（雌激素和孕酮）复杂的相互作用调节的。
月经周期分为三个阶段：
月经周期开始于卵泡期，月经出血是卵泡期第一天的标志。
当卵泡期开始时，雌激素和孕酮水平很低。结果，子宫增厚内层（子宫内膜）的顶层破裂脱落，出现月经出血。卵泡期的前半期，促卵泡激素缓慢增高，刺激几个卵泡发育，每个卵泡内有一个卵子。每个卵泡中含有一个卵子。在这个阶段的后期，随着卵泡刺激素水平的降低，只有一个卵泡继续发育。这个卵泡可以产生雌激素。随着卵泡期的继续，雌激素水平的升高会导致子宫内膜增厚。
排卵阶段始于黄体生成素和卵泡刺激素水平的激增。黄体生成素促进卵子排出（排卵），通常在分泌高峰后 32～36 小时排卵。雌激素水平通常在增长高峰时达到峰值，黄体酮水平开始升高。
在黄体期，黄体生成素和卵泡刺激素水平下降。排卵时破裂的卵泡闭合，形成黄体，分泌孕酮。在这个阶段的大部分时间里，雌激素水平很高。孕酮和雌激素导致子宫内膜变厚，为可能的受精做好准备。如果卵子没有受精，黄体退化，不再分泌孕酮，雌激素水平降低，内膜顶层破裂脱落，出现月经出血（新月经周期开始）。
排卵问题的诊断
记录月经周期的时间
使用家庭排卵预测试剂盒
有时每天测量体温
超声检查
血液或尿液检测
医生会让女性描述自己的月经周期（月经史），包括月经周期的频率和持续时间。根据此信息，医生可判断女性是否排卵。
在家里最准确的方法是使用排卵预测试剂盒，但它们不是 100% 准确，可能会漏测一些排卵。在排卵前 24 至 36 小时，该试剂盒可检测尿液中的黄体生成激素升高。为提供更加精确的结果，一些试剂还可测量雌激素的代谢产物。在月经周期中期连续几天进行尿液检测。
为判断是否排卵或何时排卵，另一个方法是每天测量静息时的体温（基础体温）。一般而言，醒来后和起床前是最佳测量时间。基础体温的低点提示将要排卵。如果可能，应使用专为备孕女性设计的基础体温计，或者也可使用数字或水银温度计。体温升高 0.9°F (0.5°C) 通常表示排卵刚刚发生。然而，这种方法很耗时，不可靠也不精确。
医生可以精确判断是否排卵以及排卵的时间。方法包括
超声检查
血液中孕酮水平或尿液中孕酮副产物水平的测量
孕酮或其副产物水平明显升高表明排卵已发生。
医生可能会做其他的检查明确有无导致排卵异常的疾病。如可以测量血液中的睾酮水平明确有无多囊卵巢综合征。
排卵问题的治疗
病因（若已明确）治疗
使用刺激排卵的药物
如果明确存在基础疾病（如多囊卵巢综合征或催乳素过多），应进行相应治疗。
使用药物，如来曲唑、克罗米芬或人促性腺激素，通常可以刺激排卵。根据具体问题选择具体药物。如果不孕症的原因是过早绝经，则克罗米芬和人促性腺激素均无法刺激排卵。
来曲唑
来曲唑通常是刺激排卵的首选药物，因为来曲唑的副作用比另一种常用的生育药物克罗米芬少。来曲唑最常见的副作用是疲劳和眩晕。
来曲唑是芳香酶抑制剂。芳香酶抑制剂阻碍雌激素的产生。它们也用于治疗绝经期女性的乳腺癌。
在患有多囊卵巢综合征和肥胖的女性中，来曲唑可能比克罗米芬更有可能刺激排卵。对于其他女性，研究并未显示来曲唑比克罗米芬更有效。
来曲唑在月经出血开始后几天开始服用，女性口服 5 天。如果没有发生排卵，则在每个经期使用更高的剂量，直到排卵发生或达到最大剂量。
来曲唑只能在妊娠测试结果为阴性后使用，因为在妊娠早期使用可能会导致出生缺陷。
克罗米芬
医生可能使用的另一种药物是克罗米芬。克罗米芬对多囊卵巢综合征引起的排卵问题最有效。
月经出血开始几天后，女性连续口服克罗米芬 5 天。开始用药前，女性通常需要使用激素来诱发月经出血。通常，在克罗米芬停用后 5～10 天排卵，排卵后 14～16 天月经来潮。
如果经克罗米芬治疗一段时间后没有来月经，应做妊娠测试。如果未怀孕，继续进行周期治疗。在之后的每个周期可使用更高剂量的克罗米芬，直至排卵或达到最大剂量。确定刺激排卵的剂量后，应再服用该剂量多达 4 个治疗周期。大多数女性治疗第 4 个周期后排卵并怀孕。尽管约 75% 至 80% 接受克罗米芬治疗的女性会排卵，但只有约 40% 至 50% 的排卵女性会怀孕。约有 5% 用克罗米芬治疗后怀孕的女性怀上多胞胎（多胎妊娠），通常为双胎。
克罗米芬的副作用有潮热、腹胀、乳房痛、恶心、视觉障碍和头痛。
不到 1% 使用克罗米芬治疗的女性出现卵巢过度刺激综合征。在该综合征中，卵巢明显增大，大量液体从血液流出，进入腹部。该综合征可危及生命。为了预防其发生，医生应选用最低有效剂量的克罗米芬，如果卵巢增大，应立即停药。
克罗米芬只能在妊娠测试结果为阴性后使用，因为妊娠早期使用可能会导致出生缺陷。
二甲双胍
人类促性腺激素
如果女性在用克罗米芬或来曲唑治疗期间没有排卵或怀孕，可以尝试用注射到肌肉或皮下的人促性腺激素进行激素治疗。人类促性腺激素包含促卵泡激素，有时还包含黄体生成激素。这些激素可刺激卵巢的卵泡成熟，从而使排卵成为可能。卵泡是充满液体的腔，每个腔都包含一个卵子。超声检查可检测卵泡何时成熟。
在卵泡成熟时，为女性注射其他激素（人绒毛膜促性腺激素），以刺激排卵。人绒毛膜促性腺激素在怀孕时产生，类似于黄体生成激素，通常在月经周期的中期释放。或者，促性腺激素释放激素 (GnRH) 激动剂可用于刺激排卵，特别是在卵巢过度刺激综合征高危的女性中。GnRH 激动剂是人体产生的激素的合成形式 (GnRH)。
适量的人促性腺激素可使 95% 以上的女性排卵，但仅约 50% 的排卵女性能怀孕。约有 10%～30% 用人促性腺激素治疗的女性为多胎妊娠，其中主要为双胎。
人促性腺激素较昂贵，可能会出现严重的副作用，因此医生在治疗期间应密切监测女性。约 10% 至 20% 接受人促性腺激素治疗的女性出现中度至重度卵巢过度刺激综合征。
如果女性存在怀多胞胎的高风险，或者有发展为卵巢过度刺激综合征的高风险，不使用药物刺激排卵会更安全。然而，如果有必要刺激排卵，使用 GnRH 激动剂比使用人绒毛膜促性腺激素更安全。
其他药物
如果下丘脑不能分泌促性腺激素释放激素，静脉注射合成的这种激素（称为戈那瑞林醋酸酯）可能有帮助。这种药物像天然激素一样，刺激脑垂体产生刺激排卵的激素。该治疗卵巢过度刺激的风险较低，所以并不需要密切监测。然而，这种药物在美国不能提供。