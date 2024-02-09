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疾病

不孕症概述

作者：Robert W. Rebar, MD, Western Michigan University Homer Stryker M.D. School of Medicine
已审核/已修订 2月 2024
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小知识

不孕症是指无法怀孕和/或需要医学干预才能成功怀孕。

世界卫生组织 (WHO)美国生殖医学学会 (ASRM) 将不孕症定义为疾病。35 岁以下的女性，如果她或其伴侣没有任何已知的不孕原因，应在定期、无保护性交 12 个月后由医生进行评估。35 岁或以上的女性应在 6 个月后进行评估。

正常性生活情况下，若不采取避孕措施：

  • 70% 的夫妇能在 3 月内怀孕

  • 80% 能在 6 月内怀孕

  • 90% 能在 1 年内怀孕

为了最大限度地增加怀孕的机会，夫妇应该在卵巢排出卵子（排卵）前的 6 天，尤其是前 3 天频繁性交。排卵通常发生在月经周期的中间，也就是女性下一次月经第一天前大约 14 天。

女性可通过以下两种常见方法估算排卵的时间

  • 家庭排卵预测试剂盒（可能是最佳方式）

  • 在休息时测量体温（基础体温）

家庭排卵预测试剂盒是可在家中使用的最准确方法，但它们并非 100% 准确，可能会漏测一些排卵。这些试剂盒用于检测尿液中黄体生成激素的升高。（黄体生成素刺激卵巢排卵。） 该激素水平通常在排卵前 24 至 36 小时升高。女性通常需要连续多天重复该测试，因此，试剂盒中一般包含5至7条试纸。可以拿着试纸在小便时测量，或者将尿液收集到干净容器内，将试纸浸入尿液。

基础体温测量是另一种选择。如果女性月经规律，在每天起床之前测量体温可以帮助预测排卵时间。降低表明即将发生排卵。升高 0.9° F (0.5° C)或更多则提示排卵刚刚发生。然而，这种方法很耗时，不可靠也不精确。该方法最多只能在排卵后 2 天内使用。

估计排卵时间（从而估计最佳性交时间）对于不定期性交的夫妇可能特别有帮助。

不孕症的病因

不孕症可能归因于男性伴侣、女性伴侣或两者都有问题。原因可能是一方生殖功能的疾病或其他问题，例如以下方面问题：

摄入大量咖啡因或酒精和/或吸烟可能会损害女性的生育能力，因此应避免。

大多数研究表明，45 岁以上男性的生育能力低于年轻男性。

不孕症的诊断

  • 医师的评估

  • 根据疑似病因进行各种测试

不孕症的诊断需要对伴侣双方进行彻底的评估。通常在经过至少 1 年尝试怀孕未果后进行此评估。但是，如果符合以下条件，应尽快完成此评估

  • 女性超过 35 岁（通常在尝试怀孕 6 个月后）。

  • 女性的月经次数很少。

  • 女性以前确诊有子宫、输卵管或卵巢异常（例如，只有 1 个卵巢）。

  • 医生发现或怀疑男性精子有问题。

通常对准父母双方进行检查，以找出病因。测试可能包括

  • 血液检查：测量卵巢释放卵子（排卵）所涉及的激素，如卵泡刺激素

  • 超声或其他影像学检查：检查子宫或输卵管的异常

  • 精液分析：检查精子疾病

不孕症的治疗

  • 病因治疗

  • 有时使用药物

  • 有时借助辅助生殖技术

  • 做出改变以消除或降低风险因素的影响，例如戒烟

即使无法确定不孕症的具体原因，准父母也可能从治疗中获益。在这种情况下，可给予女性刺激多个卵泡成熟和促排卵的药物，即助孕药物。例如克罗米芬、来曲唑和人类促性腺激素。这些药物对排卵有问题的女性最有帮助。

或者，医生可以使用辅助生殖技术或其他手术，例如：

  • 宫内人工授精包括只选择最活跃的精子，然后将它们直接放入子宫。

  • 体外受精 (IVF) 包括刺激卵巢、取出成熟卵子、在培养皿中（体外）用精子给它们受精、在培养物中培养胚胎以及在子宫中植入一个或多个胚胎。

生育药物和辅助生殖技术可能导致多胎妊娠（如双胞胎或三胞胎）。

不孕症患者也可能做出改变，以尽量减少某些风险因素。例如，建议吸烟者戒烟、超重患者减肥、不饮酒或适度饮酒，以及确保均衡饮食（如果需要，补充维生素）。

在接受不孕症治疗期间，夫妇中有一人或两人可能会有挫折感、情绪紧张、自卑感和罪恶感。他们常常会在希望与失望中徘徊。感觉孤立，并无法沟通，他们可能对对方、家庭成员、朋友或医生感到愤怒或不满。精神压力可能使他们感觉疲劳，焦虑，嗜睡、食欲紊乱和精力不能集中。此外，用于诊断和治疗的经济负担和时间花费，可能会导致伴侣关系压力。

如果伴侣双方都参与该过程，并得到有关治疗过程的信息（包括需要多长时间），有助于对不孕症治疗压力的管理。了解预期和成功的机会可以帮助准父母应对压力。

治疗前或治疗期间需要询问的一些问题包括

  • 何时结束治疗

  • 何时征求第二意见

  • 何时考虑领养

例如，如果在经过 3 年的尝试或者 2 年的不孕不育治疗后，仍未怀孕，则怀孕几率低。

咨询和心理支持，包括 RESOLVE 和 Family Equality 等支持机构均可提供帮助。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

  1. 世界卫生组织 (WHO)：不孕症：有关不孕症的定义和估计的全球患病率的信息

  2. RESOLVE：国家不孕不育症协会：有关不孕症、可能的治疗和解决方案（例如收养或采用代孕）及财务问题的一般信息、支持团体的链接、管理压力的方法、向朋友和家人提供的建议，以及帮助 LGBTQ+ 群体获得孩子的资源

  3. Family Equality：有关怀孕的信息（包括费用）以及有关收养、父母养育和与 LGBTQ 群体相关的法律问题信息

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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