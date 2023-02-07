巴氏腺囊肿和巴氏腺脓肿

已审核/已修订 2月 2023 | 修改的 11月 2023

巴氏腺囊肿是富含黏液的囊肿，当阴道口附近的腺体被阻塞时可形成囊肿。巴氏腺囊肿可能会感染并形成疼痛的脓液性脓肿。

囊肿多无疼痛，但如果增大会导致压迫感或疼痛并影响坐、行及性生活。

囊肿可继发感染形成痛性脓肿。

盆腔检查时医生通常能发现或触摸到囊肿。

医生可在囊肿内建立一个永久性的开口，这样囊肿就可以排出液体，或可以手术切除囊肿。

巴氏腺是位于外阴（由阴唇和阴道开口周围的其他组织组成）的非常小的圆形腺。它们存在于外阴两侧。因为腺体位于皮肤深处，正常情况下无法感知该腺体。这些腺体能在性生活中分泌润滑液。

女性外生殖器解剖图

如果巴氏腺导管被阻塞，腺体将充满黏液并增大。结果导致囊肿。约2%的女性有巴氏腺囊肿且易发于20岁左右的女性。囊肿可能会感染，形成脓肿（充满脓液的封闭区域）。随着女性变老，她们不太可能出现囊肿及脓肿。

阻塞的原因通常未知。罕见情况下，囊肿可能会感染性传播感染，如淋病。

在极少数情况下，巴氏腺可发生癌症。

什么是巴氏腺囊肿？

巴氏腺囊肿 图片 经出版商允许。摘自 Kaufman R, Brown D。临床妇科图集：妇科病理学。由 M Stenchever（丛书编辑）和 B Goff 编辑。费城，《当代医学》，1998年。

巴氏腺囊肿或脓肿的症状 大多数巴氏腺囊肿不引起任何症状。患者可能于阴道开口旁触及一无痛性肿块，导致外阴看起来不对称。 如果囊肿变大，则可能导致刺激、压迫感和/或疼痛。囊肿可能会干扰坐、行或性活动。 如果囊肿被感染（形成脓肿），会引起剧烈疼痛，有时还会引起发烧。脓肿会触痛。脓肿表面皮肤会出现发红。 脓肿表面皮肤和皮下组织可能会感染——这种感染称为蜂窝织炎。如果出现蜂窝织炎，受累区域会发红且触痛，女性可能有阴道分泌物。

巴氏腺囊肿或脓肿的诊断 外阴检查

有时进行活组织检查 出现以下情况的女性需就诊： 该区域热水浸浴（浴缸或坐浴）数天后，囊肿继续扩大或持续存在。

痛性囊肿（通常提示感染）。

出现发热。

囊肿影响行走或坐。

女性超过 40 岁。 医生检查外阴以诊断巴氏腺囊肿。如果囊肿增大到女性发现此囊肿或出现症状，医生在盆腔检查时将能看到或触到该囊肿。医生通过外观即可判断其是否感染。如果有分泌物，医生可送检样本，检查是否存在其他感染，包括性传播感染。如果出现脓肿，医生也可培养脓肿积液。 虽然巴氏腺很少发生癌症，但医生可能会取囊肿样本在显微镜下检查（活检），特别是如果女性超过 40 岁。