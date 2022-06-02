纳米医学使用纳米技术工具（即生物相容性纳米粒子和纳米机器人）来传递药物、诊断疾病和进行体内成像。纳米技术通过靶向特定器官来优化单个药物的功效和安全性，从而改善了药物输送。纳米颗粒大小（通常在 1 到 100 nm 范围内）、形状和表面化学是影响其药代动力学的重要因素，包括 吸收, 生物利用度, 细胞摄取, 生物分布， 和 清除 [1、2、3]）。

大多数纳米药物通过口服或静脉注射给药，并通过被动靶向达到其效果，这依赖于组织中的非特异性积累，包括肿瘤 (2）。脂质体是最早的纳米药物，也是与化疗药物（如阿霉素和伊立替康）结合以改善其生物分布的最成功的纳米颗粒之一 (2、4）。

聚合物纳米颗粒（如聚乙二醇非格司亭）可增加药物的半衰期和生物利用度，并已用于控释应用。胶束用于封装水溶性差的药物（例如雌二醇），以增强它们在水溶液中的溶解度，从而增强它们的吸收。

纳米晶体仅包含纳米级尺寸的药物（例如西罗莫司），其导致溶解和溶解度增加的表面积。随着人们对基于纳米药物的药物的兴趣日益浓厚，其药代动力学和 药效学 必须密切评估以优化药物向目标部位的输送，同时最大限度地减少副作用，因为纳米粒子的设计是持久的，在器官内的排泄最少。

(参见药动学概述。）