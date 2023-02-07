巴氏腺囊肿和巴氏腺脓肿

巴氏腺囊肿是富含黏液的囊肿，当阴道口附近的腺体被阻塞时可形成囊肿。巴氏腺囊肿可能会感染并形成疼痛的脓液性脓肿。
囊肿多无疼痛，但如果增大会导致压迫感或疼痛并影响坐、行及性生活。
囊肿可继发感染形成痛性脓肿。
盆腔检查时医生通常能发现或触摸到囊肿。
医生可在囊肿内建立一个永久性的开口，这样囊肿就可以排出液体，或可以手术切除囊肿。
巴氏腺是位于外阴（由阴唇和阴道开口周围的其他组织组成）的非常小的圆形腺。它们存在于外阴两侧。因为腺体位于皮肤深处，正常情况下无法感知该腺体。这些腺体能在性生活中分泌润滑液。
女性外生殖器解剖图
此图像的中心是阴道，阴道是由平滑肌组成的通道。正上方的小开口是尿道，它是膀胱的开口。阴道下方是肛门。尿道上方是阴蒂，一个与阴茎同源的勃起组织。阴道被小阴唇包围，小阴唇被大阴唇包围。耻骨位于顶部。紫色组织是阴蒂的延续，称为阴蒂脚。前庭球（蓝色）还包括勃起组织。前庭球下方是巴氏腺，它分泌黏液以润滑阴道。
BO VEISLAND/科学图片库
如果巴氏腺导管被阻塞，腺体将充满黏液并增大。结果导致囊肿。约2%的女性有巴氏腺囊肿且易发于20岁左右的女性。囊肿可能会感染，形成脓肿（充满脓液的封闭区域）。随着女性变老，她们不太可能出现囊肿及脓肿。
阻塞的原因通常未知。罕见情况下，囊肿可能会感染性传播感染，如淋病。
在极少数情况下，巴氏腺可发生癌症。
什么是巴氏腺囊肿？
两侧阴道开口处的小腺体为巴氏腺，该腺体可能被阻塞。腺管开口可能阻塞，腺体分泌物可能积聚于腺体内，腺体肿胀，形成囊肿。囊肿大小可约豌豆大小到高尔夫球大小。最常只出现在一侧。囊肿可能感染，形成脓肿。
经出版商允许。摘自 Kaufman R, Brown D。临床妇科图集：妇科病理学。由 M Stenchever（丛书编辑）和 B Goff 编辑。费城，《当代医学》，1998年。
巴氏腺囊肿或脓肿的症状
大多数巴氏腺囊肿不引起任何症状。患者可能于阴道开口旁触及一无痛性肿块，导致外阴看起来不对称。
如果囊肿变大，则可能导致刺激、压迫感和/或疼痛。囊肿可能会干扰坐、行或性活动。
如果囊肿被感染（形成脓肿），会引起剧烈疼痛，有时还会引起发烧。脓肿会触痛。脓肿表面皮肤会出现发红。
脓肿表面皮肤和皮下组织可能会感染——这种感染称为蜂窝织炎。如果出现蜂窝织炎，受累区域会发红且触痛，女性可能有阴道分泌物。
巴氏腺囊肿或脓肿的诊断
外阴检查
有时进行活组织检查
出现以下情况的女性需就诊：
该区域热水浸浴（浴缸或坐浴）数天后，囊肿继续扩大或持续存在。
痛性囊肿（通常提示感染）。
出现发热。
囊肿影响行走或坐。
女性超过 40 岁。
医生检查外阴以诊断巴氏腺囊肿。如果囊肿增大到女性发现此囊肿或出现症状，医生在盆腔检查时将能看到或触到该囊肿。医生通过外观即可判断其是否感染。如果有分泌物，医生可送检样本，检查是否存在其他感染，包括性传播感染。如果出现脓肿，医生也可培养脓肿积液。
虽然巴氏腺很少发生癌症，但医生可能会取囊肿样本在显微镜下检查（活检），特别是如果女性超过 40 岁。
巴氏腺囊肿或脓肿的治疗
用温水浸泡该区域
对于脓肿，进行手术引流
如果巴氏腺囊肿导致严重症状或发生在 40 岁以上的女性，则进行手术
无论运用何种治疗，囊肿有时仍会复发。如果复发，整个巴氏腺可能会被切除。
40 岁以下女性的囊肿治疗
如果巴氏腺囊肿引起轻微疼痛或没有疼痛，40 岁以下的女性可以自己治疗。可用温水坐浴或盆浴治疗。浸泡应持续 10-15 分钟，并一天进行 2 次。有时囊肿在用此方法治疗几天后便会消失。如果此治疗无效，应就诊。
对于 40 岁以下女性，引起症状的囊肿需治疗。单纯抽液效果欠佳，因为囊肿易复发。因此，可以通过手术从腺体的导管到外阴表面开一个永久性的开口。然后，如果囊肿再次出现，囊液会自行流出。可在局麻下行以下手术：
放置引流管： 在囊肿上行小切口，所以一个顶端有小球的引流管可放置在囊肿内。一旦置入囊肿内小球会膨胀，引流管可置入囊肿内4～6周，之后一个永久的开口能形成。引流管需在诊室放入或取出。放置引流管后患者可正常的生活或活动，尽管性生活时可能感到不适。
造口术： 医生在囊肿表面行一小切口，将囊肿边缘与外阴皮肤缝合。造口术在囊肿内建立一个永久性的开口，这样囊肿就可以根据需要排出液体。这项操作需在手术室进行。有时需行全身麻醉。
这些手术完成后，患者可能会连续数周有分泌物排出。术后通常只需穿宽松的短裤。术后通常只需穿宽松的短裤，每日坐浴数次可辅助治疗并加速治愈。
如果囊肿复发，可手术切除。这项操作需在手术室进行。
40 岁或以上女性囊肿的治疗
在 40 岁或以上的女性中，所有巴氏腺囊肿都必须治疗，除了那些已经存在多年且外观没有改变的囊肿。
治疗包括
手术切除整个囊肿
切除部分囊肿检查是否存在癌细胞，然后造口
脓肿的治疗
对于脓肿，初步治疗包括在脓肿上开一个小切口并置入导管来引流。如果脓肿在引流后再次充盈，可通过造口术建立一个永久性开口，来防止脓肿再次充盈。
有时，脓肿也需要用抗生素治疗。
如果出现蜂窝织炎，除了引流外，还需口服抗生素 1 周。患者可能需要住院治疗，这取决于其病情。