如何在有意识的成人或儿童中进行海姆利克救治

Heimlich手法(腹部推挤)是一种快速急救方法，用于治疗因异物（通常是食物、玩具）引起上呼吸道阻塞而导致的窒息。如果需要，也可以使用胸部推力和背部拍击。
海姆立克急救法的适应症
异物引起严重上呼吸道阻塞导致窒息（表现为不能说话、咳嗽或通气不足）
Heimlich操作法和其他手法只有在气道阻塞严重危及生命时使用。 如果窒息者能够说话、强力咳嗽或充分呼吸，则不需要干预。
海姆立克急救法的禁忌症
绝对禁忌证
年龄< 1岁是海姆利克操作法的禁忌症(参见如何治疗有意识的窒息婴儿）
相对禁忌证
小于20公斤（45磅；通常<5岁）的儿童只能接受中等压力的推力或背部拍打。
肥胖患者和怀孕晚期的女性应该接受胸部推击而不是腹部推击。
海姆立克急救法的并发症
肋骨损伤或骨折
内脏器官损伤
海姆立克急救法的其他注意事项
这些快速的急救程序立即在人窒息的地方完成。
使用明显、突然的力量配合这些操作。然而，需要临床判断以避免可能导致伤害的过度用力。
Heimlich动作是众所周知的并且被广泛使用。但胸部撞击和背部撞击可能会产生更高的气道压力。如果初始操作未能移除障碍物，则可以连续使用不止一种操作。
海姆立克急救法的相关解剖
会厌通常保护气道免受异物（如食物）的吸入。
吸入的物体可能位于声带上方或下方。
海姆立克急救法的定位
一般而言，救援人员站在窒息者身后或跪在儿童身后。
海姆立克急救法的分步说明
确定是否存在严重的气道阻塞：
寻找诸如不能说话、咳嗽或通气不足的迹象。
寻找抓住喉咙的手，这是严重气道阻塞的通用窘迫信号。
问：“你噎住了吗？”
如果患者可以说话和呼吸，鼓励他们咳嗽但不要启动气道清理操作；而是安排医疗评估。
如果窒息者点头同意或不能说话、咳嗽或呼吸， 这提示严重的气道阻塞和需要进行气道清除操作。
治疗有窒息意识的成人或儿童
直接站在窒息的成人身后或跪在儿童身后。
对于非怀孕或肥胖的人，从腹部推力开始；为肥胖患者和孕晚期妇女做胸部推举。
根据需要交替进行腹部推击（海姆立克动作）、胸部推击和背部击打以缓解阻塞。
继续操作，直至阻塞消除或可以施行高级气道管理程序。
如果患者失去意识，开始心肺复苏（CPR）。在每组胸外按压后，在进行人工呼吸之前查看患者的口腔内部，并清除可以触及的任何可见障碍物。不要盲目的手指按压。
腹部推力（海姆立克动作）：
用手臂环绕患者的腹部。
一手握拳放置于脐和剑突之间。
另一只手握紧拳头(见图患者站立位或坐位腹部推击）
通过向前和向上急剧地拉动双臂来提供稳固的向内和向上推力。
根据需要快速重复推力6~10次。
患者站立位或坐位腹部推击（有意识患者）
胸部推击:
用手臂环绕患者的腹部。
握紧一只拳头，将其放在胸骨的下半部分。
用另一只手抓住拳头。
通过将双臂向后猛拉，发出有力的向内推力。
根据需要快速重复推力6~10次。
拍背:
用一只手臂环绕腰部以支撑患者的上半身；小孩可以放在你的腿上。
如果可能的话，将人的腰部向前倾，大约 90 度。
用另一只手的肘后部，在人的肩胛骨之间快速敲击 5 次。
海姆立克急救法的善后护理
异物取出后仍有任何症状的患者应进行医学评估。
海姆立克急救法的警告和常见错误
如果窒息者可以说话、强力咳嗽或充分呼吸，则不应该这样救治。
在肥胖患者和妊娠晚期的女性中，使用胸部推力而不是腹部推力。
海姆立克急救法的提示和技巧
哈姆立克急救法会引起呕吐。 虽然呕吐可能有助于排出气管异物，但并不一定意味着气道已畅通。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
American Heart Association: Basic Life Support (BLS) Provider Manual.Dallas, American Heart Association, 2016.