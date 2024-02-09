不孕症是指无法怀孕和/或需要医学干预才能成功怀孕。

世界卫生组织 (WHO) 和美国生殖医学学会 (ASRM) 将不孕症定义为疾病。35 岁以下的女性，如果她或其伴侣没有任何已知的不孕原因，应在定期、无保护性交 12 个月后由医生进行评估。35 岁或以上的女性应在 6 个月后进行评估。

正常性生活情况下，若不采取避孕措施：

70% 的夫妇能在 3 月内怀孕

80% 能在 6 月内怀孕

90% 能在 1 年内怀孕

为了最大限度地增加怀孕的机会，夫妇应该在卵巢排出卵子（排卵）前的 6 天，尤其是前 3 天频繁性交。排卵通常发生在月经周期的中间，也就是女性下一次月经第一天前大约 14 天。

女性可通过以下两种常见方法估算排卵的时间

家庭排卵预测试剂盒（可能是最佳方式）

在休息时测量体温（基础体温）

家庭排卵预测试剂盒是可在家中使用的最准确方法，但它们并非 100% 准确，可能会漏测一些排卵。这些试剂盒用于检测尿液中黄体生成激素的升高。（黄体生成素刺激卵巢排卵。） 该激素水平通常在排卵前 24 至 36 小时升高。女性通常需要连续多天重复该测试，因此，试剂盒中一般包含5至7条试纸。可以拿着试纸在小便时测量，或者将尿液收集到干净容器内，将试纸浸入尿液。

基础体温测量是另一种选择。如果女性月经规律，在每天起床之前测量体温可以帮助预测排卵时间。降低表明即将发生排卵。升高 0.9° F (0.5° C)或更多则提示排卵刚刚发生。然而，这种方法很耗时，不可靠也不精确。该方法最多只能在排卵后 2 天内使用。

基础体温 图片

估计排卵时间（从而估计最佳性交时间）对于不定期性交的夫妇可能特别有帮助。

不孕症的病因 不孕症可能归因于男性伴侣、女性伴侣或两者都有问题。原因可能是一方生殖功能的疾病或其他问题，例如以下方面问题： 精子（20% 至 35% 的夫妇）

排卵（20% 至 25%）

卵巢中健康卵子的数量（比例随年龄增长而增加）

子宫内膜异位症（高达 40%）

输卵管（高达 65%）

子宫异常（如子宫肌瘤）或其他盆腔异常（2% 或以上）

宫颈黏液（约 3%）

不明因素（15% 至 25%） 摄入大量咖啡因或酒精和/或吸烟可能会损害女性的生育能力，因此应避免。 大多数研究表明，45 岁以上男性的生育能力低于年轻男性。

不孕症的诊断 医师的评估

根据疑似病因进行各种测试 不孕症的诊断需要对伴侣双方进行彻底的评估。通常在经过至少 1 年尝试怀孕未果后进行此评估。但是，如果符合以下条件，应尽快完成此评估 女性超过 35 岁（通常在尝试怀孕 6 个月后）。

女性的月经次数很少。

女性以前确诊有子宫、输卵管或卵巢异常（例如，只有 1 个卵巢）。

医生发现或怀疑男性精子有问题。 通常对准父母双方进行检查，以找出病因。测试可能包括 血液检查：测量卵巢释放卵子（排卵）所涉及的激素，如卵泡刺激素

超声或其他影像学检查：检查子宫或输卵管的异常

精液分析：检查精子疾病