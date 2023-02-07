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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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宫颈狭窄

作者：Kilpatrick, MD, MEd, Baylor College of Medicine
已审核/已修订 2月 2023
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宫颈狭窄是指宫颈（子宫下部）部位宫颈管的狭窄或封闭。

  • 宫颈狭窄通常不会导致任何症状。

  • 宫颈狭窄可能导致月经异常，或者罕见情况下导致绝经前女性发生不孕。

  • 医生通常可以在盆腔检查中诊断宫颈狭窄。

  • 通过宫颈扩张可缓解症状。

宫颈狭窄是指阴道通与宫体间的子宫腔道出现完全或不完全的封闭。

宫颈狭窄通常由疾病或其他状况引起，例如：

  • 更年期，因为子宫颈组织变薄（萎缩）

  • 子宫颈癌或子宫内壁癌症（子宫内膜癌

  • 涉及宫颈的手术—例如，为了治疗宫颈癌前病变（发育不良）

  • 为治疗不规则阴道流血行子宫内膜诊刮术后

  • 放射疗法治疗宫颈癌或子宫内膜癌

在仍在经期的女性中，与子宫细胞混合的月经血可能会通过输卵管回流到盆腔，可能导致子宫内膜异位症

罕见情况下，宫颈狭窄会导致子宫内的血液积聚（子宫积血）。

罕见情况下，脓会积聚在子宫内，特别是如果狭窄的原因是宫颈癌或子宫内膜癌。子宫内脓液的积聚称为子宫积脓。

宫颈狭窄的症状

宫颈狭窄通常不会导致任何症状。

绝经前，宫颈狭窄可能导致月经异常，例如无月经（闭经）、经期疼痛（痛经）和异常出血。罕见情况下，宫颈狭窄会导致不孕，因为精子不能通过宫颈使卵子受精。

子宫积血或子宫积脓可能导致疼痛或子宫肿大。有时患者可能发现下腹部肿块。

宫颈狭窄的诊断

  • 盆腔检查

  • 有时进行检查排除癌症

医生可能会根据症状和情况疑诊此病，例如：

  • 停经或宫颈手术后出现痛经

  • 当医生无法将仪器插入子宫颈进行另一项检查时，例如，从子宫颈采集组织样本进行巴氏试验或人乳头状瘤病毒 (HPV) 测试（称为宫颈细胞学测试），或从子宫内膜采集样本进行子宫内膜活检

通过尝试将检查探头从宫颈伸入子宫但无法伸入，医生可确诊宫颈狭窄。

如果女性有宫颈狭窄和异常阴道或子宫出血，她可能需要做检查来排除癌症。例如，可以进行宫颈细胞学检查（如巴氏检查或 HPV 检测）或子宫内膜活检

如果符合以下所有条件，则不需要进一步检查：

  • 女性已绝经（月经停止）。

  • 无症状，无子宫积血或积脓。

  • 宫颈细胞学检查结果正常。

宫颈狭窄的治疗

  • 宫颈扩张

只有当患者有症状或出现子宫积血或积脓等症状时，才需要治疗宫颈狭窄。可经宫颈外口用宫颈扩张器扩张宫颈治疗。想要防止宫颈再次缩窄可于宫颈放置扩张管治疗4～6周。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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