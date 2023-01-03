心房扑动是由心房折返引起的快速规则的心房节律症状包括心悸，有时虚弱感，体力耐受性差，呼吸困难，晕厥先兆。心房血栓可能导管栓塞。通过心电图进行诊断。治疗涉及以下方面：用药物控制心室率，用抗凝药预防血栓栓塞，常用药物或心脏电复律转复成窦性心律。

(参见心律失常概述。）

心房扑动比心房颤动少见得多，但其原因和血流动力学结果是相似的。许多心房扑动病人也有心房颤动的阶段。

典型的心房扑动是多数是由右心房的大折返环所导致。心房以250~350次/分的速率（一般是300次/分）除极。因为房室结通常不能在这种速率时传导，通常情况下一半的冲动可以下传（2∶1阻滞），导致150次/分的规则的心室率。有时传导阻滞的情况时时变化，导致不规则的节律。少见情况下，可能出现固定的3：1、4：1或5：1阻滞。

血栓栓塞事件的概率大约是心房颤动的一半（若非也存在房颤）。

心房扑动的症状和体征 心房扑动的症状主要取决于心室率和所患任意基础心脏病的性质。如果心室率<120次/分并且规则，可能很少有或没有症状。 较快的速率和房室传导的变化常引起心悸，以及心排血量降低导致血流动力学损害的症状（如，胸部不适、呼吸困难、虚弱、晕厥）。密切观察颈静脉搏动可发现扑动的a波。

心房扑动的诊断 心电图 心电图（ECG）可诊断心房扑动。 典型的房扑，其心电图可显示连续的和规则的心房激动伴有锯齿状波形，在Ⅱ、Ⅲ、aVF导联最明显（见图房扑）。 心房扑动 颈动脉窦按摩可增加房室传导阻滞和更好地显露典型的扑动波。 类似的反应可见于应用房室结阻滞药物（如，用腺苷）后出现，但这种药物治疗不能终止心房扑动。

心房扑动的治疗 药物控制心室率

心脏电复律、药物或消融法控制节律

预防血栓栓塞 房扑的治疗重点在于心室率控制、心律控制和血栓栓塞的预防。 用药物控制房扑的心室率比房颤更困难。因而，大多数病人用电学方法复律（应用同步心脏电复律或超速起搏）是初始发作后的首选治疗，伴有1∶1房室传导或血流动力学损害时必须强制性作上述治疗。通常，低能量（50焦耳）即可有效复律。在复律之前，房颤及房扑均需要抗凝治疗。 如果用药物转复窦性心律，必须首先用beta-阻断剂或非二氢吡啶类钙通道阻断剂（如维拉帕米，地尔硫卓）控制心率。 许多有助于转复窦性心律的抗心律失常药（尤其是Ⅰa和Ⅰc类）能够减慢心房扑动频率，缩短房室结不应期（通过其去迷走神经作用），或者两种效应都存在，足以实现1∶1房室传导，而心室率看似增加和血流动力学趋于稳定。这些药物可以用来作为需要预防复发的长期维持治疗。 抗心动过速起搏系统是长期使用抗心律失常药物的替代方法，是一种罕见的治疗方法，用于有独立起搏指征但不合格或其他节律控制方法失败的患者。同样，消融治疗可以阻断心房折返环，可有效地预防心房扑动，特别是典型的心房扑动。 慢性或复发性心房扑动的患者预防血栓栓塞需要口服抗凝药（华法林治疗，维持INR2~3，或直接凝血酶抑制剂或Xa因子抑制剂）。各种治疗之间的选择考虑与治疗心房颤动时是相同的。