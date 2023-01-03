室颤导致心室不协调的颤动，丧失有效收缩。它可在导致晕厥并且数分钟内死亡。治疗措施是心肺复苏，包括立即除颤。

(参见心律失常概述。）

室颤（VF）是由多个子波折返的电活动所致，心电图（ECG）表现为非常快速的围绕基线的波动，时间上和形态上完全不规则。

约70%的心脏骤停病人表现的心律是心室颤动，因而在许多疾病中心室颤动是临终事件。总体说来，大多数心室颤动病人都有基础心脏病（通常是缺血性心脏病，但也有肥厚型心肌病或扩张型心肌病，致心律失常性右心室发育不全或Brugada综合征）。没有发现潜在疾病的患者被认为是 特发性心房颤动电解质异常、酸中毒、低氧血症或缺血等均可以在任何疾病的基础上增加心室颤动的危险。

在婴儿和儿童中心室颤动较少见，心脏停搏是其是心脏骤停是更常见的表现类型。

心室颤动 图片 © Springer Science+Business Media

心室颤动（ECG） 图片 Image courtesy of L.Brent Mitchell, MD.

特发性心室颤动 从室颤心脏骤停中抢救过来的病人通常要评估心脏疾病，特别是 冠状动脉疾病, 心肌病， 和 通道病。如果综合心电图、影像学和激发性测试没有发现任何此类病因，则患者被认为患有特发性心室颤动。人们认为这些患者中的一些人很可能患有未被识别或未知的遗传疾病。由于这种疾病可能是家族性的，建议家庭成员对可能的心脏事件（如晕厥、心悸）进行临床评估，并进行有限的测试，包括心电图、运动压力测试和超声心动图。基因检测的作用尚不明确。治疗方法是植入式心律转复除颤器。