临床评估显示严重呼吸困难和肺爆破音

胸部X线检查

有时血清脑钠肽（BNP）或NT-proBNP

ECG，心脏标记物，和必要时其他的病原学检查

COPD（慢性阻塞性肺疾病）的恶化 类似左心衰引起的肺水肿，或 肺源性心脏病 所引起的双室衰竭。肺水肿可能是既往没有心脏病史的患者的表现症状，但有严重症状的COPD患者有已知COPD既往史，尽管其呼吸困难可能太严重，以至不能与肺水肿联系起来。

肺水肿病人的胸部X光 图片 © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

胸部X线片，必须立即做，具有较高的诊断价值，可见明显肺间质水肿。床旁测定血清BNP/NT-proBNP水平对鉴别诊断有帮助（肺水肿BNP升高，COPD加重的患者BNP正常）。

应查ECG，脉搏血氧测定，血生化检查（心脏标志物、电解质、血尿素氮、肌酐，严重者测动脉血气）。

超声心动图可以帮助区别引起肺水肿的病因（如， 心梗 、瓣膜功能不全、高血压性心脏病及 扩张型心肌病 ），并影响治疗选择。

可伴有严重的低氧血症。 二氧化碳潴留是继发性低通气的晚期预兆。