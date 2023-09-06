通过超声检查、磁共振血管造影或 CT 血管造影进行初步识别

确立诊断应用肾血管造影（也可用于治疗）

如果怀疑肾血管性高血压，超声检查、磁共振血管造影或 CT 血管造影是合理的非侵入性初始检查。由于狭窄病变的位置（通常涉及肾动脉的肾内部分），无创检测对于检测纤维肌性发育不良不太可靠。

肾血管造影是确定性检查，当无创检查不确定且临床怀疑度很高时，可以进行肾血管造影。

双功能多普勒超声检查可对肾血管血流进行评估，是识别肾动脉主干明显狭窄（如>60%）的可靠的非侵入性方法。当有经验的技术人员进行测试时，灵敏度和特异性为85 - 90%(1)。但是对分支狭窄的准确性较差。

磁共振血管造影是一种更准确、更特异的无创测试，用于评估肾动脉（2）。然而，对钆相关并发症（包括肾源性系统性纤维化）的担忧限制了其使用，特别是在肾功能不全患者中。

肾血管性高血压（磁共振血管造影） 图片 Image provided by Jan N.Basile, MD.

CT 血管造影是另一种非损伤性检查，其敏感性和特异性在 95% 范围内（3）。其使用还受到肾功能不全患者暴露于放射造影剂的限制。

如果非侵入性成像方法表明病变适合血管成形术或支架置入术，或者如果其他筛查测试的结果不确定，则进行肾血管造影。选择性向肾动脉注射对比剂进行数字减影血管造影也能明确诊断，但在这一操作中不能同时进行血管成形术或植入支架。

放射性核素成像很少用于诊断目的，偶尔用作功能测试来比较两个肾脏之间的血流和过滤。在口服卡托普利之前和之后进行成像。这种血管紧张素转换酶（ACE）抑制剂引起病变肾动脉狭窄，导致闪烁扫描时灌注降低。狭窄还会导致血清肾素升高，在卡托普利给药前后测量血清肾素。对于肾功能下降的患者，该测试的可靠性可能较低。

肾动脉狭窄（数字减影血管造影） 图片 Image provided by Jan N.Basile, MD.

肾静脉肾素活性测定有时可导致错误判断，如果不考虑手术，则不需进行测定。然而，在单侧肾动脉狭窄时，肾静脉肾素活性比值>1.5（病变侧与非病变侧之比）通常预示血运重建会有良好的效果。这项检查需在病人缺钠时进行，因为缺钠刺激肾素的释放。