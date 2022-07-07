如何在有意识的成人或儿童中进行海姆利克救治 作者： University of New Mexico School of Medicine Dorothy Habrat , DO , 已审核/已修订 7月 2022 看法 进行患者培训

Heimlich手法(腹部推挤)是一种快速急救方法，用于治疗因异物（通常是食物、玩具）引起上呼吸道阻塞而导致的窒息。如果需要，也可以使用胸部推力和背部拍击。