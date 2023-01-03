看法 进行患者培训
对治疗的需求是不同的，一般根据症状和心律失常的严重性来决定治疗。直接对因治疗。如果必要，直接抗心律失常治疗包括抗心律失常药物、心脏电复律-除颤、植入型心脏转复除颤器（ICDs），起搏器（其中包括一种特殊类型的起搏器，心脏再同步治疗）、 心导管消融、外科治疗，或采用联合治疗。
某些患者会出现 心腔收缩正常、有序、连续关系被打乱（变成非同步性的）。不同步可能是
房室：心房和心室收缩
心室间：左，右心室收缩之间
心室内：左室内不同节段收缩之间
有心脏不同步风险的患者包括如下：
根据心电图（ECG）参数（例如，左束支传导阻滞）和先进的超声心动图技术（例如，组织多普勒指数，应变率）可以怀疑心脏不同步。
心脏再同步治疗（CRT）包括使用心脏起搏系统来重新同步心脏收缩。这种系统通常包括右心房导线，右心室导线，左心室导线。起搏导线可以通过开胸手术或者经静脉途径放置。
对于有纽约心脏病协会（NYHA）II、III或IV级症状的心力衰竭 患者（见表 NYHA心功能分级），CRT可减少因心衰住院的时间，降低全因死亡率。但是，这对于患有永久性房颤、右束支传导阻滞、室内传导阻滞或者QRS间期轻微延长（<150毫秒）的患者受益较少。