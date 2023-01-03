早期复极综合征是一种心肌细胞离子通道功能的遗传性疾病（通道病）。患者易患多形性室性心动过速（VT）和心室颤动（VF）。诊断靠心电图。一些患者需要植入式心律转复除颤器（ICD）。

（参见心律失常概述 和 离子通道病概述。)

早期复极是指心电图表现，通常包括J点升高≥0.1 mV，通常表现为含糊不清或有缺口，然后是2个或更多连续导联的ST段升高。这种心电图模式并不罕见，因为它发生在约5%至10%的人群中，尤其是男性、年轻患者和运动员。大多数有这种早期复极心电图模式的人不会出现心律失常。然而，早期复极在明显特发性心室颤动 (VF) 的幸存者中更为常见，而早期复极化 综合征 是指在心电图上有早期复极化的人，同时也有症状性心律失常。当早期复极模式在下导联、侧导联或两者中时，心律失常的风险更高。

早期复极综合征似乎是由产生

外向型钾离子电流通道的功能增益或

内部钠或钙电流通道功能丧失

在动作电位的平台阶段，这些离子通道的变化放大了正常的小跨壁电压梯度。这些梯度在 ECG 上产生 J 波和 J 点升高，易导致多形性室性心动过速，可退化为 室颤。在VT/VF之前，早期复极模式可能变得更加夸张，并且VT/VF可能由心肌缺血发作引起。多态性室性心动过速通常由短-长-短RR间期序列引发（尽管该序列对早期复极综合征没有特异性）：第一个短RR间期介于基线搏动（通常是正常搏动）和早搏（通常是室性早搏）之间。长RR间期是收缩后的额外暂停，以基线搏动（通常为正常搏动）结束。当室性心动过速开始时，此暂停之后是一个短的RR间隔。

早期复极化综合征似乎是可遗传的，但疾病的特异性基因突变很少被发现，这表明该疾病往往是多基因的。

室性心律失常可能导致心悸和/或心脏骤停。晕厥可能会发生，但并不常见，因为早期复极综合征发生的室性心动过速很少自行终止（与其他一些导致室性心动过度的疾病不同，晕厥更常见）。

早期复极综合征的诊断 特征性临床和心电图表现

一级亲属的临床筛查 对于有多态性室性心动过速、室颤或心脏骤停（或在没有结构性心脏病的情况下有这些事件的家族史）的患者，以及心电图变化显示下部和/或侧面早期复极模式的患者，应考虑诊断。早期复极的典型心电图表现是 J 点升高 ≥ 1 毫米 (≥ 0.1 mV)，随后在两个或多个相邻的下导联和/或侧导联出现ST段升高。 由于很少发现特定的基因缺陷，通常不建议对患者或家庭成员进行基因检测。然而，一级家庭成员应通过临床和心电图进行评估。