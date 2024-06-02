Brugada综合征

心电图 （ECG）

家族史

诱发特征性心电图变化的激发性试验

基因检测

当患者没有结构性心脏病时，应考虑对不明原因的心脏骤停或晕厥或有此类家族史的患者进行诊断。

Brugada综合征的初步诊断基于一种特征性的ECG模式，即1型Brugada ECG模式（见图 I型Brugada ECG模式）。 1型Brugada型ECG表现为V1和V2导联ST段显著抬高（有时还累及V3导联），导致这些导联的QRS复合波群形态类似于右束支传导阻滞。ST段呈穹窿型抬高并延续至倒置的T波。根据上海 Brugada 综合征评分，只有自发性 1 型模式才被认为是 Brugada 综合征的诊断1）。

程度较轻的这种改变（2型和3型Brugada心电图模式）不被认为有诊断性。在发热或应用某些药物后，2型和3型模式可能自发转变为1型模式。后者是尝试性诊断测试的基础，通常使用静脉注射阿吗灵、普鲁卡因酰胺、氟卡因或吡西卡胺。已经开发出评分来帮助诊断边缘病例中的 Brugada 综合征（1）。在这种情况下，可以诊断为布鲁格达综合征。需要应用临床、家族史和遗传标准来确立诊断（1）。

电生理测试的作用目前仍有争议。可诱发室性心动过速或心室颤动，且程序性心室刺激仅限于 2 个额外刺激，对于无症状且具有自发性 1 型 Brugada 心电图模式的患者，可获得 IIa 类指征，用于风险分层（2)，但不属于上海诊断评分系统（1）。通常推荐进行基因检测，但其成功率约为 20% (3)。

Brugada 综合征的诊断包括考虑和排除产生类似心脏表现的其他疾病，包括体温过低、低钙血症、右束支传导阻滞、致心律失常性右心室心肌病、急性肺栓塞和右冠状动脉圆锥支的左前降支闭塞（1）。

1型Brugada ECG模式